Laksa με γαρίδες και noodles

Μια αρωματική ασιατική σούπα με γάλα καρύδας, γαρίδες, noodles ρυζιού και πικάντικη πάστα laksa. Η τραγανή γαρνιτούρα με τις τηγανητές γαρίδες απογειώνει τη γεύση και την υφή του πιάτου.

Υλικά για την πάστα laksa

1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένος κόλιανδρος

1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο

1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμάς

2 μικρά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

50 ml γάλα καρύδας

2,5 εκ. φρέσκο τζίντζερ, καθαρισμένο και χοντροκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, χοντροκομμένες

2 κοτσάνια λεμονόχορτο, χοντροκομμένα

2 μέτριες κόκκινες πιπεριές τσίλι, χωρίς τα σπόρια

1 κουταλιά της σούπας πάστα γαρίδας

Υλικά για τη σούπα

400 γρ. ωμές καθαρισμένες γαρίδες, με την ουρά

4 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι

350 ml γάλα καρύδας

500 ml ζωμός κοτόπουλου

2 αποξηραμένα φύλλα lime

1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη

3 έως 4 κουταλιές της σούπας fish sauce

2 πρέζες θαλασσινό αλάτι

2 πρέζες φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κουταλιές της σούπας άμυλο πατάτας

100 γρ. noodles ρυζιού

χυμός από 1 μεγάλο lime

τσίλι σε σκόνη ή μπούκοβο, προαιρετικά

80 γρ. φύτρες φασολιών

1 μεγάλο φρέσκο κρεμμυδάκι, κομμένο σε λοξές φέτες

φύλλα κόλιανδρου για το σερβίρισμα

1 μεγάλο lime κομμένο σε φέτες

Πώς φτιάχνουμε την πάστα

Βάζουμε όλα τα υλικά της πάστας στο μπλέντερ ή στο μούλτι και τα χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο, ομοιογενές μείγμα.

Κρατάμε δύο κουταλιές από την πάστα σε ένα μπολ και προσθέτουμε τέσσερις ολόκληρες γαρίδες. Σκεπάζουμε το μπολ και το βάζουμε στο ψυγείο για να μαριναριστούν οι γαρίδες.

Ετοιμάζουμε τη σούπα

Ζεσταίνουμε δύο κουταλιές φυτικό λάδι σε ένα μεγάλο γουόκ ή σε βαθιά κατσαρόλα. Προσθέτουμε την υπόλοιπη πάστα laksa και τη σοτάρουμε για περίπου ένα λεπτό, μέχρι να σκουρύνει ελαφρώς και να κρατήσει τα αρώματά της.

Ρίχνουμε το γάλα καρύδας, τον ζωμό κοτόπουλου, τα φύλλα lime, την καστανή ζάχαρη, τη fish sauce και 300 ml νερό. Αφήνουμε το μείγμα να βράσει και στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σιγοβράζουμε για περίπου 20 λεπτά, ώστε να ενωθούν και να δυναμώσουν οι γεύσεις.

Η τραγανή γαρνιτούρα

Βγάζουμε τις τέσσερις μαριναρισμένες γαρίδες από το ψυγείο και τις αλατοπιπερώνουμε. Τις πασπαλίζουμε με το άμυλο πατάτας, ώστε να αποκτήσουν τραγανή κρούστα.

Ζεσταίνουμε δύο κουταλιές λάδι σε ένα μικρό τηγάνι και τηγανίζουμε τις γαρίδες για περίπου 1,5 λεπτό από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν και να ψηθούν καλά. Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά, αλλά αφήνουμε τις γαρίδες μέσα για να διατηρηθούν ζεστές.

Ολοκληρώνουμε και σερβίρουμε

Προσθέτουμε τα noodles ρυζιού στη σούπα και τα μαγειρεύουμε για περίπου δύο λεπτά, ανακατεύοντας απαλά. Ρίχνουμε τις υπόλοιπες γαρίδες και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για ακόμη δύο λεπτά.

Προσθέτουμε τον χυμό lime και, αν θέλουμε, λίγο επιπλέον αλάτι ή τσίλι. Ρίχνουμε τις φύτρες φασολιών και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Αφαιρούμε τα φύλλα lime και ανακατεύουμε μία τελευταία φορά.

Μοιράζουμε τα noodles σε μπολ και προσθέτουμε από πάνω τη ζεστή σούπα. Γαρνίρουμε με τις τραγανές γαρίδες, φύλλα κόλιανδρου και φέτες lime.

Καλή απόλαυση!