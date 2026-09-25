Η έπαυλη της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες πουλήθηκε για 24,75 εκατ. δολάρια

Αγοραστή βρήκε η ιστορική έπαυλη της Αντζελίνα Τζολί στη συνοικία Λος Φελίζ του Λος Άντζελες. Η 51χρονη ηθοποιός ολοκλήρωσε την πώλησή της έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου πέντε μήνες μετά την ανακοίνωση ότι διαθέτει το ακίνητο.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το People, η έκταση των δύο στρεμμάτων άλλαξε ιδιοκτήτη, ενώ το TMZ μετέδωσε πρώτο την είδηση. Η Τζολί είχε βγάλει την έπαυλη στην αγορά τον Μάιο, με αρχική τιμή 29,85 εκατομμύρια δολάρια. Την είχε αγοράσει τον Ιούνιο του 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μια έπαυλη με κινηματογραφική ιστορία

Το σπίτι διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, όμως η αξία του δεν βρίσκεται μόνο στο μέγεθός του. Στο παρελθόν ανήκε στον Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ, τον θρυλικό σκηνοθέτη του κινηματογράφου.

Στους χώρους του περιλαμβάνονται ένας ξενώνας-στούντιο με ιδιωτική, περιφραγμένη είσοδο, πισίνα μήκους περίπου 12 μέτρων και ξεχωριστό κτίσμα δίπλα της. Υπάρχουν ακόμη χώρος γυμναστικής, ανεξάρτητο γκαράζ και, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, δωμάτια προσωπικού στο υπόγειο.

Αιωνόβια δέντρα περιβάλλουν την έκταση και προσφέρουν ιδιωτικότητα. Από το ακίνητο, επίσης, η θέα φτάνει στους λόφους του Χόλιγουντ, στην επιγραφή «Hollywood» και στο Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ.

Ο αρχιτέκτονας Μπ. Κούπερ Κόρμπετ σχεδίασε αρχικά το σπίτι το 1913. Ο ΝτεΜιλ το απέκτησε το 1916 και η οικογένειά του κράτησε την ιδιοκτησία έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με την αγγελία του ακινήτου.

Η ζωή στο σπίτι μετά τον χωρισμό

Η Τζολί μετακόμισε στην έπαυλη έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από περίπου δύο χρόνια γάμου και σχεδόν έντεκα χρόνια σχέσης. Το πρώην ζευγάρι έχει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, 24 ετών, τον Παξ, 22, τη Ζαχάρα, 21, τη Σιλό, 20, και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, 18.

Η ηθοποιός είχε πει παλαιότερα ότι θα ήταν έτοιμη να φύγει από το Λος Άντζελες όταν τα δίδυμα παιδιά της ενηλικιώνονταν. Ο Νοξ και η Βιβιέν έγιναν 18 ετών τον Ιούλιο.

Angelina Jolie Sells Historic L.A. Home for $24.75 Million, 5 Months After Listing for $30 Million https://t.co/jxKt6OeJM0 — People (@people) September 24, 2026