Κάρι με ρεβίθια και γλυκοπατάτα

Ένα εύκολο, χορταστικό και γεμάτο αρώματα πιάτο, ιδανικό για όσους αγαπούν τις πικάντικες γεύσεις. Τα ρεβίθια και η γλυκοπατάτα μαγειρεύονται σε πλούσια σάλτσα ντομάτας με τζίντζερ, κύμινο και τσίλι.

Υλικά

1 κουταλιά της σούπας φυτικό λάδι

1 κουταλιά της σούπας σπόροι κύμινου ή ½ κουταλιά τριμμένο κύμινο

1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

½ έως 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο

50 γρ. φρέσκο τζίντζερ, καθαρισμένο και τριμμένο

1½ κονσέρβα ρεβίθια, στραγγισμένα και ξεπλυμένα

1 κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες, περίπου 400 γρ.

750 γρ. γλυκοπατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους

αλάτι και μαύρο πιπέρι

200 γρ. ρύζι για το σερβίρισμα

Σοτάρουμε τα αρωματικά

Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το κύμινο και το τηγανίζουμε για περίπου ένα λεπτό, μέχρι να释放σει το άρωμά του.

Ρίχνουμε το κρεμμύδι, μαζί με μια πρέζα αλάτι, και το μαγειρεύουμε για 5 έως 6 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει και να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε το σκόρδο, το μπούκοβο και το τζίντζερ και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμη 3 λεπτά.

Μαγειρεύουμε το κάρι

Προσθέτουμε στην κατσαρόλα τα ρεβίθια, τις ντομάτες και τη γλυκοπατάτα. Ρίχνουμε περίπου 500 ml νερό, τόσο ώστε να καλυφθούν τα υλικά, και ανακατεύουμε καλά.

Αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση. Στη συνέχεια, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 25 έως 30 λεπτά. Ανακατεύουμε κατά διαστήματα και προσθέτουμε λίγο νερό, αν χρειάζεται.

Το κάρι είναι έτοιμο όταν η γλυκοπατάτα έχει μαλακώσει, αρχίζει να διαλύεται ελαφρώς και η σάλτσα έχει δέσει.

Ετοιμάζουμε το ρύζι

Όσο μαγειρεύεται το κάρι, βράζουμε το ρύζι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Δοκιμάζουμε τη σάλτσα και προσθέτουμε αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σερβίρουμε το κάρι ζεστό, μαζί με το ρύζι.

Καλή απόλαυση!