Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Νεκρός στα 27 του ο γιος της Σίντι Κρόφορντ

Θλίψη στην οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, καθώς ο γιος τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, πέθανε σε ηλικία μόλις 27 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το TMZ και το People, επικαλούμενα την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν.

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε την είδηση, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της. «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία του θανάτου του, καθώς η νεκροψία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Επομένως, οποιαδήποτε σύνδεση του θανάτου του με τα προβλήματα εξάρτησης ή ψυχικής υγείας για τα οποία είχε μιλήσει στο παρελθόν δεν έχει επιβεβαιωθεί.

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Από τις πασαρέλες στη δική του πορεία

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ γεννήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας το 1999 και από πολύ μικρός μπήκε στον χώρο της μόδας, ακολουθώντας κατά κάποιον τρόπο τα βήματα της μητέρας του.

Σε ηλικία 15 ετών υπέγραψε συμβόλαιο με την IMG Models, ενώ πριν ακόμη ενηλικιωθεί είχε ήδη αρχίσει να αποκτά σημαντική παρουσία στον χώρο. Έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε επίδειξη του Moschino στο Λος Άντζελες, περπάτησε για τους Dolce & Gabbana στο Μιλάνο και συμμετείχε σε καμπάνια της Calvin Klein.

Η μόδα μπήκε νωρίς και στη ζωή της αδελφής του, Κάια Γκέρμπερ. Ο ίδιος είχε μάλιστα εξηγήσει σε συνέντευξή του στο People το 2018 ότι το γεγονός πως δούλευαν μαζί έκανε αυτή τη διαδρομή «πολύ λιγότερο μοναχικό».

Λίγα χρόνια νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο W το 2016, είχε περιγράψει με αρκετή ειλικρίνεια το άγχος των πρώτων εμφανίσεών του στην πασαρέλα. «Να μην πέσω. Αυτό μόνο. Έλεγα στον εαυτό μου: “Σε παρακαλώ, μην σκοντάψεις, απλώς φτάσε μέχρι το τέλος”. Αποσπάται εύκολα η προσοχή μου, οπότε αν συγκεντρωθώ σε αυτό που κάνω, μπορώ να το κάνω καλύτερα».

Παρότι είχε καλές επιδόσεις στο σχολείο, είχε αποφασίσει να μην ακολουθήσει πανεπιστημιακές σπουδές. «Για ένα διάστημα το σκεφτόμουν, αλλά μετά άρχισα να δουλεύω. Και τώρα περνάω τόσο καλά που λέω: αν κάτι λειτουργεί, μην προσπαθείς να το διορθώσεις», είχε δηλώσει.

Η ανοιχτή συζήτηση για την ψυχική υγεία

Τα επόμενα χρόνια ο Πρίσλεϊ δεν έκρυψε ότι περνούσε δύσκολες περιόδους. Το 2019 είχε κατηγορηθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ το 2020 έκανε στο πρόσωπό του το τατουάζ «MISUNDERSTOOD», δηλαδή «Παρεξηγημένος». Έναν χρόνο αργότερα αποφάσισε να το αφαιρέσει.

Σταδιακά άρχισε να μιλά όλο και πιο ανοιχτά για την ψυχική υγεία, την κατάθλιψη και τις προσωπικές δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει. Στο podcast Studio 22 είχε πει: «Έχοντας παλέψει με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και άλλα ζητήματα που τα συνοδεύουν, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από το σημείο στο οποίο βρισκόμουν κάποτε, αυτό είναι αρκετό για μένα».

Για τον ίδιο, αυτή η συζήτηση είχε μετατραπεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια δημόσια εξομολόγηση. Ήθελε, όπως έλεγε, η προσωπική του εμπειρία να λειτουργήσει ως βοήθεια για άλλους ανθρώπους.

«Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα. Είναι τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά που δεν σταματά ποτέ και έχει πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω: να βοηθώ ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής. Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω να καταφέρω είναι να έχω κάνει εγώ τα λάθη για λογαριασμό άλλων ανθρώπων, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ».

Τα «Mental Health Mondays» και η προσπάθεια για αλλαγή

Μέσα από το Instagram είχε δημιουργήσει μια σειρά βίντεο με τίτλο «Mental Health Mondays», στα οποία μιλούσε για την ψυχική υγεία αλλά και για την εμπειρία του από ομάδες αποκατάστασης.

Το 2024 είχε αναφερθεί στη σημασία της επαφής με ανθρώπους που περνούν παρόμοιες καταστάσεις και στο πόσο σημαντικό μπορεί να γίνει το να ανακαλύπτεις κοινά σημεία ακόμη και με ανθρώπους που αρχικά μοιάζουν εντελώς διαφορετικοί.

Τον Ιούλιο του 2025 είχε επιστρέψει και σε ένα άλλο κομμάτι της ζωής του, τη σωματική δραστηριότητα. Περιέγραφε τον εαυτό του ως ένα πολύ δραστήριο παιδί που ασχολούνταν με το σερφ, την υδατοσφαίριση και την κολύμβηση. Όταν όμως ξεκίνησε να εργάζεται, όλα αυτά πέρασαν σε δεύτερη μοίρα.

«Η ποιότητα ζωής μου μειώθηκε ραγδαία», είχε παραδεχτεί, εξηγώντας πως χρειάστηκαν περίπου δέκα χρόνια για να καταλάβει πόσο σημαντικό ήταν να επαναφέρει την άσκηση στη ζωή του.

Η μάχη με την εξάρτηση

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο Πρίσλεϊ είχε δημοσιεύσει ένα ακόμη ιδιαίτερα προσωπικό βίντεο στο Instagram, το οποίο αργότερα διέγραψε. Εκεί μίλησε για τα φάρμακα που λάμβανε, μεταξύ των οποίων βουπρενορφίνη, Xanax και Valium, τα οποία, όπως είχε αναφέρει, συνδέονταν με την αντιμετώπιση κρίσεων πανικού.

«Δυστυχώς, έχω βιώσει πολλές απώλειες σε διάφορες μορφές το τελευταίο διάστημα, οπότε αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι στη σημερινή κατάσταση», είχε πει.

Για τη δύσκολη αυτή περίοδο είχε μιλήσει δημόσια και η αδελφή του. Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της Vogue, η Κάια Γκέρμπερ αναφέρθηκε σε όσα είχε βιώσει η οικογένειά τους εξαιτίας της μακροχρόνιας μάχης του Πρίσλεϊ με την εξάρτηση.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, εξισώνει τους πάντες», είχε πει, εξηγώντας ότι για μεγάλο διάστημα προσπαθούσε να μην επιβαρύνει περισσότερο τους γονείς της με τις δικές της ανάγκες. «Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου το εύκολο παιδί και δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Έμοιαζε υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Presley Gerber (@presleygerber)



Παράλληλα, είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην απόφαση του αδελφού της να μιλήσει χωρίς φίλτρα για όσα περνούσε.

«Οι γονείς μας, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ ιδιωτικοί άνθρωποι και δεν μοιράζονταν σχεδόν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απίστευτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι απόλυτα ανθρώπινος για όλους”. Υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο. Και όταν προσπαθείς να κρύψεις κάτι, απλώς κάνεις τον άλλον να νιώθει ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν».

Ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ στα 27 του αφήνει πίσω μια οικογένεια που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια απώλεια, αλλά και μια δημόσια ιστορία γεμάτη δύσκολες εξομολογήσεις. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έρευνα, η αιτία του θανάτου του παραμένει άγνωστη.