LG OLED evo Wallpaper TV W6: Η αισθητική και τεχνολογική αναβάθμιση της τηλεόρασης

Ένα σύγχρονο σπίτι έχει ανάγκη πέρα από αισθητική αρμονία, πρακτικότητα και διακριτικότητα και οι συσκευές ψυχαγωγίας είναι σημαντικό να εναρμονίζονται με τον χώρο και να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή εμπειρία θέασης και παιχνιδιού. Η LG OLED evo Wallpaper TV W6 είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς LG OLED evo AI TV και αποτέλεσμα αδιάλειπτης καινοτομίας, συμπυκνωμένο σε ένα εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό, όπου η αισθητική και η προηγμένη μηχανική συναντώνται. Η LG Electronics παρουσιάζει τη νέα LG OLED evo AI W6, μια τηλεόραση που μετατρέπει την τεχνολογία σε στοιχείο αρχιτεκτονικής και αισθητικής.

Η LG OLED evo AI W6 επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της τηλεόρασης στον σύγχρονο χώρο, συνδυάζοντας κορυφαία οπτικοακουστική απόδοση με έναν διακριτικό σχεδιασμό. Με πάχος μόλις 9 mm και flush wall-mount εγκατάσταση, εναρμονίζεται απόλυτα με κάθε αισθητική προσέγγιση, λειτουργώντας άλλοτε ως έργο τέχνης και άλλοτε ως φυσική προέκταση της αρχιτεκτονικής του χώρου. Η ασύρματη συνδεσιμότητα προσφέρει απόλυτη ελευθερία τοποθέτησης χωρίς καλώδια, ενώ ο μινιμαλιστικός της χαρακτήρας αναδεικνύει την κομψότητα κάθε περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια μοναδική ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία, το design και την αρχιτεκτονική.[1]Προσφέρει μια αυθεντική κινηματογραφική εμπειρία χάρη στην τεχνολογία OLED 4K 165Hz με τον προηγμένο επεξεργαστή α11 AI Processor 4K Gen3 και το True Wireless Video & Audio, εξασφαλίζοντας εικόνα και ήχο χωρίς συμβιβασμούς, ξεπερνώντας τα όρια της απόδοσης OLED.[2]

Με τον εντυπωσιακό Wallpaper Design σχεδιασμό της, η W6 εφαρμόζει σχεδόν επίπεδα στον τοίχο, δημιουργώντας την αίσθηση ενός έργου τέχνης που ενσωματώνεται αρμονικά στον χώρο. Σχεδιασμένη για όσους αναζητούν την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην πολυτέλεια, την τεχνολογική καινοτομία και την κορυφαία απόδοση εικόνας, η LG OLED evo AI W6 αναβαθμίζει κάθε χώρο σε μια σύγχρονη εμπειρία ψυχαγωγίας. Δεν είναι απλώς μια τηλεόραση. Είναι μια δήλωση σχεδιασμού, τεχνολογίας και καινοτομίας που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την ψυχαγωγία στο σπίτι. Συνδυάζοντας τον εμβληματικό Wallpaper Design σχεδιασμό με την κορυφαία LG OLED evo AI τεχνολογία και την ασύρματη εμπειρία True Wireless, η W6 δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία των premium τηλεοράσεων.

Σε συνδυασμό με την τεχνολογία επόμενης γενιάς Hyper Radiant Color προσφέρει απαράμιλλη φωτεινότητα, ενώ μετατρέπει όποιον χώρο βρίσκεται σε ένα νέο τοπίο με την κάθε λεπτομέρεια να ξεχωρίζει, ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας, καθώς διαθέτει Perfect Black & Perfect Color με πιστοποίηση UL, παρέχοντας απόλυτο μαύρο, βελτιωμένη φωτεινότητα και ζωντανά, ακριβή χρώματα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. [3]Η οθόνη OLED evo της LG με πιστοποίηση Reflection Free Premium ελαχιστοποιεί την αντανάκλαση, ενώ διατηρεί τη μετάδοση για μαύρο και χρώμα χωρίς συμβιβασμους[4]. Ταυτόχρονα, ο επεξεργαστής alpha 11 AI Processor Gen3 επόμενης γενιάς βελτιώνει τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας, προσφέρει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου και εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές σας με πιο ευκρινείς λεπτομέρειες 4K, πιο πλούσιο ήχο και ζωηρά χρώματα αναβαθμίζοντας την αισθητηριακή σας εμπειρία.[5]

Η τεχνολογία True Wireless προσφέρει απόδοση εικόνας και ήχου χωρίς συμβιβασμούς στην εικόνα. Με το Zero Connect Box, που είναι τώρα κατά 35% μικρότερο από το προηγούμενο έτος της σειράς M και τοποθετημένο σε απόσταση έως και 10 μέτρων, το βίντεο χωρίς οπτικές απώλειες και ο ήχος 4K μεταδίδονται ασύρματα σε εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, ακόμα και στα 165Hz.[6] Η W6 επαναπροσδιορίζει την εμπειρία θέασης, προσφέροντας την ελευθερία να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας όπως πραγματικά θέλετε, χωρίς τους περιορισμούς των καλωδίων. Η ασύρματη σύνδεση συμβάλλει σε έναν πιο καθαρό και οργανωμένο χώρο, ενώ σας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία να προσαρμόσετε τη διάταξη του σπιτιού σας στις δικές σας ανάγκες και στο προσωπικό σας στυλ. Μπορεί να ενσωματωθεί αρμονικά σε διαφορετικούς χώρους και διαρρυθμίσεις, προσφέροντας περισσότερη ελευθερία, λιγότερη ακαταστασία και μεγαλύτερες δυνατότητες στον σχεδιασμό του σπιτιού. Με τη W6, η τεχνολογία προσαρμόζεται στον χώρο σας και όχι το αντίστροφο.[7]

Παράλληλα, το LG Shield που διαθέτει το webOS συμβάλλει στην προστασία δεδομένων με ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων, κρυπτογραφικούς αλγόριθμους, διασφάλιση της ακεραιότητας λογισμικού, έλεγχο ταυτότητας και πρόσβασης, μετάδοση δεδομένων, ανίχνευση και απόκριση συμβάντων και ενημερώσεις[8].

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός Wallpaper Design συναντά την κορυφαία τεχνολογία LG OLED evo AI για μια εμπειρία εικόνας, ήχου και αισθητικής χωρίς συμβιβασμούς.

[1] Απαιτείται σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας τόσο στην οθόνη τηλεόρασης όσο και στο Zero Connect Box.Η πραγματική εφαρμογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης. Είναι πιθανό να υπάρχει ένα μικρό κενό μεταξύ της τηλεόρασης και του τοίχου .Οι απαιτήσεις εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν.

[2] Σε σύγκριση με τον επεξεργαστή 2025 alpha 9 AI Processor Gen8, με βάση τη σύγκριση εσωτερικών προδιαγραφών.

[3] Η οθόνη LG OLED είναι πιστοποιημένη από την Intertek για πιστότητα χρώματος 100% μετρημένη κατά το CIE DE2000 με 125 χρωματικά μοτίβα. Το Display Color Gamut Volume (CGV) είναι ισοδύναμο ή υπερβαίνει το CGV του χρωματικού χώρου DCI–P3 όπως επιβεβαιώνει η ανεξάρτητη εταιρεία Intertek.Η οθόνη LG OLED επαληθεύτηκε από την UL για απόδοση επιπέδων μαύρου ≤0,24 nit έως 500 lux, με βάση τη μέτρηση ανακλαστικότητας φωτιστικού δακτυλίου του IDMS, Ενότητα 11.5.Η οθόνη LG OLED επαληθεύτηκε από την UL για απόδοση επιπέδων ομοιομορφίας χρώματος >99% έως 500 lux, με βάση τη μέτρηση ανακλαστικότητας φωτιστικού δακτυλίου του IDMS, Ενότητα 11.5.Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον φωτισμό περιβάλλοντος και το περιβάλλον προβολής.

[4] Η αντανάκλαση μετριέται ως η τιμή του Specular Component Included (SCI) στα 550 nm, που ελέγχεται ανεξάρτητα από την Intertek. Η οθόνη LG OLED έχει μετρηθεί ότι έχει ανάκλαση κάτω από 0,5% χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σφαίρας δειγματοληψίας IDMS 11.2.2. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες.

[5] Σε σύγκριση με τον επεξεργαστή 2025 alpha 9 AI Processor Gen8, με βάση τη σύγκριση εσωτερικών προδιαγραφών.

[6] Η ασύρματη OLED TV αναφέρεται στη συνδεσιμότητα μεταξύ του Zero Connect Box και της οθόνης.Η τοποθέτηση του Zero Connect Box ενός ντουλαπιού μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές στο σήμα, ανάλογα με το υλικό και το πάχος του ντουλαπιού.Το Zero Connect Box πρέπει να εγκαθίσταται χαμηλότερα από τον ασύρματο δέκτη της τηλεόρασης.

[7] Η ασύρματη OLED TV αναφέρεται στη συνδεσιμότητα μεταξύ του Zero Connect Box και της οθόνης. Η τοποθέτηση του Zero Connect Box ενός ντουλαπιού μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές στο σήμα, ανάλογα με το υλικό και το πάχος του ντουλαπιού. Το Zero Connect Box πρέπει να εγκαθίσταται χαμηλότερα από τον ασύρματο δέκτη της τηλεόρασης. Οι συσκευές πρέπει να συνδέονται μέσω καλωδίου στο Zero Connect Box. Απαιτείται σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας τόσο στην οθόνη τηλεόρασης όσο και στο Zero Connect Box. Η πραγματική εφαρμογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης. Είναι πιθανό να υπάρχει ένα μικρό κενό μεταξύ της τηλεόρασης και του τοίχου. Οι απαιτήσεις εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν.

[8] Το webOS Re:New είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού και είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Ο αριθμός των αναβαθμίσεων και η διάρκεια υποστήριξης Re:New ενδέχεται να διαφέρουν ανά προϊόν, μοντέλο ή περιοχή. Το χρονοδιάγραμμα αναβαθμίσεων, καθώς και ορισμένων χαρακτηριστικών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή. Οι διαθέσιμες δυνατότητες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να ποικίλλουν ανά προϊόν, μοντέλο ή περιοχή.