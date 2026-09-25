Ολοκληρώθηκε ο 10ος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος Code Like a Girl

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Code Like a Girl της Vodafone ολοκλήρωσε με επιτυχία τον 10ο κύκλο του, συνδέοντας για άλλη μία χρονιά νέα κορίτσια με τον κόσμο του προγραμματισμού και της τεχνολογίας. Φέτος συμμετείχαν περισσότερα από 50 κορίτσια ηλικίας 14 – 18 ετών από όλη την Ελλάδα, ενώ από την έναρξή του το πρόγραμμα έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερα από 450 κορίτσια να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους στον χώρο της τεχνολογίας και των STEM επαγγελμάτων.

Οι συμμετέχουσες έλαβαν μέρος σε ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισαγωγής στον προγραμματισμό, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Vodafone από την 1η έως την 8η Σεπτεμβρίου. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, γνώρισαν βασικές αρχές προγραμματισμού, εργάστηκαν ομαδικά και δημιούργησαν τις δικές τους ιστοσελίδες, αποκτώντας πολύτιμες ψηφιακές δεξιότητες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, έμπειρα στελέχη της ομάδας Τεχνολογίας της Vodafone υποστήριξαν τις συμμετέχουσες ως μέντορες, μοιράζοντας την τεχνογνωσία και την επαγγελματική τους εμπειρία, ενώ τις καθοδήγησαν στην ανάπτυξη και υλοποίηση των ιδεών τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του στρατηγικού πυλώνα «Digital Skills and Inclusion» του Ιδρύματος Vodafone, το πρόγραμμα Generation Next υλοποίησε διαδραστικά εργαστήρια για την ψηφιακή ευημερία νέων και εφήβων. Οι δύο θεματικές «Προσωπικά Δεδομένα και Υπερβολική Κοινοποίηση (Oversharing)» και «Τεχνητή Νοημοσύνη και Παραπληροφόρηση», έδωσαν την ευκαιρία στις συμμετέχουσες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας καθώς και τους τρόπους αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων του ψηφιακού κόσμου.

Στον τελικό, οι 50+ συμμετέχουσες παρουσίασαν τις 10 ιστοσελίδες που δημιούργησαν, με τη νικήτρια ομάδα που διακρίθηκε να επιβραβεύεται με ένα ολοκαίνουργιο laptop, ώστε να συνεχίσει να εξερευνά και να δημιουργεί στον κόσμο της τεχνολογίας. Αντίστοιχα, η δεύτερη και τρίτη ομάδα που διακρίθηκε, έλαβε προνομιακές προσφορές για αγορές στα καταστήματα Vodafone.

Εδώ και δέκα χρόνια, το Code Like a Girl της Vodafone δίνει στα κορίτσια την ευκαιρία να γνωρίσουν την τεχνολογία στην πράξη, να αναπτύξουν την ομαδικότητα και τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν χρήσιμα εφόδια για το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους μέλλον.

Μάθετε περισσότερα: Code like a girl | Vodafone.gr