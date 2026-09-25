Πάνω από 100 άνθρωποι ούρλιαξαν μαζί προς τον ωκεανό στο Σαν Φρανσίσκο

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Vista Del Mar, με θέα την Ocean Beach του Σαν Φρανσίσκο, για να φωνάξουν όλοι μαζί προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η εκδήλωση έδωσε στους συμμετέχοντες έναν ασυνήθιστο τρόπο να εκτονώσουν την ένταση της καθημερινότητας, αλλά περιλάμβανε και έναν διαγωνισμό κραυγής.

Η διοργανώτρια, η κάτοικος της περιοχής Ντάνιελ Ίγκαν, ονόμασε την εκδήλωση «Σπλαχνική Κραυγή στη Θάλασσα». Όπως είπε στο SFGate, η ιδέα ξεκίνησε από τη δική της ανάγκη να ουρλιάξει και από τη σκέψη ότι θα είχε περισσότερη πλάκα αν το έκανε μαζί με άλλους:

«Ένιωθα πως χρειαζόμουν να ουρλιάξω πολύ δυνατά και σκέφτηκα πως αυτό θα είχε περισσότερη πλάκα αν το έκανα μαζί με άλλα άτομα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που σε κάνουν να θέλεις να ουρλιάξεις στις μέρες μας, οπότε υπέθεσα πως θα μπορούσα να συγκεντρώσω κόσμο για να το κάνουμε μαζί».

Από τα ακριβά ενοίκια μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη

Το φυλλάδιο της εκδήλωσης συγκέντρωνε μερικούς από τους λόγους που μπορεί να κάνουν κάποιον να θέλει να φωνάξει: τα ακριβά ενοίκια, την ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη, τον θυμό χωρίς συγκεκριμένη αιτία ή, απλώς, την αίσθηση ότι το ουρλιαχτό ανακουφίζει.

Πριν από τη συλλογική κραυγή, οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν ατομικά. Η διοργανώτρια έκρινε τις προσπάθειες με βάση την ένταση, τη διάρκεια και το ύφος, ενώ η νικήτρια θα έπαιρνε έναν μικρό τηλεβόα.

Η νικήτρια έφτασε τα 121,9 ντεσιμπέλ

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Ολίβια Γκουγκλιεμότο, με κραυγή που έφτασε τα 121,9 ντεσιμπέλ. Η μέτρηση πλησίασε, χωρίς να ξεπεράσει, το παγκόσμιο ρεκόρ των 129 ντεσιμπέλ, σύμφωνα με το SFGate. Ως έπαθλο, η νικήτρια πήρε τον τηλεβόα.

Όταν τη ρώτησαν τι τροφοδότησε την κραυγή της, απάντησε πως στόχευε «προς τον κόσμο γενικότερα» και ανέφερε, μεταξύ άλλων, την απόσταση από την οικογένειά της, τον καπιταλισμό, το περιβάλλον και τις γενοκτονίες.