Η πόλη γίνεται γκαλερί: H Αθήνα υποδέχεται το πρώτο ARTROVE

Εμπνευσμένο από την Tatiana Gecmen-Waldek, art director και curator, το ARTROVE συστήνει έναν νέο τρόπο αναβίωσης της πόλης , εκείνον που προσκαλεί τους επισκέπτες να περιπλανηθούν στην περιοχή της Βουκουρεστίου και μέσα από αυτή την εξερεύνηση, να ανακαλύψουν τη σύγχρονη τέχνη πέρα από τα όρια μιας παραδοσιακής γκαλερί. Εμπνευσμένο από την φιγούρα του flaneur – περιπλανητή- το ARTROVE αγκαλιάζει την περιέργεια, την κίνηση και την απόλαυση του περίπατου στην πόλη, όπως έγραφαν οι ποιητές Charles Baudelaire και Guillaume Apollinaire.



Για τρεις εβδομάδες έντεκα από τα πιο αναγνωρίσιμα luxury brands της περιοχής της Βουκουρεστίου, θα συνεργαστούν με εννέα σύγχρονες ελληνικές γκαλερί, παρουσιάζοντας ειδικά επιμελημένες εικαστικές παρεμβάσεις Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών. Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, installations και βίντεο θα κοσμούν προσωρινά τα εκάστοτε καταστήματα τους, μετατρέποντάς τα σε κομψούς, εφήμερους εκθεσιακούς χώρους, δημιουργώντας έναν πρωτόγνωρο διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τη δεξιοτεχνία, την πολυτέλεια και, φυσικά, την μόδα. Το κάθε collab, αναπτύσσεται μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο, το οποίο ενθαρρύνει αυθεντικές συναντήσεις μεταξύ καλλιτεχνών, γκαλερί και brands δίνοντας νέα πνοή στον αστικό ιστό της Αθήνας.



Το ARTROVE ξεκινάει δυναμικά την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου με εγκαίνια σε όλους τους συμμετέχοντες χώρους, προσκαλώντας τους λάτρεις της τέχνης και της μόδας, τους επισκέπτες της πόλης και το ευρύτερο κοινό να ανακαλύψουν την Αθήνα μέσα από μια νέα πολιτιστική ματιά, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική, χορό, ποίηση και σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση:

-18:30 | Athénée: Η εκδήλωση θα ανοίξει με την συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, παρουσία της κ. Ρωξάνης Μπέη, Πρόεδρος Οργανισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

-19:15–19:30 | Βουκουρεστίου 9 : Θα ακολουθήσει το Soul Art, μια μουσικοχορευτική performance.

-20:00–21:00 | Βουκουρεστίου 1 : Η βραδιά θα συνεχιστεί με live poetry performance από την Alexcia Panay, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στην ποίηση, την τέχνη και τον αστικό χώρο.

Το ARTROVE αναδεικνύει τη συνεργασία ως δημιουργική δύναμη. Επιλεγμένες βιτρίνες στη περιοχή της Βουκουρεστίου μετατρέπονται σε πολιτιστικούς προορισμούς όπου κάθε περίπατος είναι μια ευκαιρία καλλιτεχνικής ανακάλυψης.

ΒΙΟ: Με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε Μιλάνο, Παρίσι, Βερολίνο, Λονδίνο, Λισαβόνα και Αθήνα, η ιδρύτρια Tatiana Gecmen-Waldek έχει διαμορφώσει μια δραστηριότητα στο σημείο συνάντησης της σύγχρονης τέχνης και της πολυτέλειας, αναπτύσσοντας στρατηγικές πολιτιστικής τοποθέτησης για brands. Παράλληλα, επιμελείται εκθέσεις, καλλιτεχνικές residencies, αναθέσεις έργων δημόσιας τέχνης και διεπιστημονικές συνεργασίες. Το portfolio της περιλαμβάνει projects με τους Giorgio Armani, Etro, Cartier, Roger Vivier και Joali Maldives, μεταξύ άλλων.

Το ARTROVE αποτελεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο, φέρνοντας στην Αθήνα ένα διεθνές format, εμπνευσμένο από επιτυχημένες πολιτιστικές πρωτοβουλίες που ενεργοποιούν ολόκληρες πόλεις, ενώ παράλληλα αντλεί έμπνευση από τη σύγχρονη δημιουργική αναγέννηση της ίδιας της πόλης.

Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Panas Group.