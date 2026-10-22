Η νέα σειρά του Hulu «Phony» είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+

Η νέα σειρά μυστηρίου «Phony», με τους Connie Britton και Sam Nivola, είναι τώρα διαθέσιμη, στο Hulu, εντός του Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Το «Phony» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης με πρωταγωνιστή τον έφηβο, Σάνι Κουκ (Sam Nivola), ο οποίος ξυπνά στο νοσοκομείο μετά από ένα τροχαίο ατύχημα και ανακαλύπτει ότι η μητέρα του, Έλεν (Connie Britton), φαίνεται ελαφρώς διαφορετική. Κανείς, όμως, δεν τον πιστεύει, επειδή κανείς άλλος δεν βλέπει την αλλαγή πάνω της.

Ο Nick Paley υπογράφει το σενάριο της σειράς, καθώς και τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου, ενώ συμμετέχει ως executive producer. Executive producers είναι επίσης ο Anthony King, ο οποίος έχει και τον ρόλο του co-showrunner, η Connie Britton, ο Charlie Alderman, καθώς και οι Drew Goddard και Sarah Esberg. Η Andrea Massaro συμμετέχει ως co-executive producer. Η σειρά είναι μια παραγωγή της 20th Television.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «Furious» του Hulu, «Paradise», «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές», την κορεάτικη σειρά «Perfect Crown» αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» της Disney και της Pixar, «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm και το ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» του Hulu.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.