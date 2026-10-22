Αλμυρό στεφάνι σφολιάτας με γαλοπούλα και γκούντα

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Ένα εύκολο, εντυπωσιακό στεφάνι με τραγανή σφολιάτα, καπνιστή γαλοπούλα και λιωμένο τυρί. Κόβεται σε μικρά κομμάτια και σερβίρεται ζεστό ή χλιαρό.
Υλικά
- 2 φύλλα έτοιμης σφολιάτας, των 320 γρ. το καθένα
- 4 κουταλιές της σούπας κέτσαπ
- 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα
- 12 φέτες καπνιστή γαλοπούλα ή ζαμπόν, μαγειρεμένες
- 200 γρ. γκούντα, τριμμένη
- 1 αυγό, ελαφρά χτυπημένο
- Χοντρό αλάτι
- 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο σουσάμι
Εκτέλεση
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C ή στους 180°C στον αέρα. Στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί με αντικολλητικό χαρτί.
- Ξεδιπλώνουμε τα δύο φύλλα σφολιάτας. Ενώνουμε τις δύο κοντές πλευρές τους, πιέζοντας τις άκρες για να κολλήσουν και να σχηματίσουν ένα μακρύ φύλλο. Το αφήνουμε πάνω στα χαρτιά με τα οποία ήταν τυλιγμένη η σφολιάτα, για να μπορούμε να το μετακινήσουμε πιο εύκολα.
- Ανακατεύουμε την κέτσαπ με την πάπρικα και απλώνουμε το μείγμα πάνω στη σφολιάτα, αφήνοντας περίπου 1 εκ. ακάλυπτο περιθώριο γύρω γύρω. Στρώνουμε από πάνω τις φέτες γαλοπούλας ή ζαμπόν και πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί.
- Τυλίγουμε τη σφολιάτα σε ρολό, ξεκινώντας από τη μακριά πλευρά και προσπαθώντας να το κάνουμε όσο πιο σφιχτό γίνεται. Ενώνουμε τις δύο άκρες του ρολού για να σχηματιστεί στεφάνι και πιέζουμε καλά το σημείο της ένωσης.
- Μεταφέρουμε το στεφάνι στο ταψί. Με κοφτερό μαχαίρι κάνουμε χαρακιές ανά περίπου 2 εκ. γύρω από τις άκρες, χωρίς να κόψουμε το ρολό μέχρι κάτω. Τραβάμε και στρίβουμε απαλά κάθε κομμάτι, ώστε να φαίνεται η σπειροειδής γέμιση.
- Αλείφουμε τη σφολιάτα με το χτυπημένο αυγό και πασπαλίζουμε με χοντρό αλάτι και μαύρο σουσάμι. Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά.
- Αφήνουμε το στεφάνι να κρυώσει ελαφρά πάνω στο ταψί πριν το σερβίρουμε.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;