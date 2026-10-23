Builders After All: Το LEGO® Group και οι DAFT PUNK™ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που συνδυάζει μουσική, κουλτούρα και δημιουργικότητα

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν! Οι DAFT PUNK™ συνεργάζονται με το LEGO® Group, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές θαυμαστών μέσα από νέα προϊόντα, περιεχόμενο και ξεχωριστές εμπειρίες.

Ένα teaser στο «Daft Punk – WDPK7», με ένα κόκκινο τουβλάκι LEGO 2×4, έδωσε στους θαυμαστές την πρώτη ένδειξη ότι ο κόσμος των DAFT PUNK™ πρόκειται να αποκτήσει τη δική του εκδοχή μέσα από τουβλάκια LEGO.

Πρώτο σημαντικό βήμα της συνεργασίας είναι η έγκριση της πρότασης που υποβλήθηκε στο LEGO Ideas για ένα σετ LEGO εμπνευσμένο από την εμβληματική περιοδεία ALIVE των DAFT PUNK™ το 2007, το οποίο περνά πλέον στο στάδιο της ανάπτυξης.

Η κεντρική ταινία της συνεργασίας, με μουσική υπόκρουση τα τραγούδια «Voyager» και «Human After All», συνδυάζει τη μουσική και την αισθητική των DAFT PUNK™ με το δημιουργικό LEGO σύμπαν.

Το LEGO Group και οι DAFT PUNK™ ανακοινώνουν σήμερα τη συνεργασία τους, φέρνοντας κοντά δύο κόσμους που έχουν εμπνεύσει γενιές μέσα από τη μουσική, το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα. Μέσα από προϊόντα, περιεχόμενο και μοναδικές εμπειρίες, η συνεργασία φέρνει κοντά τη μουσική και την αισθητική των DAFT PUNK™ με τη δημιουργικότητα των LEGO sets, ανοίγοντας νέους δρόμους για τους θαυμαστές και των δύο brands.

Η συνεργασία αποκαλύπτεται μέσα από μια νέα ταινία, στην οποία οι μίνι φιγούρες των DAFT PUNK™ ακολουθούν ένα ολογραφικό κόκκινο τουβλάκι σε ένα σκοτεινό και μυστηριώδες τοπίο. Καθώς προχωρούν και περνούν τις πύλες αυτού του κόσμου, το σκηνικό ξεδιπλώνεται και αλλάζει σταδιακά γύρω τους, ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής. Βήμα-βήμα, ή μάλλον τουβλάκι-τουβλάκι, οι δύο φιγούρες καταλήγουν πίσω από μια κονσόλα κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από τουβλάκια LEGO.

Για τη μουσική επένδυση της ταινίας, το LEGO Group και οι DAFT PUNK™ επέλεξαν δύο κομμάτια που ξεχωρίζουν στη μουσική πορεία του ντουέτου. Το «Voyager», από το άλμπουμ Discovery του 2001, με τη χαρακτηριστική μπασογραμμή του, και το «Human After All», το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ του 2005, συνοδεύουν το ταξίδι των DAFT PUNK™ σε μια νέα δημιουργική διάσταση, αποδεικνύοντας πως είναι, τελικά, Builders After All.

Η Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer της LEGO Group, δήλωσε: «Αυτό που κάνει αυτή τη συνεργασία τόσο ξεχωριστή είναι η διαχρονική απήχηση που έχουν και τα δύο brands. Όπως η LEGO, έτσι και οι Daft Punk εμπνέουν γενιές μέσα από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη σχέση που έχουν χτίσει με τους θαυμαστές τους. Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα κοινά στοιχεία και να παρουσιάσουμε την κληρονομιά των Daft Punk με έναν φρέσκο και απρόσμενο τρόπο, δημιουργώντας κάτι ξεχωριστό για θαυμαστές κάθε ηλικίας. Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός μεγαλύτερου ταξιδιού: μιας δημιουργικής συνεργασίας για όσους είναι έτοιμοι να αφεθούν στη χαρά του παιχνιδιού».

Η πρώτη ένδειξη για την συνεργασία

Στις 21 Οκτωβρίου, όσοι συντονίστηκαν στο «Daft Punk – WDPK 83.7» ήρθαν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη έκπληξη: ένα teaser διάρκειας 30 δευτερολέπτων, στο οποίο εμφανιζόταν ένα κόκκινο τουβλάκι LEGO 2×4, χωρίς καμία περαιτέρω εξήγηση. Η πίσω όψη του, με τους τρεις εσωτερικούς σωλήνες να θυμίζουν μεγάφωνα, αποτέλεσε το πρώτο στοιχείο που κλήθηκαν να αποκωδικοποιήσουν οι θαυμαστές, προμηνύοντας τη νέα αυτή συνεργασία.

Συναυλία των Daft Punk: Από μια ιδέα θαυμαστών σε ένα επίσημο σετ LEGO

Η ιστορία της συνεργασίας ξεκίνησε από την κοινότητα του LEGO Ideas, όταν η ιδέα ενός πατέρα και του γιου του από το Λουξεμβούργο κέρδισε το ενδιαφέρον χιλιάδων Daft Punk και LEGO θαυμαστών.

Η πρότασή τους απέσπασε αρχικά το Μεγάλο Βραβείο στον διαγωνισμό LEGO Ideas «Music to Our Ears» το 2020 και στη συνέχεια συγκέντρωσε 10.000 υποστηρικτές στην πλατφόρμα LEGO Ideas. Πλέον, περνά στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης, με στόχο να γίνει ένα επίσημο σετ LEGO που θα μπορούν να κατασκευάσουν και να απολαύσουν θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Το σετ θα είναι εμπνευσμένο από την εμβληματική πυραμιδοειδή σκηνή της περιοδείας ALIVE των DAFT PUNK™ το 2007, μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες στην ιστορία του ντουέτου. Η εξέλιξη της ιδέας σε επίσημο προϊόν αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για τους δημιουργούς της, αλλά και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η δημιουργικότητα των θαυμαστών μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο.

*ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ – ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ο Patrick Harboun, δημιουργός της πρότασης στο LEGO Ideas για τη σκηνή των Daft Punk, δήλωσε: «Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του lockdown, όταν ο γιος μου κι εγώ αναζητούσαμε έναν δημιουργικό τρόπο να περάσουμε χρόνο μαζί, με αφορμή την κοινή μας αγάπη για τους Daft Punk και τις κατασκευές LEGO. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι η ιδέα μας θα έφτανε τόσο μακριά. Το να βλέπουμε σήμερα αυτή τη δημιουργία να γίνεται μέρος μιας επίσημης συνεργασίας είναι μια απίστευτη εμπειρία. Είναι και μια υπενθύμιση του τι κάνει την κοινότητα του LEGO Ideas τόσο ξεχωριστή: το γεγονός ότι μια ιδέα που ξεκινά από έναν θαυμαστή μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο».

Η συνεργασία δεν περιορίζεται σε ένα νέο προϊόν, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες δράσεις που συνδυάζουν τη μουσική, την κουλτούρα και τη δημιουργικότητα, φέρνοντας τον κόσμο των DAFT PUNK™ πιο κοντά στο LEGO σύμπαν. Είτε οι θαυμαστές ακολουθούν το ντουέτο από την εποχή του Homework είτε το ανακάλυψαν πιο πρόσφατα, η συνεργασία τούς δίνει την ευκαιρία να ξαναδούν τον χαρακτηριστικό κόσμο των Daft Punk μέσα από τη δημιουργική ματιά του LEGO Group.

Ο Cédric Hervet, Creative Director των DAFT PUNK™, δήλωσε: «Η πυραμιδοειδής σκηνή αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της οπτικής ταυτότητας των Daft Punk, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για αυτή τη δημιουργία των θαυμαστών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεργασίας μας. Οι θαυμαστές αποτελούσαν πάντα σημαντικό κομμάτι της πορείας των Daft Punk και είναι χαρά μας να βλέπουμε τη δημιουργικότητά τους να εκφράζεται μέσα από LEGO sets».

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι Daft Punk έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική και τον σχεδιασμό, συνδυάζοντάς τα με έναν μοναδικό τρόπο. Από τις εμβληματικές ρομποτικές περσόνες τους μέχρι την αναγνωρίσιμη πυραμιδοειδή σκηνή τους, κάθε μουσική κυκλοφορία, εμφάνιση και δημιουργική επιλογή έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της ξεχωριστής ταυτότητάς τους, η οποία εξακολουθεί να εμπνέει μουσικούς, σχεδιαστές και θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Το LEGO Group προάγει εδώ και δεκαετίες τη δημιουργικότητα, εμπνέοντας μικρούς και μεγάλους να αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη, να κατασκευάζουν και να δημιουργούν ξανά από την αρχή. Όπως και οι Daft Punk, εξελίσσεται διαρκώς, έχοντας γίνει μέρος της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Η παγκόσμια κοινότητα των θαυμαστών της συνεχίζει να εμπνέεται από τον κόσμο της και να τον εξελίσσει με τις δικές της ιδέες. Τώρα, για πρώτη φορά, οι δύο κόσμοι συναντιούνται, δίνοντας στους θαυμαστές νέους τρόπους να ανακαλύψουν τον κόσμο των Daft Punk και να τον αναδημιουργήσουν με τη δική τους φαντασία και με τουβλάκια LEGO.

Περισσότερα νέα για τη συνεργασία θα ανακοινωθούν το 2027.