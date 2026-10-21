Μάρθα Κατσαρού
TV
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Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

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  • Αυτή την Κυριακή 25/10 (22:00) στο Novacinema1 με τους Hugh Jackman, Kate Hudson, Jim Belushi και σκηνοθεσία του Craig Brewer
  • Και φυσικά On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Την αληθινή ιστορία «Song Sung Blue» (2025, διάρκειας 132’) με τους Hugh Jackman, Kate Hudson, Jim Belushi και σκηνοθεσία του Craig Brewer θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ένα ζευγάρι δημιουργεί ένα συγκρότημα αφιερωμένο στον Νιλ Ντάιαμοντ και γνωρίζει απρόσμενη επιτυχία. Όμως ένα σοβαρό ατύχημα δοκιμάζει τον γάμο τους και το όνειρό τους να συνεχίσουν μαζί στη μουσική. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 25/10 (22:00).

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Απόλαυσε τη Sunday Premiere στo Novacinema1, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.

 

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