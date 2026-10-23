Ελκυστικότητα: Πρόσωπο, σώμα ή φωνή; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για την πρώτη εντύπωση

Το πρόσωπο και το σώμα συχνά «συμφωνούν» στις εντυπώσεις που δημιουργούν για την ελκυστικότητα, την υγεία και τη σωματική κυριαρχία ενός ανθρώπου. Η φωνή, όμως, φαίνεται να προσθέτει στοιχεία που δεν προβλέπουμε εύκολα από την εμφάνιση. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας μελέτης στο επιστημονικό περιοδικό Evolution and Human Behavior.

Δύο τρόποι να ερμηνεύσουμε τα σωματικά χαρακτηριστικά

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε δύο θεωρίες της εξελικτικής ψυχολογίας. Η «υπόθεση του ενιαίου στολιδιού» υποστηρίζει ότι διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να αντανακλούν κοινές βιολογικές επιδράσεις. Με αυτή τη λογική, για παράδειγμα, ορισμένα στοιχεία που κάνουν ένα πρόσωπο να φαίνεται ελκυστικό μπορεί να συνδέονται και με την εικόνα του σώματος.

Η «υπόθεση των πολλαπλών μηνυμάτων», από την άλλη, προτείνει ότι κάθε χαρακτηριστικό μεταφέρει διαφορετικές πληροφορίες. Έτσι, το πρόσωπο, το σώμα και η φωνή δεν χρειάζεται να δημιουργούν την ίδια εντύπωση για έναν άνθρωπο.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν φωτογραφίες προσώπων, τρισδιάστατες απεικονίσεις σωμάτων και ηχογραφήσεις από 165 άνδρες και 155 γυναίκες. Συνολικά, 400 αξιολογητές έκριναν κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά ως προς την ελκυστικότητα, την υγεία και τη σωματική κυριαρχία. Για να εστιάσουν στο σχήμα του σώματος, οι τρισδιάστατες απεικονίσεις δεν έδειχναν χρώμα ή υφή δέρματος.

Η ομάδα εξέτασε επίσης ορμονικές μετρήσεις, όπως τεστοστερόνη και οιστραδιόλη, από δείγματα σάλιου. Για τις γυναίκες χρησιμοποίησε και δείγματα μαλλιών για τη μέτρηση της τεστοστερόνης.

Οι εντυπώσεις από το πρόσωπο και το σώμα

Όταν οι αξιολογητές έκριναν ένα πρόσωπο ως πιο ελκυστικό ή υγιές, συχνά έδιναν υψηλότερη βαθμολογία και στο σώμα του ίδιου ατόμου. Η σύνδεση ανάμεσα στο πρόσωπο και το σώμα εμφανίστηκε και στις εκτιμήσεις για τη σωματική κυριαρχία, αλλά στην ανάλυση ανά φύλο ήταν σαφής στους άνδρες, όχι στις γυναίκες. Οι αξιολογήσεις αφορούσαν εντυπώσεις και όχι αντικειμενικές μετρήσεις υγείας ή δύναμης.

Η φωνή παρουσίασε πιο σύνθετη εικόνα. Οι περισσότερες συσχετίσεις της με τις αξιολογήσεις προσώπου ή σώματος ήταν μικρές ή δεν έφτασαν σε στατιστική σημαντικότητα. Επομένως, η φωνητική ελκυστικότητα δεν συμβάδιζε απαραίτητα με την εντύπωση που δημιουργούσε η εμφάνιση. Τα ευρήματα αφήνουν περιθώριο στη σκέψη ότι η φωνή μεταφέρει και διαφορετικές πληροφορίες.

Τι έδειξαν οι ορμονικές μετρήσεις

Οι μετρήσεις των ορμονών στην ενήλικη ζωή δεν εξήγησαν τη σύνδεση ανάμεσα στις αξιολογήσεις προσώπου, σώματος και φωνής. Οι ερευνητές εντόπισαν ορισμένες επιμέρους συσχετίσεις, μεταξύ άλλων ανάμεσα στην τεστοστερόνη των ανδρών και σε αξιολογήσεις του προσώπου τους, αλλά αυτές δεν αρκούσαν για να εξηγήσουν το συνολικό μοτίβο. Η ομάδα σημειώνει ότι ορμονικές επιδράσεις σε προηγούμενα στάδια ανάπτυξης, όπως πριν από τη γέννηση ή κατά την εφηβεία, χρειάζονται περαιτέρω μελέτη.

Συνολικά, η μελέτη δείχνει ότι το πρόσωπο και το σώμα μεταφέρουν εν μέρει κοινά σήματα, ενώ η φωνή μπορεί να προσθέτει μια διαφορετική πλευρά στην πρώτη εντύπωση. Τα συμπεράσματα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αξιολογούν οπτικά και ακουστικά χαρακτηριστικά, όχι την πραγματική υγεία ή τη σωματική δύναμη όσων συμμετείχαν.