Όσοι προτιμούν τα γλυκά επιλέγουν συχνότερα τη σιγουριά!

Η προτίμηση για μια έντονα γλυκιά γεύση μπορεί να συνδέεται με τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις όταν υπάρχει αβεβαιότητα. Νέα μελέτη εξέτασε αν όσοι απολαμβάνουν περισσότερο τα πολύ γλυκά προτιμούν πιο συχνά τις ασφαλείς επιλογές και τις ανταμοιβές που έρχονται νωρίτερα. Τα ευρήματα δείχνουν μια σύνδεση, χωρίς όμως να αποδεικνύουν ότι η αγάπη για τα γλυκά καθορίζει τον χαρακτήρα ή τη συμπεριφορά μας.

Πώς εξέτασαν οι ερευνητές τις προτιμήσεις

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychology, περιλάμβανε δύο πειράματα με συνολικά 149 υγιείς ενήλικες. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν διαλύματα ζάχαρης σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και αξιολόγησαν πόσο ευχάριστη τούς φαινόταν κάθε γεύση.

Οι ερευνητές χαρακτήρισαν «λάτρεις της γλυκιάς γεύσης» όσους βαθμολόγησαν ως πιο ευχάριστο το διάλυμα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ζάχαρης. Ο χαρακτηρισμός, επομένως, προέκυψε από μια συγκεκριμένη δοκιμασία γεύσης και δεν βασίστηκε απλώς στο αν οι συμμετέχοντες δήλωναν ότι αγαπούν τα γλυκά.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε δοκιμασίες οικονομικών επιλογών. Σε μία από αυτές, επέλεγαν ανάμεσα σε ένα σίγουρο μικρότερο ποσό και σε ένα μεγαλύτερο κέρδος που εξαρτιόταν από την τύχη. Σε δεύτερη δοκιμασία, έκριναν ανάμεσα σε μικρότερες ανταμοιβές που μπορούσαν να λάβουν νωρίτερα και μεγαλύτερες που απαιτούσαν αναμονή.

Η προτίμηση στην ασφάλεια εμφανίστηκε στις επιλογές με χρήματα

Στα δύο πειράματα, όσοι προτιμούσαν την πιο έντονη γλυκιά γεύση επέλεγαν συχνότερα τη σίγουρη χρηματική ανταμοιβή αντί για την πιο ριψοκίνδυνη επιλογή. Ωστόσο, σε μια διαφορετική δοκιμασία, όπου οι συμμετέχοντες φούσκωναν ένα εικονικό μπαλόνι για να κερδίσουν χρήματα με κίνδυνο να χάσουν όσα είχαν συγκεντρώσει, οι ερευνητές δεν εντόπισαν σαφή διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το εύρημα δείχνει ότι η σχέση μπορεί να εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται κάθε απόφαση.

Στη δοκιμασία με τις άμεσες και τις μελλοντικές ανταμοιβές, οι «λάτρεις» της γλυκιάς γεύσης έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση για το μικρότερο ποσό που μπορούσαν να πάρουν νωρίτερα. Η ανάλυση των ερευνητών έδειξε, όμως, ότι η αποφυγή του ρίσκου εξηγούσε εν μέρει αυτή την τάση. Γι’ αυτό η επιλογή μιας άμεσης ανταμοιβής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος είναι απλώς ανυπόμονος. Μπορεί να παίζει ρόλο και το ότι η σίγουρη επιλογή τού φαίνεται πιο ελκυστική.

Τι δεν μπορεί να συμπεράνει η μελέτη

Οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες σε ορισμένες κλίμακες αυτοαξιολόγησης, όπως εκείνες που αφορούσαν την παρορμητικότητα, την αναζήτηση έντονων εμπειριών και την αντίληψη του προσωπικού ρίσκου. Οι διαφορές εμφανίστηκαν κυρίως στις συγκεκριμένες δοκιμασίες λήψης αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν συσχέτιση και όχι σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Δεν αποδεικνύουν ότι η προτίμηση στα πολύ γλυκά τρόφιμα κάνει κάποιον πιο προσεκτικό ή τον οδηγεί να επιλέγει πάντα τη μικρότερη ανταμοιβή. Η μελέτη προσφέρει ένα στοιχείο για τη σύνδεση ανάμεσα στην ευχαρίστηση από τη γλυκιά γεύση και την αξιολόγηση των ανταμοιβών, όμως χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη σχέση.