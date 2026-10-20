Halloween με μικρά παιδιά: πώς να διαχειριστείς τους φόβους χωρίς πίεση

Το Halloween μπορεί να μοιάζει με μια χαρούμενη γιορτή γεμάτη κολοκύθες, στολές και γλυκά. Ωστόσο, μια μάσκα που στο σπίτι έδειχνε αστεία ίσως τρομάξει το παιδί όταν τη δει φορεμένη, μέσα σε ένα γεμάτο πάρτι ή στον δρόμο. Αν διστάσει, κρυφτεί πίσω σου ή ζητήσει να φύγετε, δεν χρειάζεται να το πιέσεις για να συνεχίσει. Μπορεί απλώς να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε κάτι καινούριο, με έντονα χρώματα, δυνατούς ήχους και πρόσωπα που δεν αναγνωρίζει. Ο φόβος δεν χαλάει τη γιορτή και δεν χρειάζεται να τον απορρίψεις με ένα «έλα, δεν είναι τίποτα». Άκουσε το παιδί, εξήγησέ του τι συμβαίνει και άφησέ το να συμμετάσχει με τον δικό του ρυθμό. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής προτείνει στους γονείς να προετοιμάζουν τα μικρά παιδιά για όσα θα συναντήσουν και να σέβονται την επιλογή τους αν δεν θέλουν να πάρουν μέρος.

Όταν οι μάσκες και οι στολές τρομάζουν

Μια μάσκα αλλάζει την εικόνα ενός γνώριμου προσώπου. Έτσι, ακόμη κι ένας συγγενής που το παιδί αγαπά μπορεί να του φανεί ξένος όταν κρύβονται τα χαρακτηριστικά ή αλλάζει η φωνή του. Αν θέλεις να του δείξεις μια αποκριάτικη εμφάνιση, παρουσίασέ την πρώτα χωρίς να τη φορέσεις. Άφησέ το να δει και να αγγίξει τη μάσκα και πες του ποιος βρίσκεται από κάτω. Αν εξακολουθεί να νιώθει άβολα, μπορεί να παρακολουθήσει από απόσταση ή να διαλέξει μια στολή χωρίς μάσκα.

Τι να κάνεις με τους δυνατούς ήχους

Κραυγές, κουδούνια, μουσική και ξαφνικά τρομάγματα μπορεί να κάνουν τη γιορτή δύσκολη για ένα μικρό παιδί. Αν καλύπτει τα αυτιά του, σφίγγει το χέρι σου ή σταματά να μιλά, απομακρυνθείτε για λίγο από τον θόρυβο. Μπορείς να του εξηγήσεις από πού προέρχεται ο ήχος και να πάτε σε ένα πιο ήσυχο σημείο. Το νοσοκομείο παίδων Alder Hey σημειώνει ότι αρκετά μικρά παιδιά βρίσκουν τρομακτικούς τους δυνατούς, ξαφνικούς ήχους, ιδιαίτερα όταν δεν ξέρουν από πού προέρχονται.

Σε ένα γεμάτο πάρτι, άφησέ το να πάρει τον χρόνο του

Οι φωνές, τα πολλά παιδιά και οι μεταμφιέσεις μπορεί να κουράσουν το παιδί, ακόμη κι αν στην αρχή ανυπομονούσε να πάει. Μπορεί να μείνει κοντά σου, να μη θέλει να μπει στο παιχνίδι ή να ζητήσει να φύγετε νωρίτερα. Μην το πιέσεις για να συμμετάσχει. Αν γίνεται, φτάστε λίγο πριν γεμίσει ο χώρος και δείξε του πού θα βρίσκεσαι. Συμφωνήστε επίσης ότι μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα μαζί σου όποτε το χρειαστεί.

Πριν από τη γιορτή, μπορείς να του περιγράψεις τι περίπου θα συμβεί ή να δοκιμάσετε τη στολή στο σπίτι. Η προετοιμασία και η πρόβα της στολής είναι ανάμεσα στις συμβουλές της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής για μια πιο ήρεμη εμπειρία Halloween για τα μικρά παιδιά.

Μικρές επιλογές, χωρίς πίεση

Ρώτησέ το τι θα το βοηθούσε να αισθανθεί καλύτερα. Μπορεί να φορέσει τη στολή χωρίς μάσκα, να μείνει κοντά σου στην αρχή ή να κάνει ένα διάλειμμα σε ένα πιο ήσυχο δωμάτιο. Έτσι, νιώθει ότι μπορεί να σου πει τι χρειάζεται, χωρίς να αποδείξει πως είναι γενναίο.

Δεν χρειάζεται να ζήσετε το Halloween με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να περάσετε όμορφα. Μπορείτε να μείνετε λίγο στο πάρτι, να φύγετε νωρίτερα ή να γιορτάσετε στο σπίτι. Το σημαντικό είναι το παιδί να νιώσει ότι το ακούς και ότι μπορεί να χαρεί τη βραδιά όσο και όπως θέλει.