Τραγανά μπουρίτο με μοσχαρίσιο κιμά και αβοκάντο

Γεμιστά με πικάντικο κιμά, λαχανικά, τυρί και τραγανά τσιπς τορτίγιας, αυτά τα μπουρίτο ψήνονται στο τηγάνι μέχρι να γίνουν χρυσαφένια. Η συνταγή δίνει 4 μπουρίτο.
Υλικά
- 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
- 500 γρ. άπαχος μοσχαρίσιος κιμάς με 5% λιπαρά
- 2 κουταλιές της σούπας μείγμα μπαχαρικών για fajitas
- 1 κόκκινη πιπεριά, χωρίς σπόρους και κομμένη σε λεπτές λωρίδες
- ½ κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 1 ντομάτα, ψιλοκομμένη
- 1 αβοκάντο, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο
- Μια μικρή χούφτα φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος
- ½ μαρούλι Little Gem, ψιλοκομμένο
- Χυμός από 1 έως 2 λάιμ
- 2 κουταλιές της σούπας ξινή κρέμα
- 4 μεγάλες τορτίγιες με αλεύρι
- 35 γρ. τσένταρ, τριμμένο
- 2 χούφτες τσιπς τορτίγιας
- Μια πρέζα αλάτι
- Καυτερή σάλτσα για το σερβίρισμα
Σημείωση για την ποσότητα της ξινής κρέμας: Η αρχική εκτέλεση αναφέρει 1 κουταλιά της σούπας ανά τορτίγια, όμως τα υλικά δίνουν συνολικά 2 κουταλιές. Εδώ χρησιμοποιούμε ½ κουταλιά της σούπας σε κάθε τορτίγια.
Εκτέλεση
- Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τον κιμά και τον σοτάρουμε για 3 με 4 λεπτά, σπάζοντάς τον με την πίσω πλευρά μιας ξύλινης κουτάλας.
- Ρίχνουμε τα μπαχαρικά για fajitas, την κόκκινη πιπεριά και 2 κουταλιές της σούπας νερό. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσει ελαφρά η πιπεριά και να ψηθεί καλά ο κιμάς. Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και το αφήνουμε στην άκρη.
- Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το κρεμμύδι, την ντομάτα, το αβοκάντο, τον κόλιανδρο και το μαρούλι. Προσθέτουμε τον χυμό λάιμ και μια πρέζα αλάτι.
- Απλώνουμε σε κάθε τορτίγια ½ κουταλιά της σούπας ξινή κρέμα. Προσθέτουμε λίγο τσένταρ, μερικές κουταλιές από το μείγμα λαχανικών και τον κιμά.
- Θρυμματίζουμε από λίγα τσιπς τορτίγιας πάνω στη γέμιση. Διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα και τυλίγουμε σφιχτά κάθε τορτίγια σε μπουρίτο.
- Ζεσταίνουμε ένα στεγνό τηγάνι και ψήνουμε τα μπουρίτο από όλες τις πλευρές, μέχρι να γίνουν τραγανά και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Τα σερβίρουμε με καυτερή σάλτσα.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;