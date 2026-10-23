Μάρθα Κατσαρού
Συνταγές
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Ντιπ με λευκά φασόλια, ρικότα και μυρωδικά

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Ένα απλό ντιπ με κρεμώδη ρικότα, φρέσκο κόλιανδρο και δυόσμο. Τα φασόλια μένουν ελαφρώς λιωμένα, ώστε να έχει ωραία υφή, και το ελαιόλαδο μπαίνει στο τέλος.

Υλικά

  • 1 κονσέρβα λευκά φασόλια, 400 γρ.
  • 20 γρ. φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος
  • 15 γρ. δυόσμος, ψιλοκομμένος
  • 200 γρ. ρικότα
  • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
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Εκτέλεση

  1. Βάλε τα φασόλια σε ένα μεγάλο μπολ και λιώσε τα ελαφρά με έναν πολτοποιητή πατάτας.
  2. Πρόσθεσε τον κόλιανδρο, τον δυόσμο και τη ρικότα. Ανακάτεψε απαλά, χωρίς να λιώσεις εντελώς τα φασόλια.
  3. Περίχυσε με το ελαιόλαδο και σέρβιρε.

Καλή απόλαυση!

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