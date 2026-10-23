Ντιπ με λευκά φασόλια, ρικότα και μυρωδικά

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Ένα απλό ντιπ με κρεμώδη ρικότα, φρέσκο κόλιανδρο και δυόσμο. Τα φασόλια μένουν ελαφρώς λιωμένα, ώστε να έχει ωραία υφή, και το ελαιόλαδο μπαίνει στο τέλος.
Υλικά
- 1 κονσέρβα λευκά φασόλια, 400 γρ.
- 20 γρ. φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος
- 15 γρ. δυόσμος, ψιλοκομμένος
- 200 γρ. ρικότα
- 3 κ.σ. ελαιόλαδο
Εκτέλεση
- Βάλε τα φασόλια σε ένα μεγάλο μπολ και λιώσε τα ελαφρά με έναν πολτοποιητή πατάτας.
- Πρόσθεσε τον κόλιανδρο, τον δυόσμο και τη ρικότα. Ανακάτεψε απαλά, χωρίς να λιώσεις εντελώς τα φασόλια.
- Περίχυσε με το ελαιόλαδο και σέρβιρε.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;