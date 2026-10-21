Η Victoria’s Secret ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Η Victoria’s Secret, μία από τις κορυφαίες εταιρείες λιανικής πώλησης εσωρούχων και προϊόντων ομορφιάς παγκοσμίως, με συλλογές μόδας, πολυτελή αρώματα, προϊόντα περιποίησης σώματος και άνετα ρούχα για το σπίτι, ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Το νέο κατάστημα, που βρίσκεται στο Mediterranean Cosmos, φέρνει τον κόσμο της Victoria’s Secret στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις χαρακτηριστικές συλλογές του brand σε ένα σύγχρονο περιβάλλον λιανικής, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει μια ξεχωριστή και ευχάριστη εμπειρία αγορών.

Στα εγκαίνια του καταστήματος παρευρέθηκε μια επιλεγμένη ομάδα προσκεκλημένων από τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, μεταξύ των οποίων προσωπικότητες, εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και influencers, με την παρουσία της Ελληνίδας τηλεπαρουσιάστριας και celebrity Ελένης Τσολάκη. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις χαρακτηριστικές συλλογές της Victoria’s Secret και να γνωρίσουν από κοντά τον ξεχωριστό κόσμο του brand.

Οι επισκέπτες του καταστήματος μπορούν να ανακαλύψουν τις συλλογές σουτιέν, εσωρούχων και νυχτικών της Victoria’s Secret, οι οποίες περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα, την αυτοπεποίθηση και την προσωπική έκφραση.

Μία από τις ξεχωριστές υπηρεσίες που προσφέρει η Victoria’s Secret στα καταστήματά της είναι η εξατομικευμένη εφαρμογή σουτιέν (bra fitting), με ατομικές μετρήσεις και συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε κάθε γυναίκα να βρίσκει την ιδανική εφαρμογή για εκείνη. Η δωρεάν υπηρεσία παρέχεται χωρίς να απαιτείται ραντεβού, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του brand για άνεση και μια εξατομικευμένη εμπειρία αγορών.

Πέρα από τα εσώρουχα και τα νυχτικά, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν και τη συλλογή ομορφιάς της Victoria’s Secret, η οποία περιλαμβάνει τα δημοφιλή αρώματα, τα αρωματικά mist και τα body sprays του brand. Ανάμεσα στα πιο αγαπημένα αρώματα της συλλογής ξεχωρίζει το Bombshell Eau de Parfum, που συνδυάζει τις δροσερές νότες του μωβ φρούτου του πάθους από τη Βραζιλία με τη γλυκιά, κρεμώδη αίσθηση της βανίλιας Μαδαγασκάρης, ενώ ολοκληρώνεται με τη χαρακτηριστική ανθική νότα της παιώνιας.

Με το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos, η Victoria’s Secret προσκαλεί το κοινό της Θεσσαλονίκης να ανακαλύψει τις χαρακτηριστικές συλλογές και τα αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς του brand.

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