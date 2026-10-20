Celebrities δίνουν ιδέες για Halloween στολισμό!

Η είσοδος του σπιτιού είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι καλεσμένοι, και για κάποιους celebrities γίνεται ολόκληρο σκηνικό. Άλλοι προτιμούν τον εντυπωσιακό τρόμο, ενώ άλλοι επιλέγουν πιο ήρεμα φθινοπωρινά χρώματα. Οι στολισμοί τους δείχνουν ότι το Halloween μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές, ανάλογα με το στιλ που θέλεις να δώσεις στο σπίτι σου.

Απόκοσμη είσοδος με γιγάντιους σκελετούς

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Η Chrissy Teigen και ο John Legend είχαν μετατρέψει την αυλή τους σε διαδρομή για στοιχειωμένο σπίτι, με σκελετούς ύψους περίπου 4,5 μέτρων και μεγάλες κολοκύθες. Το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό, αλλά τα φυσικά υλικά έδωσαν μια πιο ζεστή αίσθηση στον στολισμό.

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Σε διαφορετική κατεύθυνση κινήθηκε η Kim Kardashian, με μονόχρωμη διακόσμηση, ψεύτικα οστά και μια αψίδα με κρανία στην είσοδο. Η Martha Stewart, από την άλλη, έβαλε κολοκύθες, κολοκύθια και άλλα φθινοπωρινά λαχανικά σε αποχρώσεις που δένουν με τα φύλλα γύρω από το σπίτι της.

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Κολοκύθες και λουλούδια για πιο ήπιο αποτέλεσμα

Αν δεν σου ταιριάζουν οι τρομακτικές φιγούρες, οι επιλογές της Shea McGee και της Winnie Harlow δείχνουν μια πιο χαλαρή πλευρά του Halloween. Η McGee συνδύασε λευκές και ψάθινες κολοκύθες, ενώ η Harlow πρόσθεσε λουλούδια και ένα στεφάνι από φύλλα στην πόρτα της.

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Για να δοκιμάσεις αυτές τις ιδέες στο σπίτι σου, δεν χρειάζεται να στολίσεις κάθε γωνιά. Διάλεξε πρώτα το ύφος που σου αρέσει και συγκέντρωσε τη διακόσμηση σε ένα σημείο, όπως την είσοδο, το μπαλκόνι ή ένα τραπεζάκι στο σαλόνι. Μερικές κολοκύθες, φύλλα και ο κατάλληλος φωτισμός μπορούν να δώσουν αμέσως την αίσθηση της εποχής, χωρίς να αλλάξεις ολόκληρο το σπίτι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HAIK HOLIDAY (@haikholiday)