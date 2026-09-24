Ρόδος: “Γκούφυ” διαρρήκτης ξέχασε τη “λεία” του και άφησε το σάντουιτς στο μαγαζί! (video)

Ένας διαρρήκτης μπήκε σε κατάστημα στη Ρόδο τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Έσπασε τη βιτρίνα, πήρε χρήματα από την ταμειακή μηχανή και βγήκε έξω για να καπνίσει. Λίγο αργότερα, όμως, επέστρεψε, γιατί είχε ξεχάσει τα χαρτονομίσματα.
Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 4 το πρωί και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Ο άνδρας προσπάθησε να σπάσει την τζαμαρία σπρώχνοντάς την με δύναμη. Όταν τα κατάφερε, τα γυαλιά έπεσαν πάνω του, αλλά εκείνος συνέχισε.
Ξέχασε τα χαρτονομίσματα στην ταμειακή
Μέσα στο κατάστημα πήγε κατευθείαν στην ταμειακή μηχανή. Τη βρήκε ξεκλείδωτη και πήρε από μέσα κέρματα και χαρτονομίσματα. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα σάντουιτς, το οποίο είχε μαζί του σε όλη τη διάρκεια της διάρρηξης.
Όταν βγήκε από το κατάστημα, είχε πάρει μόνο τα κέρματα. Τα χαρτονομίσματα έμειναν στην ταμειακή. Ο άνδρας κάθισε έξω και άναψε τσιγάρο. Στη συνέχεια επέστρεψε, πήρε τα κέρματα και τα μέτρησε πριν φύγει. Το σάντουιτς έμεινε πίσω στο κατάστημα.
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