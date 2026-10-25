Μάρθα Κατσαρού
Συνταγές
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Κολοκυθάκια-ποπ γεμιστά με κεφτεδάκι

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Οι παρακάτω ποσότητες δίνουν περίπου 8 κολοκυθάκια-ποπ. Το μείγμα παίρνει σχήμα μικρής κολοκύθας και κρύβει στο κέντρο ένα ψημένο κεφτεδάκι.

Υλικά

  • 500 γρ. σφιχτός πουρές πατάτας, κρύος
  • 3 κουταλιές της σούπας πηχτή σάλτσα κολοκύθας, περίπου 45 γρ.
  • 80 γρ. τριμμένη φρυγανιά
  • 8 μικρά κεφτεδάκια, ψημένα και κρύα
  • 8 μικρά κομμάτια σχοινόπρασο

Εκτέλεση

  1. Ανακατεύουμε τον πουρέ πατάτας με τη σάλτσα κολοκύθας. Προσθέτουμε την τριμμένη φρυγανιά και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ένα μείγμα που πλάθεται. Το αφήνουμε στο ψυγείο για 20 λεπτά, ώστε να σφίξει.
  2. Χωρίζουμε το μείγμα σε 8 ίσα μέρη. Παίρνουμε ένα μέρος, το ανοίγουμε στην παλάμη μας και βάζουμε στο κέντρο ένα κεφτεδάκι. Κλείνουμε το μείγμα γύρω του και πλάθουμε σε μπαλάκι.
  3. Με ένα πιρούνι χαράζουμε κάθετες γραμμές γύρω από κάθε μπαλάκι, για να θυμίζει κολοκύθα. Κάνουμε μια μικρή λακκούβα στην κορυφή και τοποθετούμε εκεί ένα κομμάτι σχοινόπρασο, στριφτά, σαν κοτσάνι.
  4. Επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα υλικά και σερβίρουμε.
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Καλή απόλαυση!

 

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