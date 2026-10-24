Μάρθα Κατσαρού
Συνταγές
1 min read

Πράσινο ντιπ cheesecake σε καζάνι για το Halloween

Last updated:
Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News!
Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.
Add as preferred source on Google

Ένα παιχνιδιάρικο, no-bake γλυκό για το Halloween, ιδανικό για να βουτάς μέσα μπισκότα βανίλιας. Το σερβίρουμε σε μαύρο μπολ σε σχήμα καζανιού και το στολίζουμε με ζαχαρωτά μάτια.

Σημείωση: Οι αρχικές οδηγίες δεν δίνουν ακριβείς ποσότητες, οπότε τις προσαρμόζεις ανάλογα με το μέγεθος της μερίδας που θέλεις να φτιάξεις.

Υλικά

  • Έτοιμο μείγμα για cheesecake
  • Κρέμα marshmallow
  • Σαντιγί
  • Λίγο κίτρινο μείγμα για κέικ, θερμικά επεξεργασμένο και κρυωμένο
  • Πράσινο χρώμα ζαχαροπλαστικής
  • Ζαχαρωτά μάτια
  • Μπισκότα βανίλιας, για το σερβίρισμα
See also

Εκτέλεση

  1. Βάζουμε το μείγμα για cheesecake, την κρέμα marshmallow, τη σαντιγί και λίγο από το θερμικά επεξεργασμένο μείγμα κέικ σε ένα μπολ.
  2. Προσθέτουμε πράσινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και χτυπάμε τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν και να αποκτήσουν έντονο πράσινο χρώμα, σαν λάιμ.
  3. Μεταφέρουμε το ντιπ σε μαύρο μπολ που θυμίζει καζάνι και το διακοσμούμε με τα ζαχαρωτά μάτια.
  4. Το σερβίρουμε με μπισκότα βανίλιας για βούτηγμα.

Καλή απόλαυση!

Tags
Show Comments (0)

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *