Πράσινο ντιπ cheesecake σε καζάνι για το Halloween

Ένα παιχνιδιάρικο, no-bake γλυκό για το Halloween, ιδανικό για να βουτάς μέσα μπισκότα βανίλιας. Το σερβίρουμε σε μαύρο μπολ σε σχήμα καζανιού και το στολίζουμε με ζαχαρωτά μάτια.
Σημείωση: Οι αρχικές οδηγίες δεν δίνουν ακριβείς ποσότητες, οπότε τις προσαρμόζεις ανάλογα με το μέγεθος της μερίδας που θέλεις να φτιάξεις.
Υλικά
- Έτοιμο μείγμα για cheesecake
- Κρέμα marshmallow
- Σαντιγί
- Λίγο κίτρινο μείγμα για κέικ, θερμικά επεξεργασμένο και κρυωμένο
- Πράσινο χρώμα ζαχαροπλαστικής
- Ζαχαρωτά μάτια
- Μπισκότα βανίλιας, για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Βάζουμε το μείγμα για cheesecake, την κρέμα marshmallow, τη σαντιγί και λίγο από το θερμικά επεξεργασμένο μείγμα κέικ σε ένα μπολ.
- Προσθέτουμε πράσινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και χτυπάμε τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν και να αποκτήσουν έντονο πράσινο χρώμα, σαν λάιμ.
- Μεταφέρουμε το ντιπ σε μαύρο μπολ που θυμίζει καζάνι και το διακοσμούμε με τα ζαχαρωτά μάτια.
- Το σερβίρουμε με μπισκότα βανίλιας για βούτηγμα.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;