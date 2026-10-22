Μυστηριώδες πλάσμα στο Μεξικό; Τι γνωρίζουμε για τις εικόνες που κυκλοφορούν

Φωτογραφίες από κάμερες με αισθητήρες κίνησης στο Μεξικό έχουν ανοίξει μια συζήτηση για ένα παράξενο, ανοιχτόχρωμο πλάσμα που φέρεται να κινείται στο Valle de Juárez και να αρπάζει ζώα από αγροκτήματα. Ο ερευνητής UFO Jaime Maussan παρουσίασε τις εικόνες και υποστήριξε ότι η μορφή τους δεν παραπέμπει σε κάποιο συνηθισμένο ζώο της περιοχής.

Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ούτε για την ταυτότητα του πλάσματος ούτε για τη σύνδεσή του με επιθέσεις σε ζώα. Οι τοπικές Αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει σχετικές καταγγελίες.

Τι υποστηρίζει ο Jaime Maussan

Οι εικόνες φέρεται να προέρχονται από αγροτική περιοχή της πολιτείας Τσιουάουα, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Ο Maussan και οι συνεργάτες του ισχυρίζονται ότι το πλάσμα μπορεί να έχει αρπάξει κότες, κόκορες και κουνέλια. Αναφέρουν επίσης ότι εξέτασαν τις εικόνες και δεν αναγνώρισαν σε αυτές κάποιο από τα συνηθισμένα ζώα της περιοχής.

Ένα από τα στοιχεία που επικαλείται ο ερευνητής είναι η περιγραφή ενός αγοριού, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είδε το πλάσμα να παίρνει μια κότα και να ανεβαίνει μαζί της σε δέντρο. Ο Maussan έχει ακόμη μιλήσει για μια οντότητα που μπορεί να κινείται όρθια, χωρίς, ωστόσο, οι φωτογραφίες να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο.

Οι αναφορές σε άγνωστο είδος ή σε προέλευση από άλλη διάσταση αποτελούν εικασίες του ίδιου του ερευνητή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί βιολογικά δείγματα ή άλλα στοιχεία που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του πλάσματος.

Τι λένε οι Αρχές και τι έχει συμβεί σε παρόμοιες υποθέσεις

Οι Αρχές στην περιοχή του Ciudad Juárez δηλώνουν ότι δεν έχουν δεχτεί αναφορές για άγνωστο πλάσμα ή για ασυνήθιστους θανάτους ζώων. Αντίστοιχα, δημοσιεύματα που επικαλούνται την αστυνομία στην αμερικανική πλευρά των συνόρων αναφέρουν ότι δεν καταγράφηκαν σχετικά περιστατικά σε αγροκτήματα.

Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο προηγούμενες δηλώσεις του Maussan. Το 2023 παρουσίασε στο Μεξικανικό Κογκρέσο δύο υποτιθέμενες «μη ανθρώπινες» μούμιες, τις οποίες συνέδεσε με ευρήματα στο Περού. Τον Ιανουάριο του 2024, ειδικοί της εισαγγελίας του Περού ανακοίνωσαν ότι παρόμοια αντικείμενα αποτελούν κατασκευές από χαρτί, κόλλα, μέταλλο και ανθρώπινα ή ζωικά οστά.

Ο Maussan συνέκρινε επίσης το νέο εύρημα με το «Ον του Μετέπεκ», μια παράξενη μορφή που εμφανίστηκε σε δημοσιεύματα το 2007. Τότε διατυπώθηκαν ισχυρισμοί περί εξωγήινης προέλευσης, ενώ μεταγενέστερες εκτιμήσεις υποστήριξαν ότι το δείγμα μπορεί να ήταν αλλοιωμένο μικρόσωμο πίθηκος. Η υπόθεση εκείνη δεν αποτελεί απόδειξη για την ταυτότητα του πλάσματος στις νέες εικόνες.

Μέχρι να εξετάσουν ανεξάρτητοι ειδικοί το πρωτότυπο υλικό ή να βρεθούν φυσικά στοιχεία, δεν γνωρίζουμε τι απεικονίζουν οι φωτογραφίες. Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη άγνωστου ζώου και οι ισχυρισμοί για εξωγήινη ή διαστασιακή προέλευση παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι.