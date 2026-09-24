Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο παγκόσμιο Top 50: Πέρασε μπροστά από Oasis, Χάρι Στάιλς και Λάνα Ντελ Ρέι

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, προκάλεσε βαθιά θλίψη σε συναδέλφους, φίλους και θαυμαστές του.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, πολλοί γύρισαν ξανά στα τραγούδια του. Οι επιτυχίες του ακούστηκαν περισσότερο σε ραδιόφωνα και ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ το ενδιαφέρον για τη μουσική του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Η απήχηση αυτή αποτυπώθηκε και στο Global Digital Artist Ranking, όπου ο τραγουδιστής έφτασε στην 43η θέση στις 23 Σεπτεμβρίου. Η κατάταξη τον έφερε τότε πάνω από ονόματα όπως οι Oasis, ο Χάρι Στάιλς και η Λάνα Ντελ Ρέι.

Πρόκειται για ημερήσιο δείκτη που καταγράφει την ψηφιακή απήχηση καλλιτεχνών σε διεθνές επίπεδο. Συγκεντρώνει δεδομένα από πλατφόρμες όπως το Spotify, το Apple Music, το iTunes και το YouTube, λαμβάνοντας υπόψη streaming, αναζητήσεις και πωλήσεις.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ανέβει ακόμη ψηλότερα, φτάνοντας έως την 31η θέση. Οι θέσεις της κατάταξης αλλάζουν καθημερινά, όμως η παρουσία του ανάμεσα στους 50 πρώτους δείχνει πόσο έντονα συνεχίζει να ακούγεται η μουσική του.