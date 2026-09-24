Η Bobbi Brown υποδέχθηκε τη νέα Vitamin Enriched Face Base+ μέσα από ένα ξεχωριστό “Freshly Picked” experience

Το #1 iconic προϊόν της Bobbi Brown επιστρέφει ανανεωμένο και γίνεται η αφετηρία για μια εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, Vitamin Enriched ενέργεια και έμπνευση. Μια αναπάντεχη συνάντηση ανάμεσα στην ομορφιά και τη φρεσκάδα της καθημερινότητας, με πρωταγωνίστρια τη νέα Vitamin Enriched Face Base+.
Σε αυτό το unexpected experience στη λαϊκή αγορά Κολωνακίου, beauty editors και creators ανακάλυψαν τη νέα, εμπλουτισμένη σύνθεση με SuperVitamin Blend και 5 φορές περισσότερες βιταμίνες, που προσφέρει 122% άμεση αύξηση ενυδάτωσης, 24ωρη απόδοση και 22% πιο λεία υφή μετά από τέσσερις εβδομάδες.
Με έμπνευση από τη φρεσκάδα των lemon, orange και grapefruit, η εμπειρία ολοκληρώθηκε με lunch στο L’Abreuvoir, μεταφέροντας το “Freshly Picked” concept από το beauty στο lifestyle και συστήνοντας ξανά ένα iconic προϊόν που αποτελεί τη βάση κάθε makeup look.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;