Μάρθα Κατσαρού
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Η Bobbi Brown υποδέχθηκε τη νέα Vitamin Enriched Face Base+ μέσα από ένα ξεχωριστό “Freshly Picked” experience

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Το #1 iconic προϊόν της Bobbi Brown επιστρέφει ανανεωμένο και γίνεται η αφετηρία για μια εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, Vitamin Enriched ενέργεια και έμπνευση. Μια αναπάντεχη συνάντηση ανάμεσα στην ομορφιά και τη φρεσκάδα της καθημερινότητας, με πρωταγωνίστρια τη νέα Vitamin Enriched Face Base+.

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Σε αυτό το unexpected experience στη λαϊκή αγορά Κολωνακίου, beauty editors και creators ανακάλυψαν τη νέα, εμπλουτισμένη σύνθεση με SuperVitamin Blend και 5 φορές περισσότερες βιταμίνες, που προσφέρει 122% άμεση αύξηση ενυδάτωσης, 24ωρη απόδοση και 22% πιο λεία υφή μετά από τέσσερις εβδομάδες.

Με έμπνευση από τη φρεσκάδα των lemon, orange και grapefruit, η εμπειρία ολοκληρώθηκε με lunch στο L’Abreuvoir, μεταφέροντας το “Freshly Picked” concept από το beauty στο lifestyle και συστήνοντας ξανά ένα iconic προϊόν που αποτελεί τη βάση κάθε makeup look.

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