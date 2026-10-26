Spooky Walks στο Mediterranean Cosmos και η μαγεία του Halloween ζωντανεύει!

Το πιο τρομακτικά διασκεδαστικό Halloween επιστρέφει στο Mediterranean Cosmos με το Spooky Walks! Από τις 23 έως τις 31 Οκτωβρίου, η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos μεταμορφώνεται στον πιο spooky προορισμό της πόλης, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα σκηνικό γεμάτο μυστήριο, φαντασία και Halloween διάθεση.

Με φόντο την πιο μυστηριώδη εποχή του χρόνου, το Spooky Walks προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες να ζήσουν τη δική τους Halloween περιπέτεια μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Στο Ghost Slime Factory, τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους slime με φωτεινά neon χρώματα και spooky διακοσμητικά, ενώ στο Pumpkin Carving σχεδιάζουν και σκαλίζουν τη δική τους κολοκύθα, για να τη διακοσμήσουν στο σπίτι τους. Το Spooky Face Painting χαρίζει εντυπωσιακές Halloween μεταμορφώσεις με χρώματα και σχέδια για κάθε διάθεση, από παιχνιδιάρικες και χαριτωμένες μέχρι τις πιο spooky. Παράλληλα, το The Living Halloween Wall γεμίζει με παιδικές δημιουργίες, που δίνουν ζωή σε στοιχειωμένα σπίτια, κολοκύθες και κάθε λογής τέρατα, ενώ το Photo Booth προσθέτει στη βόλτα μια ακόμη ευκαιρία για φωτογραφίες και ξεχωριστές αναμνήσεις.

Η spooky εμπειρία συνεχίζεται και στις γευστικές επιλογές του Mediterranean Cosmos, με αγαπημένα καταστήματα εστίασης να υποδέχονται το Halloween με ξεχωριστές προτάσεις. Στα Starbucks, τα “Halloween Donuts” και “Cake Pops Μούμια” έχουν την τιμητική τους, ενώ τα TGI Friday’s προτείνουν τα Halloween cocktails “Hot Bloody Mary”, “The Pumpkin Curse” και “Wicked Berry”. Το To Thelo Gastrobar προσθέτει στη λίστα το ” Vampire Cocktail” και το Plaisir ολοκληρώνει τις γλυκές προτάσεις με τα “Ροφήματα του Σκοταδιού” και τις “Μαγεμένες Λιχουδιές”.

Οι γευστικές εκπλήξεις συνεχίζονται και στο ανανεωμένο Food Court. Το Cinnabon «γλυκαίνει» τη βόλτα με το “Halloween CupCake”, τα Goody’s παρουσιάζουν τα “Popkenstein Burger”, “Wasa-Boo Burger” και “Monster Tower Burger”, ενώ στο Χρυσό οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον “Sweet Pumpkin” χυμό, μια δροσερή και γλυκιά επιλογή.

Η διασκέδαση κορυφώνεται με την Halloween Parade, στις 23 και 30 Οκτωβρίου, από τις 17:30 έως τις 18:00, που έρχεται για να δώσει τον δικό της ρυθμό στη γιορτή, και το Fire Show, στις 25 και 31 Οκτωβρίου, από τις 21:00 έως τις 21:30, ένα εντυπωσιακό θέαμα για μικρούς και μεγάλους.

Ώρες λειτουργίας

Καθημερινές: 18:00 – 21:00



26 & 28 Οκτωβρίου: 13:00 – 18:00



Σαββατοκύριακα: 12:00 – 20:00



Η πιο «τρομακτική» εποχή του χρόνου γίνεται μια ακόμη αφορμή για μια ξεχωριστή φθινοπωρινή έξοδο στο Mediterranean Cosmos, συνδυάζοντας shopping, διασκέδαση και χρόνο με την οικογένεια.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο: www.mediterraneancosmos.gr