Ίθαν Χοκ σε Ντρου Μπάριμορ: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βγήκαμε ποτέ ραντεβού”

Μια απρόσμενη εξομολόγηση, αρκετό φλερτ και μια ιστορία που μας γυρίζει πίσω στα 90s είχε η συνάντηση του Ίθαν Χοκ με την Ντρου Μπάριμορ στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show». Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί τηλεοπτικά και, όπως αποδείχθηκε, υπήρχε μια μικρή ιστορία ανάμεσά τους που δεν είχε μάθει ποτέ κανείς.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, που προβλήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο 55χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι στα νεανικά του χρόνια ήλπιζε να συναντήσει την Μπάριμορ σε κάποιο πάρτι. Μάλιστα, δεν έκρυψε την απορία του για το πώς κατάφεραν να περάσουν τόσα χρόνια χωρίς να βγουν ούτε ένα ραντεβού.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια περίοδο στη ζωή μου που να μην ήξερα ποια είσαι», της είπε, με την 51χρονη ηθοποιό να απαντά: «Ακριβώς το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ για σένα».

Και κάπου εκεί η κουβέντα απέκτησε περισσότερο ενδιαφέρον. «Αυτό που δεν μπορώ να πιστέψω είναι ότι δεν βγήκαμε ποτέ ραντεβού», παραδέχτηκε ο Χοκ, προκαλώντας την παιχνιδιάρικη αντίδραση της παρουσιάστριας.

Η Μπάριμορ αναρωτήθηκε πού βρισκόταν όλα αυτά τα χρόνια και πρόσθεσε με χιούμορ: «Και, παρεμπιπτόντως, εγώ και κάθε άλλη γυναίκα στον πλανήτη θα δίναμε τα πάντα για να βγούμε μαζί σου. Πού στο καλό ήσουν;».

Τα πάρτι των 90s και η συνάντηση που δεν έγινε ποτέ

Ο Ίθαν Χοκ θυμήθηκε ότι τη δεκαετία του 1990 υπήρχαν αρκετές βραδιές που πήγαινε σε πάρτι έχοντας στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. «Σκεφτόμουν: “Μπορεί να είναι εκεί η Ντρου”», αποκάλυψε.

Η παρουσιάστρια, ακούγοντας την ιστορία, τον ρώτησε γιατί δεν είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει απευθείας μαζί της. Εκείνος εξήγησε ότι προτιμούσε να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους, περιμένοντας μια αυθόρμητη γνωριμία.

«Ήθελα να το παίξω άνετος. Ήθελα να συμβεί φυσικά. Σκεφτόμουν ότι κάτι μαγικό θα συνέβαινε», είπε, πριν προσθέσει με αυτοσαρκασμό: «Και κοίτα τι έγινε, τίποτα».

«Συναντιόμαστε σε μια τηλεοπτική εκπομπή», σχολίασε η Μπάριμορ, δίνοντας ένα απολαυστικό τέλος στην ιστορία τους.

Πώς είναι σήμερα η προσωπική τους ζωή

Μπορεί το ραντεβού που φανταζόταν ο Ίθαν Χοκ να μην πραγματοποιήθηκε ποτέ, όμως η προσωπική ζωή και των δύο ακολούθησε τη δική της διαδρομή.

Ο ηθοποιός είναι παντρεμένος από το 2008 με τη Ράιαν Χοκ, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Κλεμεντάιν και την Ιντιάνα. Από τον προηγούμενο γάμο του με την Ούμα Θέρμαν έχει ακόμη δύο παιδιά, τη Μάγια και τον Λέβον Ρόαν.

Από την άλλη, η Ντρου Μπάριμορ είναι μητέρα δύο κοριτσιών, της Όλιβ και της Φράνκι, από τον γάμο της με τον Γουίλ Κόπελμαν, με τον οποίο χώρισε το 2016. Στο παρελθόν είχε παντρευτεί επίσης τον Τζέρεμι Τόμας και τον Τομ Γκριν.

Τελικά, η ιστορία τους είναι μία από εκείνες τις μικρές, χαριτωμένες συμπτώσεις του Χόλιγουντ. Δύο άνθρωποι που γνώριζαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου για δεκαετίες, αλλά χρειάστηκε να φτάσουν στα 50 τους και να συναντηθούν μπροστά στις κάμερες για να μάθουν ότι κάποτε θα μπορούσαν να είχαν βγει ραντεβού.