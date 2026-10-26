Mental load: Γιατί οι γυναίκες νιώθουν ότι πρέπει να τα προλαβαίνουν όλα;

Δουλειά, σπίτι, παιδιά, υποχρεώσεις και μια λίστα στο μυαλό που δεν τελειώνει ποτέ. Για πολλές γυναίκες, η καθημερινότητα δεν σταματά όταν σχολάσουν από τη δουλειά. Αντίθετα, τότε ξεκινά ένας δεύτερος κύκλος ευθυνών, που συχνά περνά απαρατήρητος. Αυτό ακριβώς περιγράφει ο όρος mental load, δηλαδή το νοητικό φορτίο. Δεν αφορά μόνο όσα κάνουμε μέσα στην ημέρα, αλλά και όλα εκείνα που πρέπει να θυμόμαστε, να οργανώνουμε και να προγραμματίζουμε. Από τα ψώνια της εβδομάδας μέχρι τα ραντεβού των παιδιών και τις ανάγκες του σπιτιού.

Ανεξάρτητες γυναίκες, αλλά με περισσότερες ευθύνες

Οι γυναίκες σήμερα εργάζονται, εξελίσσονται επαγγελματικά και διεκδικούν την οικονομική τους ανεξαρτησία. Ωστόσο, σε πολλές οικογένειες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της οργάνωσης της καθημερινότητας.

Και κάπου εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Μπορεί να έχουμε κατακτήσει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε απαλλαγεί από τις παραδοσιακές προσδοκίες. «Μήπως είμαι απλώς μια παραδοσιακή νοικοκυρά με εταιρικό μισθό;» Είναι μια ερώτηση που αποτυπώνει εύστοχα αυτό που βιώνουν αρκετές εργαζόμενες γυναίκες.

Το σπίτι δεν χρειάζεται «βοήθεια», χρειάζεται συνεργασία

Η φράση «Βοηθάω τη γυναίκα μου στο σπίτι» ακούγεται συχνά με καλή πρόθεση. Όμως, γιατί να θεωρούμε ότι οι δουλειές του σπιτιού είναι εξαρχής δική της ευθύνη;

Η ουσιαστική ισότητα δεν σημαίνει ότι ο ένας κάνει όσα του ζητά ο άλλος. Σημαίνει ότι και οι δύο αναγνωρίζουν τις ανάγκες του σπιτιού και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, χωρίς συνεχείς υπενθυμίσεις. Γιατί δεν αρκεί να μοιράζονται οι δουλειές. Πρέπει να μοιράζεται και η ευθύνη της οργάνωσής τους.

Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα

Για χρόνια, οι γυναίκες μεγάλωναν με το μήνυμα ότι μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Να έχουν καριέρα, οικογένεια, προσωπική ζωή και ένα οργανωμένο σπίτι. Κανείς, όμως, δεν εξήγησε γιατί πρέπει να τα αναλαμβάνουν όλα ταυτόχρονα.

Η πραγματική ισότητα ξεκινά και από τις μικρές καθημερινές συνήθειες. Από το ποιος θυμάται τις υποχρεώσεις μέχρι το ποιος έχει χρόνο να ξεκουραστεί χωρίς να σκέφτεται τι εκκρεμεί.

Το ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε καλύτερες στο να τα προλαβαίνουμε όλα. Είναι να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα μόνες μας.