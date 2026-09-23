CL ART GALLERIES JOHANNA STAVRAKAKI PULSES — Solo Art Show

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στην CL Art Gallery στο Κολωνάκι, τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης PULSES της Ελληνοκαναδής σύγχρονης ζωγράφου Johanna Stavrakaki, η οποία παρουσιάζει για πρώτη φορά το έργο της στην Ελλάδα.

Η βραδιά έδωσε την ευκαιρία στο αθηναϊκό κοινό να γνωρίσει από κοντά την καλλιτέχνιδα και τον ιδιαίτερο εικαστικό της κόσμο, μέσα από μια έκθεση με έντονο χρώμα, συμβολισμό και συναισθηματική δύναμη.

Η παρουσίαση της PULSES στην Αθήνα σηματοδοτεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην πορεία της Johanna Stavrakaki και την πρώτη της καλλιτεχνική παρουσία στην Ελλάδα, μέσα από την επιμελητική επιλογή και παρουσίαση της CL Art Gallery.

Η έκθεση

Η PULSES αποτελεί μια ενότητα έργων αφιερωμένη στους πολλαπλούς «παλμούς» της ανθρώπινης ψυχής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καρδιά, όχι μόνο ως ανατομικό όργανο, αλλά ως εσωτερικός τόπος όπου συναντώνται η αγάπη, η επιθυμία, η μνήμη, η απώλεια, ο φόβος, η ελπίδα και η χαρά.

Με έντονα βασικά χρώματα, δυναμικές γραμμές, εκφραστικές πινελιές και συμβολικές μορφές, η Stavrakaki δημιουργεί έναν προσωπικό χάρτη συναισθημάτων. Ανθρώπινες φιγούρες, λουλούδια, τόποι και αναμνήσεις συνυπάρχουν πάνω στον καμβά, μετατρέποντας προσωπικές εμπειρίες σε μια εικαστική γλώσσα ανοιχτή στη δική μας ερμηνεία.

«Πάνω απ’ όλα, θέλω να σε κάνει να νιώσεις.»

Τα έργα της PULSES δεν επιχειρούν να υποδείξουν στον θεατή τι πρέπει να αισθανθεί. Αντίθετα, δημιουργούν τον χώρο για μια προσωπική συνάντηση με το συναίσθημα, πριν ακόμη αυτό αποκτήσει λέξεις.

Λίγα λόγια για τη Johanna Stavrakaki

Η JohannaStavrakaki είναι Ελληνοκαναδή σύγχρονη ζωγράφος, γεννημένη στην Οτάβα του Καναδά. Σπούδασε Καλές Τέχνες στη Νέα Υόρκη, όπου απέκτησε πτυχίο BFA, ενώ έζησε για έντεκα χρόνια στο Λος Άντζελες, εμπειρία που επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Η ζωγραφική της χαρακτηρίζεται από έντονο χρώμα, εξπρεσιονιστική γραφή, συμβολισμό και μια βαθιά σύνδεση ανάμεσα στην εικόνα και το συναίσθημα. Οι διαφορετικοί τόποι στους οποίους έχει ζήσει, οι προσωπικές μνήμες και η ανθρώπινη εμπειρία αποτελούν βασικές πηγές της δημιουργικής της γλώσσας.

Το έργο της έχει παρουσιαστεί στο Λος Άντζελες, στον Καναδά και σε χώρες της Ευρώπης, ενώ με την έκθεση PULSES συστήνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Πληροφορίες Έκθεσης

JOHANNA STAVRAKAKI — PULSES

Solo Art Show

Διάρκεια: 17 Σεπτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου 2026

Χώρος: CLArtGallery

Χάρητος 10, Κολωνάκι, 106 75 Αθήνα

Ώρες λειτουργίας – CL Art Gallery Athens

Τρίτη: 16:00–20:00

Τετάρτη: 12:00–20:00

Πέμπτη & Παρασκευή: 12:00–20:00

Σάββατο: 11:00–16:00