Η στρατηγική της LG για το μέλλον: προηγμένες έξυπνες οικιακές συσκευές

Η τεχνολογία του έξυπνου σπιτιού συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας νέους τρόπους αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τις συσκευές και τα συστήματα του σπιτιού τους. Από συνδεδεμένες συσκευές έως ολοκληρωμένες πλατφόρμες, το σύγχρονο σπίτι γίνεται όλο και πιο έξυπνο, με την LG Electronics να συμβάλλει σε αυτή την εξέλιξη, μέσα από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και λύσεων που σχεδιάζονται με στόχο να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, άνετη και συνδεδεμένη.

Η LG έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις που χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών όπως NFC, Bluetooth και Wi-Fi για την έξυπνη, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του οικιακού εξοπλισμού.

Η LG μεταμορφώνει τον κλάδο του έξυπνου σπιτιού με συσκευές που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Τεχνολογίες αιχμής, όπως ο Inverter Linear Compressor και ο κινητήρας AI Direct Drive, μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργικότητα.

Η LG αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 20%, με στόχο τη μείωση των εκπομπών από τις παγκόσμιες μονάδες παραγωγής της, από σχεδόν 2 εκατομμύρια τόνους το 2017 σε 960.000 τόνους έως το 2030.[1],[2]

Επιπροσθέτως, οι τεχνολογίες Core Tech της LG στα ψυγεία περιλαμβάνουν το LinearCooling™, το οποίο ελαχιστοποιεί τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας ώστε τα τρόφιμα να παραμένουν φρέσκα έως και 7 ημέρες, ενώ παράλληλα ενισχύει την ενεργειακή απόδοση. Ο πυρήνας του σχεδιασμού και η καινοτομία που καθορίζει την απόδοση των πλυντηρίων της LG εντοπίζονται σε τεχνολογίες όπως το Inverter DirectDrive.™.[3]

Οι λύσεις της LG χαρακτηρίζονται τόσο για την ευκολία χρήσης και την ενσωμάτωση τεχνολογιών για την έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και για την έμφαση που δίνουν στην προσβασιμότητα. Τα LG Comfort Kits εφαρμόζουν τον καθολικό σχεδιασμό, ώστε οι οικιακές συσκευές να είναι πιο εύχρηστες για όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή περιορισμών, ενσωματώνοντας την τεχνολογία έξυπνου σπιτιού στις καθημερινές συσκευές. Στα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η κρεμάστρα Style Easy Hanger, το ράφι Rotate Shelf Kit και εύχρηστες λαβές για διάφορες συσκευές, προσφέροντας ευκολία σε όλους τους χρήστες.[4]

Με την ενεργή συμμετοχή της στη διοίκηση της Connectivity Standards Alliance (CSA)[5], η LG δείχνει έμπρακτα ότι εργάζεται για την προώθηση των έξυπνων οικιακών λύσεων, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και τη βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας στα σπίτια των καταναλωτών.

Η LG δεσμεύεται να φέρει επανάσταση στις συσκευές έξυπνου σπιτιού μέσω προηγμένων τεχνολογιών διαχείρισης ενέργειας και υποστηρικτικών τεχνολογιών. Ενσωματώνοντας αυτές τις τεχνολογίες στα σπίτια τους, οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν έναν πιο έξυπνο τρόπο ζωής.

[1] Wired.com – Πώς η LG χτίζει σιωπηλά το οικολογικό, ενεργειακά αποδοτικό έξυπνο σπίτι της

[2] LG UK – Η LG δεσμεύεται για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030

[3] LG Global – Core Tech – Η διαφορά βρίσκεται στον πυρήνα

[4] Tom‘s Guide – Το προσβάσιμο ComfortKit της LG αποτελεί νίκη για όλους

[5] LG Corporate – Η LG εντάσσεται στο Connectivity Standards Alliance