Παρουσιάζοντας το ThinQ Claw και ένα διευρυμένο οικοσύστημα εμπειριών AI Home με τη δύναμη της contextual intelligence

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Η LG παρουσιάζει στην IFA 2026 την επόμενη εξέλιξη του AI Home, αξιοποιώντας εξελιγμένες δυνατότητες contextual intelligence για να προτείνει τις κατάλληλες ενέργειες, να συντονίζει έξυπνα συνδεδεμένες συσκευές και υπηρεσίες και να προσφέρει μια ακόμη πιο εξατομικευμένη εμπειρία.



Το νέο ThinQ Claw φέρνει στο AI Home μια νέα εμπειρία αλληλεπίδρασης μέσω συνομιλίας κειμένου, κατανοώντας την πρόθεση και το πλαίσιο του χρήστη, ώστε να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη προσαρμοσμένη σε κάθε περίσταση και να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στον καταναλωτή.



Οι επισκέπτες της IFA 2026 θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα διευρυμένο οικοσύστημα AI Home, που περιλαμβάνει έξυπνες λύσεις διαχείρισης κατοικίας και ενέργειας, καθώς και το LG ThinQ Pro, την AI-powered λύση της LG για κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους, η οποία κάνει το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο.



Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει στην IFA 2026 τη νέα γενιά του AI Home. Συνδυάζοντας έξυπνες συσκευές με τεχνητή νοημοσύνη, συνδεδεμένες υπηρεσίες και προηγμένες δυνατότητες contextual intelligence, το LG AI Home απλοποιεί την καθημερινότητα, ενισχύει την άνεση και προσφέρει μια ακόμη πιο εξατομικευμένη και διαισθητική εμπειρία χρήσης.

Ένα σπίτι που σας καταλαβαίνει

Το LG AI Home αναλύει τα προγράμματα, τις καθημερινές συνήθειες, το οικιακό περιβάλλον και τον τρόπο χρήσης των συσκευών, ώστε να προτείνει τις κατάλληλες ενέργειες και να βελτιστοποιεί τον συντονισμό μεταξύ συσκευών και υπηρεσιών. Παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις που βασίζονται στις πραγματικές συνθήκες και στο εκάστοτε πλαίσιο, βοηθά προληπτικά τους καταναλωτές να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη διαχείριση των συσκευών τους και περισσότερο χρόνο σε όσα έχουν πραγματική σημασία για την καθημερινότητά τους. Για να παρουσιάσει αυτό το όραμα στην IFA 2026, η LG προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν καθηλωτικούς χώρους AI Home, που περιλαμβάνουν το σαλόνι, την κουζίνα και τους χώρους χαλάρωσης, όπου θα μπορούν να δουν από κοντά πώς οι τεχνολογίες AI της LG συντονίζουν συσκευές και υπηρεσίες γύρω από διαφορετικές καθημερινές συνήθειες και ανάγκες.

ThinQ Claw: Η επόμενη διάσταση του AI Home μέσω συνομιλίας και contextual intelligence

Στην IFA 2026, η LG παρουσιάζει το ThinQ Claw, μια νέα εμπειρία AI agent βασισμένη σε συνομιλία μέσω κειμένου, η οποία εμπλουτίζει και διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες του LG AI Home. Βασισμένο στο concept του OpenClaw και ειδικά σχεδιασμένο για το οικοσύστημα LG AI Home, το ThinQ Claw κατανοεί την πρόθεση και το πλαίσιο του χρήστη και συμβάλλει στην ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών, συνδέοντας και συντονίζοντας έξυπνα τις κατάλληλες συσκευές και υπηρεσίες.

Το ThinQ Claw ερμηνεύει τις πληροφορίες που μοιράζεται ο χρήστης μέσα στο πλαίσιο της καθημερινότητάς του και όχι ως μεμονωμένα γεγονότα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προτείνει ή να βοηθά στην έναρξη των κατάλληλων ενεργειών, προσαρμοσμένων στις προσωπικές προτιμήσεις και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περίστασης. Μπορεί να διαχειρίζεται συσκευές μαγειρικής, βοηθώντας τον χρήστη να προετοιμαστεί για την υποδοχή επισκεπτών, να παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα και τη θερμοκρασία στο σπίτι πριν από την επιστροφή του, δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, ή να προτείνει εξατομικευμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας, ευεξίας και χαλάρωσης.

Πέρα από τον έλεγχο των οικιακών συσκευών, το ThinQ Claw συνεργάζεται με καθημερινές υπηρεσίες, όπως το ημερολόγιο και άλλες συνδεδεμένες εφαρμογές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα χωρίς την ανάγκη σύνθετων αυτοματισμών. Οι χρήστες μπορούν απλώς να μοιράζονται τα σχέδια ή την τρέχουσα κατάστασή τους μέσω μιας φυσικής συνομιλίας, ενώ το ThinQ Claw κατανοεί το αίτημά τους και καθορίζει αυτόματα τα απαραίτητα βήματα. Παράλληλα, το ThinQ Claw μπορεί να «θυμάται» τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των χρηστών, προσφέροντας ολοένα και πιο εξατομικευμένες εμπειρίες με την πάροδο του χρόνου. Ως ένας έξυπνος AI agent που αντιλαμβάνεται το πλαίσιο και τις ανάγκες του χρήστη, διευρύνει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το AI Home, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι.

Το ThinQ Claw θα παρουσιαστεί στη ζώνη AI Home της LG καθ’ όλη τη διάρκεια της IFA 2026, αναδεικνύοντας το όραμα της LG για ένα AI Home που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής κάθε χρήστη.

Ένα διευρυμένο οικοσύστημα AI Home

Η ζώνη AI Home αναδεικνύει το ανοιχτό οικοσύστημα AI Home της LG, το οποίο υποστηρίζεται από το Homey, την πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού που ανέπτυξε η Athom και εξαγοράστηκε από την LG το 2024. Χάρη στην ευρεία διαλειτουργικότητά του με διαφορετικές μάρκες και συνδεδεμένες συσκευές, το Homey προσφέρει μια ασφαλή, αξιόπιστη και απρόσκοπτη εμπειρία συνδεδεμένου σπιτιού. Το Homey επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται από ένα ενιαίο περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες από διαφορετικούς κατασκευαστές και παρόχους. Μέσα από μια ολοκληρωμένη επίδειξη του συστήματος Home Energy Management System (HEMS), οι επισκέπτες της IFA θα μπορούν να δουν πώς το Homey συντονίζει έξυπνα, σε πραγματικό χρόνο, την παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση ενέργειας, συνδέοντας έξυπνους μετρητές, φωτοβολταϊκά συστήματα, οικιακές μπαταρίες και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων με τις συσκευές της LG. Το HEMS μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, βελτιστοποιώντας τον τρόπο και τον χρόνο παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας, ενώ παράλληλα αξιοποιεί δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας όπου αυτά είναι διαθέσιμα.

Η IFA 2026 θα σηματοδοτήσει επίσης το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του LG ThinQ Pro. Σχεδιασμένο για πολυκατοικίες και επαγγελματικά περιβάλλοντα, το ThinQ Pro υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση συσκευών και εγκαταστάσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα πώς το όραμα της LG για το AI Home επεκτείνεται πέρα από το σπίτι, σε κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους. Εφαρμοζόμενο σε ολόκληρο το οικοσύστημα AI Home, το πλαίσιο ασφαλείας LG Shield συμβάλλει στην προστασία των συνδεδεμένων συσκευών, των υπηρεσιών και των δεδομένων των καταναλωτών, διασφαλίζοντας ασφαλείς και αξιόπιστες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Το ThinQ Claw αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του LG AI Home, αναδεικνύοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κατανοεί την πρόθεση του καταναλωτή και το πλαίσιο της καθημερινότητάς του, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη και απρόσκοπτη εμπειρία», δήλωσε ο Baek Seung-tae, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Η LG θα συνεχίσει να εξελίσσει το AI Home μέσα από καινοτομίες που γίνονται ολοένα πιο διαισθητικές και ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις ανάγκες των καταναλωτών.»