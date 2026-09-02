Η LG Electronics παρουσιάζει τις σειρές Micro και Mini RGB evo για το 2026, αναβαθμίζοντας την καθαρότητα των χρωμάτων στις premium LCD τηλεοράσεις

Η LG Electronics παρουσιάζει τις σειρές Micro και Mini RGB evo για το 2026, αναβαθμίζοντας την καθαρότητα των χρωμάτων στις premium LCD τηλεοράσεις

Η Micro RGB evo παρουσιάζει το χρώμα υψηλότερης καθαρότητας της LG με απόδοση εικόνας τροφοδοτούμενη από AI, ενώ η Mini RGB evo επεκτείνει την εμπειρία στις Premium LCD τηλεοράσεις

Σύνοψη νέων:

Η LG Electronics αποκαλύπτει τις νέες LG Micro RGB evo AI και LG Mini RGB evo AI τηλεοράσεις του 2026, προσφέροντας υψηλής καθαρότητας χρώμα πιστοποιημένα από την TÜV Rheinland με την πιστοποίηση High Purity RGB Spectrum Display



Η Micro RGB evo, το flagship μοντέλο και βραβευμένο με CES 2026 Innovation Award, διαθέτει την αποκλειστική τεχνολογία Micro RGB και Triple 100 Percent Color Coverage, τροφοδοτούμενη από τον επεξεργαστή α11 AI Gen3 της LG, χτισμένη πάνω στην κληρονομιά OLED της εταιρείας



Η Mini RGB evo επεκτείνει το υψηλής καθαρότητας RGB σε περισσότερες premium LCD τηλεοράσεις με Double 100 Percent Color Coverage και βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας AI



Η ψυχαγωγία μεγάλης οθόνης και το gaming αναβαθμίζονται με το Motion Booster 330, που υποστηρίζει ρυθμούς ανανέωσης έως 330Hz για πιο ομαλή κίνηση, καθώς και 4K 120Hz HDR cloud gaming μέσω GeForce NOW



Η εμπειρία AI TV προσφέρει εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαισθητική αλληλεπίδραση, με το AI Magic Remote να λειτουργεί ως AI σύντροφος TV που υποστηρίζει 24 γλώσσες για φωνητικό έλεγχο, ενώ το LG Shield προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών.



Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει τις νέες LG Micro RGB evo AI και LG Mini RGB evo AI τηλεοράσεις του 2026, σχεδιασμένες να αναβαθμίσουν την εμπειρία θέασης με ζωντανή, φυσική ακρίβεια χρώματος. Βασισμένες πάνω στην επεξεργασία εικόνας AI των OLED τηλεοράσεων της LG, τα νέα μοντέλα βελτιώνουν την ευκρίνεια και τον διαχωρισμό των φασμάτων κόκκινου, πράσινου και μπλε, αποδίδοντας υψηλής καθαρότητας χρώμα που εμφανίζεται πιο φυσικό στην οθόνη.

Πιστοποιημένες από την TÜV Rheinland με την πιστοποίηση High Purity RGB Spectrum Display,1 τόσο η LG Micro RGB evo όσο και η LG Mini RGB evo αποδεικνύουν την ικανότητα της LG να αναπαράγει με σαφήνεια το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε, επιτυγχάνοντας πιο καθαρά χρώματα για πιο ευκρινείς εικόνες.

Στον πυρήνα αυτής της δυνατότητας βρίσκεται ο επεξεργαστής AI της LG. Αντλώντας από περισσότερα από 13 χρόνια καινοτομίας OLED, ο επεξεργαστής βελτιώνει τον τρόπο ερμηνείας και απόδοσης των εικόνων, βοηθώντας το χρώμα, την αντίθεση και τη λεπτομέρεια να συνεργάζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

LG Micro RGB evo: Η Πιο Premium Τηλεόραση RGB Υψηλότερης Καθαρότητας

Βασισμένη στην αποκλειστική τεχνολογία Micro RGB της LG, η Micro RGB evo προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο καθαρότητας χρωμάτων που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η εταιρεία. Επιτυγχάνει επίσης την Triple 100 Percent Color Coverage2 της Intertek στους χώρους χρωμάτων BT.2020, DCI-P3 και Adobe RGB. Αυτή η πιστοποίηση υπογραμμίζει την ακριβή αναπαραγωγή σε βασικά πρότυπα χρώματος που χρησιμοποιούνται στην τηλεοπτική μετάδοση, τον κινηματογράφο και το δημιουργικό περιεχόμενο.

Το μοντέλο χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή α (Alpha) 11 AI Gen33, τον πιο προηγμένο επεξεργαστή της LG που χρησιμοποιείται επίσης στις OLED τηλεοράσεις της εταιρείας. Τροφοδοτούμενος από τον Dual AI Engine, ο επεξεργαστής αναλύει ταυτόχρονα την υφή και την ευκρίνεια για να παράγει μια πιο συνεκτική εικόνα.

Με το Precision Color Enhancer, η Micro RGB evo διατηρεί την υψηλότερη καθαρότητα κάθε βασικού χρώματος, επιτρέποντας παράλληλα ακριβές χρώμα για εκλεπτυσμένη διαβάθμιση και πιο φυσικές μεταβάσεις. Το Micro Dimming Ultra4 ενισχύει περαιτέρω την αντίθεση ελέγχοντας με ακρίβεια τη φωτεινότητα σε χιλιάδες ζώνες, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες τόσο σε σκοτεινές όσο και σε φωτεινές σκηνές.

LG Mini RGB evo: Επέκταση του Υψηλής Καθαρότητας RGB σε Περισσότερες Εμπειρίες Θέασης

Η Mini RGB evo5 φέρνει την καινοτομία υψηλής καθαρότητας χρώματος της LG χρησιμοποιώντας μια αποκλειστική τεχνολογία Tandem LED, η οποία στοιβάζει πολλαπλά στρώματα χρώματος RGB.6 Αυτό διατηρεί την καθαρότητα και τη συνέπεια σε όλο το περιεχόμενο, επεκτείνοντας την εμπειρία σε ένα ευρύτερο φάσμα premium LCD τηλεοράσεων.

Η Mini RGB evo επιτυγχάνει την Double 100 Percent Color Coverage7 της Intertek στους χώρους χρωμάτων DCI-P3 και Adobe RGB, αντικατοπτρίζοντας μια εξέλιξη σε σχέση με τις συμβατικές LED τηλεοράσεις και φέρνοντας βελτιωμένες επιδόσεις χρώματος σε περισσότερες προτιμήσεις θέασης.

Τροφοδοτούμενη από τον alpha 8 AI Processor Gen3 της LG με βελτιωμένες επιδόσεις NPU8, η Mini RGB evo αναλύει και βελτιστοποιεί χρώμα, αντίθεση και λεπτομέρεια. Σε συνδυασμό με το Precision Dimming, βελτιώνει τη συνολική ευκρίνεια εικόνας υποστηρίζοντας παράλληλα μια σταθερή, καθηλωτική εμπειρία θέασης.

2026 LG Micro και Mini RGB evo με μια ματιά

LG Micro RGB evo AI (MRGB95): 9 Το flagship μοντέλο που διαθέτει την αποκλειστική τεχνολογία Micro RGB, προσφέροντας το φάσμα RGB υψηλότερης καθαρότητας της LG με Triple 100 Percent Color Coverage και ακριβή επεξεργασία εικόνας AI σε οθόνες έως 100 ίντσες. Έχει βραβευτεί με CES 2026 Innovation Award



LG Mini RGB evo AI (MRGB9M): 10 Premium RGB LCD τηλεόραση που προσφέρει υψηλής καθαρότητας RGB με Double 100 Percent Color Coverage. Τροφοδοτείται από προηγμένη επεξεργασία εικόνας AI και είναι πιστοποιημένη από την TÜV Rheinland για ασύρματη συνδεσιμότητα 11 , επιτρέποντας οπτικά αναίσθητη μετάδοση εικόνας 4K



LG Mini RGB evo AI (MRGB85): 12 Επεκτείνει το υψηλής καθαρότητας RGB της LG και επιτυγχάνει Double 100 Percent Color Coverage. Η βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας AI προσφέρει σταθερό χρώμα, βελτιωμένη ευκρίνεια και μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης.



Ψυχαγωγία Μεγάλης Οθόνης με Καθηλωτική Απόδοση και Ήχο

Οι τηλεοράσεις Micro και Mini RGB evo της LG είναι σχεδιασμένες για καθηλωτική οικιακή ψυχαγωγία, με την Micro RGB evo να αναβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία σε υπερμεγέθεις οθόνες. Με την κρυστάλλινη ευκρίνεια και τη βαθιά αντίθεση του Dolby Vision και την επαναστατική τεχνολογία χωρικού ήχου Dolby Atmos, φέρνει τους θεατές πιο κοντά από ποτέ στις αγαπημένες τους ταινίες, σειρές, παιχνίδια και πολλά άλλα.

Όταν συνδυαστούν με το LG Sound Suite AI,13 οι Micro και Mini RGB evo προσφέρουν μια έξυπνα βελτιστοποιημένη καθηλωτική εμπειρία ήχου με το Dolby Atmos FlexConnect. Οι συμβατές LG τηλεοράσεις λειτουργούν ως κέντρο ενός ευέλικτου ασύρματου συστήματος ηχείων που αποδίδει την καθηλωτική εμπειρία ήχου του Dolby Atmos χωρίς πολύπλοκη βαθμονόμηση ή σταθερές θέσεις ηχείων, εφαρμόζοντας εύκολα σε κάθε διάταξη δωματίου.

Για το gaming, το Motion Booster 33014 προσφέρει ρυθμούς ανανέωσης έως 330Hz για πιο ομαλή κίνηση και πιο καθαρά γραφικά σε γρήγορες σκηνές. Η υποστήριξη VRR και AMD FreeSync Premium συμβάλλει στη μείωση του screen tearing και της καθυστέρησης για πιο ανταποκρινόμενο gameplay. Ως οι πρώτες LCD τηλεοράσεις στον κόσμο που υποστηρίζουν 4K 120Hz HDR cloud gaming μέσω GeForce NOW15, οι τηλεοράσεις Micro και Mini RGB evo της LG προσφέρουν gaming χαμηλής καθυστέρησης χωρίς την ανάγκη αποκλειστικής κονσόλας ή PC.

Εξατομίκευση με AI και Ενσωματωμένη Ασφάλεια με το LG Shield

Οι τηλεοράσεις Micro και Mini RGB evo προσφέρουν επίσης εξατομικευμένη εμπειρία θέασης με την πλατφόρμα webOS 2616 Smart AI TV και προηγμένες λειτουργίες AI. Το AI Voice ID17 αναγνωρίζει μεμονωμένους χρήστες για να προσαρμόσει την αρχική οθόνη My Page, ενώ οι δυνατότητες Multi-AI, που ενσωματώνουν το Google Gemini και το Microsoft Copilot, επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις φωνητικά και να λαμβάνουν εξατομικευμένες απαντήσεις. Το AI Concierge ενισχύει περαιτέρω τη χρηστικότητα προτείνοντας σχετικό περιεχόμενο και λειτουργίες με βάση τη δραστηριότητα στην οθόνη.

Το AI Magic Remote παρέχει έναν διαισθητικό τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις λειτουργίες. Με έλεγχο κίνησης για πλοήγηση point-and-click και αποκλειστικό κουμπί AI για φωνητική αλληλεπίδραση, οι χρήστες μπορούν απλώς να μιλούν σε μία από τις 24 υποστηριζόμενες γλώσσες για άμεση πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο και ρυθμίσεις.

Το LG Shield προστατεύει το οικοσύστημα webOS με προηγμένη κρυπτογράφηση, διασφαλίζοντας τα δεδομένα των χρηστών και ενισχύοντας την προστασία προσωπικών δεδομένων σε ολόκληρη την εμπειρία τηλεόρασης. Αυτή η τεχνολογία έλαβε βραβείο CES 2026 Innovation Award Honoree στην κατηγορία Κυβερνοασφάλεια.

Η LG κυκλοφορεί τις Micro και Mini RGB evo του 2026 παγκοσμίως σε φάσεις, με τη διαθεσιμότητα στην αγορά να διαφέρει ανά περιοχή.

1 Οι LG RGB τηλεοράσεις έχουν πιστοποιηθεί ως «High Purity RGB Spectrum Display» από την TÜV Rheinland.

2 Ισχύει για μοντέλα MRGB95. Μετρήθηκε σύμφωνα με το IDMS v1.2 ρήτρα 5.18.

3 Ισχύει για μοντέλα MRGB95 και MRGB9M.

4 Ισχύει για μοντέλα MRGB95.

5 Σε αντίθεση με τις τηλεοράσεις RGB «Micro», οι τηλεοράσεις RGB «Mini» δεν περιλαμβάνουν R chip LED, ούτε τα chip τους λειτουργούν ανεξάρτητα.

6 Η Mini RGB evo αποδίδει τα χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε με μεγαλύτερη ακρίβεια, αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία χρωμάτων της LG. Χάρη στην ιδιόκτητη τεχνολογία Tandem LED, προσφέρει πιστή και ζωντανή αναπαραγωγή χρωμάτων, χωρίς να βασίζεται σε ανεξάρτητα ελεγχόμενα έγχρωμα LED.

Σε αντίθεση με τις τηλεοράσεις Micro RGB, οι τηλεοράσεις Mini RGB δεν διαθέτουν LED chip κόκκινου χρώματος (R chip), ούτε τα LED chip τους λειτουργούν ανεξάρτητα. Το Mini RGB evo προσφέρει πλούσια και ζωντανά χρώματα, καλύπτοντας πάνω από 75% της χρωματικής γκάμας BT.2020 (με βάση το area ratio).

7 Ισχύει για μοντέλα MRGB9M και MRGB85. Μετρήθηκε σύμφωνα με το IDMS v1.2 ρήτρα 5.18.

8 Η απόδοση NPU βελτιώθηκε κατά 5,0 φορές σε σύγκριση με τον α8 Gen2.

9 Στην ελληνική αγορά το μοντέλο είναι το MRGB96.

10 Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

11 Οπτικά αναίσθητο, βάσει συνθηκών δοκιμής πιστοποίησης TÜV Rheinland· τα αποτελέσματα μέτρησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης.

12 Στην ελληνική αγορά το μοντέλο είναι το MRGB87.

13 Για σύνδεση LG Sound Suite απαιτείται router με υποστήριξη 5GHz.

14 Ισχύει για μοντέλα MRGB95. Σε αυτή τη λειτουργία, η ανάλυση ενδέχεται να μειωθεί για τη διασφάλιση βέλτιστης απόδοσης. Το Motion Booster 330 παρέχει ρυθμό ανανέωσης έως 330Hz σε βελτιστοποιημένη ανάλυση Full HD για εξαιρετικά ομαλό gameplay.

15 Ισχύει για μοντέλα MRGB95 και MRGB9M. Απαιτείται συνδρομή. Οι προσφορές υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πλάνο συνδρομής. Η διαθεσιμότητα του GeForce NOW ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα.

16 Απαιτείται λογαριασμός LG και αποδοχή των σχετικών Όρων & Προϋποθέσεων για πρόσβαση σε έξυπνες υπηρεσίες και λειτουργίες που βασίζονται σε δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών streaming. Χωρίς λογαριασμό LG, διατίθεται μόνο σύνδεση εξωτερικής συσκευής (π.χ. μέσω HDMI) και επίγεια/over-the-air τηλεόραση (μόνο για τηλεοράσεις με δέκτες). Η δημιουργία λογαριασμού LG είναι δωρεάν.

17 Οι υπηρεσίες AI απαιτούν εγγραφή λογαριασμού, καθώς οι λειτουργίες συνδέονται με μεμονωμένους λογαριασμούς χρηστών. Διατίθεται μόνο για υποστηριζόμενες γλώσσες· η λειτουργικότητα ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή.