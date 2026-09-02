Το Hard Rock Cafe Athens υποδέχεται στη σκηνή του τα ανερχόμενα ταλέντα της εγχώριας μουσικής σκηνής για το Hard Rock Rising!

Το Hard Rock Cafe Athens υποδέχεται στη σκηνή του τα ανερχόμενα ταλέντα της εγχώριας μουσικής σκηνής για το Hard Rock Rising!

Από τις 2 Σεπτεμβρίου, το κοινό παίρνει τη σκυτάλη! Live εμφανίσεις, αποκλειστική online ψηφοφορία εντός του καταστήματος, ειδικό μενού και το επίσημο collectible T-shirt του διαγωνισμού!

Το Hard Rock Cafe Athens, σε συνεργασία με την Coca-Cola, περνά στη 2η και πιο συναρπαστική φάση του παγκόσμιου διαγωνισμού Hard Rock Rising. Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, εννέα (9) ταλαντούχα σχήματα και solo καλλιτέχνες επιλέχθηκαν για να ανέβουν στη σκηνή του Hard Rock Cafe Athens και να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Παγκόσμιο Τελικό.

Οι προκριματικές βραδιές ξεκινούν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και υπόσχονται να μετατρέψουν τις Τετάρτες του Σεπτεμβρίου στο απόλυτο μουσικό ραντεβού της πόλης!

Το Πρόγραμμα των Live Εμφανίσεων & οι Καλλιτέχνες

Κάθε βραδιά, τρία σχήματα θα παρουσιάσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους στη σκηνή του Hard Rock Cafe Athens:

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου | 20:00

Birds of Vale ( @birdsofvale )

Vegan Mosquitoes ( @vegan_mosquitoes )

Stiletto Strut ( @stiletto_strut )



Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου | 20:00

Rosanna Mailan ( @rosannamailan )

Case Zero ( @casezeroband )

Bora Bora ( @bora.boraband )



Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου | 20:00

KiDALEY ( @kidaley )

Φώτης Ρωμανίδης ( @fotis_romanidis )

The Ruckus Habit ( @theruckushabit )



Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου | 20:00 Τοπικός Τελικός

Οι τρεις νικητές των προκριματικών βραδιών θα αναμετρηθούν για την ανάδειξη του μεγάλου τοπικού νικητή του Hard Rock Cafe Athens!





Γίνε ο Κριτής: Ψήφισε ζωντανά το αγαπημένο σου σχήμα!

Στο Hard Rock Rising, το κοινό έχει τον πρώτο λόγο! Όσοι παρευρίσκονται στο κατάστημα τις βραδιές των live θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν ενεργά τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες.

Μέσω ειδικού QR code που θα είναι προσβάσιμο αποκλειστικά εντός του Hard Rock Cafe Athens, οι θεατές θα μπορούν να συνδεθούν στην online εφαρμογή ψηφοφορίας και να επιλέξουν τον καλλιτέχνη που θέλουν να περάσει στην επόμενη φάση. Η είσοδος για τα lives ανέρχεται στα 10€ και συνοδεύεται με επιλογή κατανάλωσης σε κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό.



Μια Ολοκληρωμένη Hard Rock Εμπειρία: Limited-Time Μενού & Merch

Οι μουσικές βραδιές του Hard Rock Rising συνοδεύονται από μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία! Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το ειδικό Limited-Time Menu, σχεδιασμένο για να μοιράζεται με την παρέα:

Shareable Dishes: BBQ Pulled Beef Sliders , Lemon & Lime Black Pepper Wings , Barbacoa Beef Queso , Thai Peanut Broccoli Florets και το λαχταριστό Whipped Vanilla Cheesecake Dip .



Signature Cocktails & Mocktails: Signature δημιουργίες με προϊόντα Coca-Cola, όπως τα Last Call Guavarita , Spiced Yuzu Soda σε collectible Tiki glass και το μη αλκοολούχο Orange Cream Soda .



Παράλληλα, οι λάτρεις του brand μπορούν να προμηθευτούν από το Rock Shop® το συλλεκτικό επίσημο T-shirt του Hard Rock Rising, το οποίο γιορτάζει τη συμμετοχή 34 χωρών στον φετινό παγκόσμιο θεσμό και διατίθεται στην ειδική τιμή των 19.95€ με την αγορά οποιουδήποτε shareable πιάτου από το ειδικό μενού!

Τα Μεγάλα Βραβεία

Ο τοπικός νικητής της Αθήνας θα κερδίσει τοπικό έπαθλο και Hard Rock Rising δώρα και απευθείας πρόκριση στον Παγκόσμιο Τελικό.

Ο Μεγάλος Παγκόσμιος Νικητής θα ανακοινωθεί στις 5 Οκτωβρίου και θα κερδίσει:

$10.000 μετρητά .



Recording Session στο Coke Studio LA με τον υποψήφιο για GRAMMY παραγωγό Rob Rettberg & παγκόσμια μουσική διανομή.



Live performance στο Hard Rock Live Orlando , αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή στο Hard Rock Hotel Orlando και εισιτήρια για τα θεματικά πάρκα της Universal.



«Οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν και οι συμμετοχές που συγκεντρώσαμε είναι εντυπωσιακές. Τώρα, ανοίγουμε τις πόρτες μας και καλούμε το κοινό της Αθήνας να έρθει, να γεμίσει το κατάστημα, να απολαύσει εξαιρετική live μουσική και να αναδείξει με την ψήφο του τον επόμενο μεγάλο νικητή!», αναφέρει σχετικά η κα. Βιβή Γεροδήμου, Sales & Marketing Manager του Hard Rock Cafe Athens.

Γίνετε μέρος της ιστορίας. Ελάτε να στηρίξετε τη νέα μουσική σκηνή της πόλης!

Many will perform. One will rise!