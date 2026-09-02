Η Sony επεκτείνει τη σειρά ULT POWER SOUND με 3 νέα ηχεία με ενισχυμένα μπάσα

Η Sony επεκτείνει τη σειρά ULT POWER SOUND με 3 νέα ηχεία με ενισχυμένα μπάσα

Το ULT TOWER MAX προσφέρει τα πιο δυνατά μπάσα που ήταν ποτέ διαθέσιμα μέχρι σήμερα στη σειρά ULT POWER SOUND της Sony, συνδυάζοντας εντυπωσιακά βαθιά μπάσα και ηχητική πίεση με DJ setup, λειτουργίες καραόκε και σχεδιασμένο ώστε να μεταφέρεται για το απόλυτο πάρτι



Το ULT TOWER 7 γεμίζει κάθε χώρο με βαθύ μπάσο και ήχο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις μουσικές σκηνές, ενώ η φορητή του σχεδίαση το καθιστά εύκολο στη μεταφορά για πάρτι, DJ setups, καραόκε και καθημερινή ακρόαση.



Το ULT TOWER 5 συνδυάζει εντυπωσιακά μπάσα, DJ input και λειτουργίες καραόκε σε μια συμπαγή, φορητή συσκευή, ιδανική για μικρότερες συναθροίσεις και ευκολότερη χρήση εν κινήσει.



Η Sony παρουσιάζει σήμερα τρία νέα ηχεία της σειράς ULT POWER SOUND1: τα ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 και ULT TOWER 5. Είτε διοργανώνετε πάρτι, είτε σας αρέσει το DJing, είτε χορεύετε είτε τραγουδάτε καραόκε, τα νέα ηχεία για πάρτι της σειράς ULT POWER SOUND έχουν σχεδιαστεί για τους λάτρεις της μουσικής που θέλουν να νιώθουν κάθε ρυθμό και συνδυάζουν βαθύτερα μπάσα, υψηλότερη ηχητική πίεση και πλούσιες λειτουργίες για πάρτι, ώστε να δημιουργήσουν μια αξέχαστη εμπειρία διασκέδασης.

Σχεδιασμένα με βάση τα νέα μεγάλα κυκλικά woofer, τις ηχητικές καμπίνες μεγάλης χωρητικότητας και το ULT DUCT, η σειρά ULT POWER SOUND επόμενης γενιάς προσφέρει ισχυρότερη από ποτέ απόδοση στα χαμηλά. Ο τολμηρός, νέος, στιβαρός και ευέλικτος σχεδιασμός των ηχείων μεταφέρει την ενέργεια μιας ζωντανής συναυλίας σε οποιονδήποτε χώρο.

Ανεπτυγμένα σε συνεργασία με δημιουργούς της χιπ χοπ σκηνής

Η νέα σειρά ULT TOWER έχει τελειοποιηθεί μέσω της συνεργασίας με καταξιωμένους δημιουργούς της χιπ χοπ σκηνής, όπως ο υποψήφιος για Grammy παραγωγός Dot Da Genius, ο βραβευμένος ντράμερ, παραγωγός και μουσικός διευθυντής Daru Jones, ο μουσικός παραγωγός, συνθέτης και DJ Dready, καθώς και ο ηχολήπτης και παραγωγός Dennis «ROC.am» Jones. Αξιοποιώντας τις γνώσεις αυτών των καλλιτεχνών και παραγωγών, η Sony ρύθμισε τα ηχεία λαμβάνοντας υπόψη τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους. Ως αποτέλεσμα, τα ηχεία προσφέρουν βαθύτερες χαμηλές συχνότητες, μεγαλύτερη δυναμική και πιο καθαρά φωνητικά, βοηθώντας τους ακροατές να συνδεθούν με τη μουσική με τον τρόπο που πρέπει να την αισθάνονται.

Ισχυρότερο μπάσο. Ισχυρότερη ενέργεια.

Κάθε μοντέλο διαθέτει το χαρακτηριστικό κουμπί ULT της Sony, με τις λειτουργίες ULT1 και ULT2, καθώς και δύο νέες λειτουργίες – FLAT και LIVE2 – που προσφέρουν στους ακροατές άμεση πρόσβαση σε πολυάριθμα προφίλ ήχου:

Το ULT1 ενισχύει τα βαθιά μπάσα, προσφέροντας έναν πλούσιο ήχο χαμηλών συχνοτήτων που κάνει την καρδιά σου να τρέμει.



Το ULT2 προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, παρέχοντας μπάσα που κάνουν το σώμα να δονείται και ισχυρή ηχητική πίεση.



Το FLAT αναπαράγει τη μουσική ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί, προσφέροντας μια ακουστική εμπειρία πιστή στην πηγή.



Το LIVE αναπαράγει την αίσθηση του ευρύχωρου χώρου μιας ζωντανής εμφάνισης, διατηρώντας παράλληλα την καθαρότητα των φωνητικών.



Για ακόμα μεγαλύτερη παραμετροποίηση, ο ήχος μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια μέσω της λειτουργίας Custom EQ στην εφαρμογή Sony | Sound Connect.

Στο επίκεντρο της νέας σειράς βρίσκεται ο νέος κυκλικός σχεδιασμός των woofer της Sony για τη σειρά ULT POWER SOUND. Το woofer λειτουργεί σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο της καμπίνας και το ULT DUCT, ώστε κάθε ηχείο να αναπαράγει βαθύτερα και πιο δυνατά μπάσα με μεγαλύτερη δυναμική.

Το ULT TOWER MAX διαθέτει τρία woofers — δύο στραμμένα προς τα εμπρός και ένα προς τα πίσω — για δυνατά μπάσα και ηχητική πίεση που γίνεται αισθητή σε όλο τον χώρο, με την υποστήριξη ενός ενισχυτή υψηλής ισχύος που αποδίδει έως και 2150 watt εξόδου. Το ULT TOWER 7 προσφέρει δυνατά μπάσα και ηχητική πίεση, με έως και 420 watt εξόδου. Το ULT TOWER 5 προσφέρει εντυπωσιακά μπάσα και ηχητική πίεση χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, με ισχύ εξόδου έως 300 watt.

360 ° Party Sound – Δυνατός ήχος surround που γεμίζει το δωμάτιο

Τα ULT TOWER MAX και ULT TOWER 7 διαθέτουν τεχνολογία 360° Party Sound, η οποία διαχέει ισχυρό ήχο σε όλο τον χώρο, ώστε όλοι να μπορούν να απολαμβάνουν καθαρά φωνητικά και δυνατά μπάσα από σχεδόν οποιαδήποτε θέση γύρω από τα ηχεία. Στο ULT TOWER MAX, τέσσερα tweeter, ηχεία μεσαίων συχνοτήτων και ένα πίσω woofer συνεργάζονται για να προσφέρουν πλούσιο ήχο που γεμίζει τον χώρο, με βαθιά και εντυπωσιακά μπάσα.

Ευέλικτη τοποθέτηση και βελτιστοποιημένος ήχος για οποιοδήποτε περιβάλλον

Η λειτουργία Enhanced Sound Field Optimization αναλύει τόσο τη θέση των ηχείων όσο και τα επίπεδα θορύβου του περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, ρυθμίζει τη συνολική ηχητική ισορροπία σε όλο το φάσμα συχνοτήτων —όχι μόνο στα μπάσα— ώστε να εξασφαλίζεται καθαρός και ισορροπημένος ήχος, όπου κι αν γίνεται το πάρτι.

Η νέα σειρά ηχείων ULT TOWER προσφέρει επίσης ευελιξία στην τοποθέτηση, είτε τοποθετηθούν κάθετα είτε οριζόντια.

Σχεδιασμένα για πάρτι, DJs και καραόκε

Από απλά πάρτι έως επαγγελματικά DJ setup, η νέα σειρά ULT TOWER προσφέρει ευέλικτες δυνατότητες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων XLR, RCA και USB-C®3.

Για μεγαλύτερες εκδηλώσεις, μπορείτε να συνδέσετε συμβατά ηχεία σε στερεοφωνική διάταξη, δημιουργώντας κάλυψη ήχου από άκρη σε άκρη.

Οι νέες λειτουργίες φωτισμού διευκολύνουν την αλλαγή της ατμόσφαιρας ανάλογα με τις διαφορετικές περιστάσεις. Η λειτουργία BEAT προσφέρει έντονο φωτισμό συγχρονισμένο με τον ρυθμό, η λειτουργία WAVE δημιουργεί δυναμικά εφέ ατμόσφαιρας για πιο ομαδικές συναθροίσεις, ενώ η λειτουργία MELLOW προσφέρει πιο αργά μοτίβα φωτισμού για χαλαρή ακρόαση.

Οι λάτρεις του καραόκε μπορούν να συνδέσουν το προαιρετικό ULTMIC14 της Sony για μια βελτιστοποιημένη εμπειρία φωνητικών. Επιπλέον, η νέα λειτουργία Party Chain χρησιμοποιεί την τεχνολογία μετάδοσης Auracast™5 για να συνδέσει πολλά συμβατά ηχεία της Sony6 και να συγχρονίσει τόσο τη μουσική όσο και τον φωτισμό, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία πάρτι.



Πιο εύκολα στη μετακίνηση, πιο άνετα για περισσότερη διασκέδαση

Σχεδιασμένα με γνώμονα τη φορητότητα, τα νέα ηχεία διαθέτουν λαβές μεταφοράς με πιο άνετο σχεδιασμό. Τα μοντέλα ULT TOWER MAX και ULT TOWER 7 διαθέτουν επίσης αναβαθμισμένους τροχούς με ευρύτερα πέλματα, γεγονός που διευκολύνει τη μετακίνησή τους σε διάφορες επιφάνειες. Τα ULT TOWER 7 και ULT TOWER 5 διαθέτουν επίσης πιστοποίηση IPX47 σε κάθετη θέση, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Με διάρκεια μπαταρίας έως και 30 ώρες για το ULT TOWER 78 και έως και 20 ώρες για το ULT TOWER 59, μπορείτε να συνεχίσετε το πάρτι όπου κι αν βρίσκεστε.

Υποστήριξη της κοινότητας του χορού μέσω της συνεργασίας με το Red Bull Dance Your Style

Η Sony κατέληξε σε συμφωνία με την Red Bull για τη χορηγία του Red Bull Dance Your Style 2026. Στο πλαίσιο αυτής της χορηγίας, η Sony θα υποστηρίξει τις εκδηλώσεις του Red Bull Dance Your Style, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Τελικού των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2026 και του Παγκόσμιου Τελικού στην Ελβετία τον Οκτώβριο του 2026, ως επίσημος συνεργάτης στον τομέα των ασύρματων ηχείων. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Sony θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της κοινότητας του χορού.

Με γνώμονα το περιβάλλον

Τα προϊόντα μας αναγνωρίζουν επίσης τη σημασία του περιβάλλοντος. Περίπου το 35% του συνολικού πλαστικού που χρησιμοποιείται στο ULT TOWER MAX είναι ανακυκλωμένο πλαστικό, το οποίο ενσωματώνεται σε διάφορα μέρη του σώματος του ηχείου, ενώ περίπου το 20% του συνολικού πλαστικού που χρησιμοποιείται σε κάθε ένα από τα μοντέλα ULT TOWER 7 και ULT TOWER 5 είναι ανακυκλωμένο πλαστικ10. Αυτό αντανακλά την προσπάθεια της Sony να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της.

Διαθεσιμότητα

Τα ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 και ULT TOWER 5 θα είναι διαθέσιμα από το Σεπτέμβρη του 2026.

1 Το ULT POWER SOUND είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

2 Η λειτουργία LIVE μπορεί να επιλεγεί ή να αντιστοιχιστεί στο κουμπί ULT μέσω της εφαρμογής Sony | Sound Connect.

3 Τα USB Type-C® και USB-C® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα του USB Implementers Forum.

4 Το ULTMIC1 πωλείται ξεχωριστά.

5 Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της γίνεται κατόπιν αδείας.

6 Για συμβατά μοντέλα, επισκεφθείτε https://www.sony.net/partychain/

7 Η πιστοποίηση αντοχής στο νερό IPX4 αυτού του προϊόντος ισχύει μόνο όταν το αδιάβροχο κάλυμμα της θύρας είναι σωστά κλειστό και η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κατακόρυφη θέση.

8 Όταν η λειτουργία ULT1/2 είναι ενεργοποιημένη, η ένταση βρίσκεται στο επίπεδο 17 και ο φωτισμός είναι απενεργοποιημένος. Η πραγματική διάρκεια λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον αναφερόμενο χρόνο, ανάλογα με την ένταση, τα κομμάτια που αναπαράγονται, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες χρήσης.

9 Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ULT1/2, η ένταση του ήχου ρυθμίζεται στο επίπεδο 16 και ο φωτισμός απενεργοποιείται. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον αναφερόμενο, ανάλογα με την ένταση του ήχου, τα κομμάτια που αναπαράγονται, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες χρήσης.

10 Το ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών υπολογίζεται με βάση το βάρος. Εξαιρούνται οι συσκευασίες και τα εγχειρίδια οδηγιών.