Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή! Μια πιο πρακτική αλλά και ξεκαθαριστική διάθεση χαρακτηρίζει την Παρασκευή. Η ημέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι θέλεις από σχέσεις, δουλειά και προσωπικά σχέδια, αρκεί να μην αφήσεις την υπερανάλυση να σου στερήσει τον αυθορμητισμό.

Κριός

Η ημέρα σε βάζει σε γρήγορους ρυθμούς και ίσως χρειαστεί να διαχειριστείς πολλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Στα επαγγελματικά μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία να δείξεις τι αξίζεις, αρκεί να αποφύγεις τις βιαστικές κινήσεις. Στα αισθηματικά θέλεις περισσότερη δράση και ξεκάθαρες απαντήσεις. Μην πιέσεις όμως μια κατάσταση που χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο.

Ταύρος

Σήμερα αναζητάς σταθερότητα και θέλεις να ξέρεις ακριβώς πού πατάς. Ένα οικονομικό ή επαγγελματικό ζήτημα μπορεί να αρχίσει να ξεκαθαρίζει και να σε κάνει να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Στα προσωπικά, κάποιος μπορεί να σου δείξει το ενδιαφέρον του πιο έντονα. Μην απορρίψεις μια αλλαγή μόνο και μόνο επειδή δεν την είχες προγραμματίσει.

Δίδυμοι

Η κοινωνικότητά σου ανεβαίνει και η ημέρα προσφέρεται για συζητήσεις, επαφές και νέες γνωριμίες. Στη δουλειά μπορεί να ακούσεις μια πληροφορία που θα σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τα επόμενα βήματά σου. Στα ερωτικά υπάρχει παιχνιδιάρικη διάθεση, αλλά και η ανάγκη να καταλάβεις τι πραγματικά θέλει η άλλη πλευρά. Απόφυγε τα διφορούμενα μηνύματα.

Καρκίνος

Σήμερα χρειάζεσαι περισσότερη συναισθηματική ηρεμία και ίσως θελήσεις να κρατήσεις αποστάσεις από ανθρώπους που σε εξαντλούν. Μια οικογενειακή υπόθεση μπορεί να σε απασχολήσει, αλλά δεν χρειάζεται να σηκώσεις μόνη σου όλο το βάρος. Στα επαγγελματικά εμπιστεύσου την εμπειρία σου περισσότερο. Στα αισθηματικά, μια τρυφερή κίνηση μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση.

Λέων

Η παρουσία σου δύσκολα περνά απαρατήρητη και σήμερα μπορείς να κερδίσεις την προσοχή που θέλεις. Ένα επαγγελματικό σχέδιο αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερη δυναμική, αρκεί να συνεχίσεις με συνέπεια. Στον έρωτα θέλεις πάθος, αλλά και επιβεβαίωση. Πρόσεξε μόνο μην αφήσεις τον εγωισμό να σου χαλάσει μια όμορφη στιγμή.

Παρθένος

Η ημέρα σε βοηθά να βάλεις τάξη σε υποχρεώσεις, εκκρεμότητες και σκέψεις που είχαν αρχίσει να σε κουράζουν. Στα επαγγελματικά μπορείς να προχωρήσεις σημαντικά αν επικεντρωθείς σε ένα πράγμα κάθε φορά. Στα αισθηματικά μην προσπαθείς να αναλύσεις κάθε λέξη ή κάθε αντίδραση. Μερικές φορές η απάντηση βρίσκεται ακριβώς μπροστά σου.

Ζυγός

Οι σχέσεις σου χρειάζονται σήμερα περισσότερη ισορροπία και ειλικρίνεια. Μια συζήτηση με συνεργάτη ή σύντροφο μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις πού υπάρχουν πραγματικά κοινά σημεία. Στα ερωτικά μην καταπιέσεις τις ανάγκες σου για να κρατήσεις τις ισορροπίες. Όταν εκφράζεσαι καθαρά, οι άλλοι ξέρουν πώς να σταθούν απέναντί σου.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου λειτουργεί έντονα και δύσκολα θα σου ξεφύγει μια αλλαγή στη συμπεριφορά κάποιου. Στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει μια παρασκηνιακή εξέλιξη που χρειάζεται ψυχραιμία και όχι βιαστικές αντιδράσεις. Στα αισθηματικά μια σχέση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος. Μην κρατάς όμως μέσα σου πράγματα που χρειάζεται να ειπωθούν.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία και νέες εμπειρίες γίνεται πιο έντονη. Η ημέρα ευνοεί συναντήσεις, μικρές αποδράσεις ή σχέδια που σε βγάζουν από τη ρουτίνα. Στα αισθηματικά μπορεί να υπάρξει ένα απρόσμενο φλερτ ή μια διαφορετική εξέλιξη σε μια υπάρχουσα σχέση. Άφησε χώρο στο αυθόρμητο χωρίς να αγνοήσεις τις συνέπειες.

Αιγόκερως

Η πρακτική σου σκέψη σε βοηθά να οργανώσεις αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις σου. Στα επαγγελματικά μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σου μακροπρόθεσμα. Στα αισθηματικά άφησε λίγο στην άκρη τον έλεγχο και δείξε περισσότερο αυτό που αισθάνεσαι. Η συναισθηματική ειλικρίνεια δεν σε κάνει πιο ευάλωτη, σε κάνει πιο ξεκάθαρη.

Υδροχόος

Η ημέρα φέρνει νέες ιδέες και ίσως μια πρόταση που δεν περίμενες. Στη δουλειά μια συνεργασία μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον, ειδικά αν σου δίνει χώρο να κινηθείς δημιουργικά. Στα αισθηματικά χρειάζεσαι επικοινωνία και πνευματική σύνδεση περισσότερο από μεγάλα λόγια. Μην απομακρυνθείς από κάποιον μόνο επειδή φοβάσαι ότι θα περιορίσει την ανεξαρτησία σου.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου είναι αυξημένη και ίσως αντιλαμβάνεσαι έντονα όσα συμβαίνουν γύρω σου. Στα επαγγελματικά χρειάζεται να παραμείνεις συγκεντρωμένη και να μη φορτωθείς προβλήματα τρίτων. Στα αισθηματικά μια όμορφη συζήτηση μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πιο ασφαλής. Βάλε όρια εκεί όπου αισθάνεσαι ότι δίνεις περισσότερα από όσα παίρνεις.

Η ημέρα σε καλεί να προχωρήσεις με καθαρό μυαλό, χωρίς να αγνοήσεις αυτά που σου λέει η καρδιά σου.