Μια νίκη με ιδιαίτερο συμβολισμό έφερε η φετινή διοργάνωση του Miss USA, καθώς η Τζάστις Κέλι από τη Βιρτζίνια κατέκτησε τον τίτλο και μαζί του μια θέση στην ιστορία των αμερικανικών καλλιστείων. Η 75η επετειακή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Adrienne Arsht στο Μαϊάμι, όπου 50 διαγωνιζόμενες διεκδίκησαν το πολυπόθητο στέμμα. Με θέμα «75 Χρόνια Είδωλα», η φετινή βραδιά ήταν αφιερωμένη στη μακρά πορεία του θεσμού, σύμφωνα με το People.

Η Βιρτζίνια επέστρεψε στην κορυφή μετά από 56 χρόνια

Η 31χρονη Τζάστις Κέλι κατάφερε τελικά να ξεχωρίσει και να χαρίσει στη Βιρτζίνια τον πρώτο τίτλο Miss USA μετά το 1970. Το στέμμα της παρέδωσε η Miss USA της προηγούμενης χρονιάς, η 24χρονη Όντρεϊ Έκερτ από τη Νεμπράσκα.



Ωστόσο, η φετινή νίκη δεν έχει σημασία μόνο για την πολιτεία που εκπροσώπησε. Η προσωπική ιστορία της Κέλι κάνει την κατάκτησή της ακόμη πιο ξεχωριστή. Η νέα Miss USA είναι ανάδοχη μητέρα δύο παιδιών, έχει ιδρύσει μη κερδοσκοπικό οργανισμό και έχει γράψει παιδικά βιβλία. Παράλληλα, γίνεται η πρώτη έγγαμη γυναίκα και μητέρα που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο, ενώ αποτελεί και τη μοναδική νικήτρια άνω των 30 ετών στην ιστορία του θεσμού.

Ένα έπαθλο που ξεπερνά τις 685.000 δολάρια

Μαζί με το στέμμα, η Τζάστις Κέλι εξασφάλισε και ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο πακέτο παροχών, συνολικής αξίας άνω των 685.000 δολαρίων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ετήσιος μισθός 150.000 δολαρίων, ένα καινούργιο Range Rover και δωρεάν διαμονή για έναν ολόκληρο χρόνο σε πολυτελές διαμέρισμα στο Μαϊάμι.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης συλλογή ρούχων αξίας 30.000 δολαρίων, την οποία θα χρησιμοποιήσει κατά την παρουσία της στο Miss Universe, καθώς και μια σειρά ακόμη αποκλειστικών προνομίων που συνοδεύουν τον τίτλο.