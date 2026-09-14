Το φθινόπωρο συνήθως αρχίζουμε να προσαρμόζουμε τη skincare ρουτίνα μας στις νέες ανάγκες της επιδερμίδας. Κάτι αντίστοιχο, όμως, συμβαίνει και με τα μαλλιά. Μετά από μήνες με ήλιο, θάλασσα, αλάτι και πιο χαλαρή περιποίηση, επιστρέφουν το πιστολάκι, η πρέσα και το πιο συχνό styling. Και κάπου εκεί μπορεί να παρατηρήσεις ότι τα μαλλιά σου φριζάρουν περισσότερο από όσο θα ήθελες.

Το φριζάρισμα συνδέεται συχνά με την ξηρότητα και την ταλαιπωρημένη τρίχα. Όταν η επιφάνειά της δεν είναι λεία και η τρίχα έχει χάσει μέρος της υγρασίας της, επηρεάζεται ευκολότερα από την υγρασία της ατμόσφαιρας. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Μικρές τρίχες που πετάνε, μήκη που δείχνουν άγρια και ένα χτένισμα που δεν μένει όπως το είχες φανταστεί.

Πριν κατηγορήσεις αποκλειστικά τον φθινοπωρινό καιρό, αξίζει να κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά και τον τρόπο που φροντίζεις τα μαλλιά σου.

Το πολύ ζεστό νερό δεν τους κάνει καλό

Όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο πιο δελεαστικό γίνεται ένα πραγματικά ζεστό ντους. Για τα μαλλιά, όμως, δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή. Το πολύ ζεστό νερό μπορεί να απομακρύνει μέρος των φυσικών ελαίων της τρίχας και του τριχωτού, κάνοντας τα μαλλιά να δείχνουν πιο ξηρά.

Δεν χρειάζεται φυσικά να λούζεσαι με παγωμένο νερό. Το χλιαρό είναι μια πολύ πιο ήπια επιλογή, ενώ στο τέλος μπορείς να χρησιμοποιήσεις λίγο πιο δροσερό νερό, εφόσον σε βολεύει.

Το conditioner από μόνο του μπορεί να μην αρκεί

Μετά το καλοκαίρι τα μαλλιά συχνά χρειάζονται κάτι περισσότερο από το κλασικό δίδυμο σαμπουάν και conditioner. Η έκθεση στον ήλιο, το αλάτι, το χλώριο αλλά και το styling μπορούν να αφήσουν τα μήκη πιο ξηρά και τις άκρες πιο ευαίσθητες.

Μια ενυδατική μάσκα μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μπει εύκολα στη ρουτίνα σου, ενώ ένα leave in προϊόν μετά το λούσιμο βοηθά να προσφέρεις επιπλέον φροντίδα εκεί όπου συνήθως υπάρχει περισσότερη ξηρότητα, δηλαδή στα μήκη και στις άκρες.

Ο τρόπος που τα σκουπίζεις έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο νομίζεις

Το γνώριμο τρίψιμο των μαλλιών με την πετσέτα για να στεγνώσουν πιο γρήγορα δεν είναι τόσο αθώο. Η έντονη τριβή μπορεί να αναστατώσει ακόμη περισσότερο την επιφάνεια της τρίχας και να κάνει το φριζάρισμα πιο έντονο.

Πιο ήπια λύση είναι να πιέζεις απαλά τα μαλλιά με την πετσέτα ώστε να απομακρύνεις το νερό, χωρίς να τα τρίβεις. Μια πετσέτα μικροϊνών ή ένα μαλακό βαμβακερό μπλουζάκι μπορούν επίσης να κάνουν τη διαδικασία πιο φιλική για την τρίχα.

Η θερμοπροστασία δεν είναι το βήμα που θέλεις να ξεχνάς

Με την επιστροφή στην καθημερινότητα, συνήθως επιστρέφει και το πιο συχνό styling. Πιστολάκι, ισιωτική και ψαλίδι για μπούκλες μπορούν να επιβαρύνουν τα μαλλιά όταν χρησιμοποιούνται συχνά και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Γι’ αυτό, η θερμοπροστασία πριν από το styling είναι από τα βήματα που αξίζει να γίνουν συνήθεια. Παράλληλα, δεν χρειάζεται κάθε εργαλείο να λειτουργεί στη μέγιστη θερμοκρασία για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Όσο λιγότερο καταπονείς την τρίχα, τόσο πιο εύκολο είναι να διατηρείται λεία και περιποιημένη.

Το φριζάρισμα δεν εξαφανίζεται πάντα με ένα μόνο προϊόν. Πολύ συχνά χρειάζεται να αλλάξεις μερικές μικρές καθημερινές συνήθειες. Λίγο πιο ήπιο λούσιμο, περισσότερη ενυδάτωση και λιγότερη θερμική καταπόνηση μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στην εικόνα των μαλλιών σου, ειδικά αυτή την εποχή.