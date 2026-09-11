Ένα φόρεμα μπορεί να δείχνει αυστηρό από μπροστά και να αποκαλύπτει έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα μόλις εκείνη που το φορά γυρίσει την πλάτη. Αυτή την αντίθεση επέλεξε η Πάμελα Άντερσον για την εμφάνισή της στο ετήσιο γκαλά «Caring for Women» του Kering Foundation, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Η 59χρονη ηθοποιός περπάτησε στο μαύρο χαλί με ένα εφαρμοστό φόρεμα που συνδύαζε τον ψηλό λαιμό με την εντελώς ακάλυπτη πλάτη. Το ιδιαίτερα ψηλό σκίσιμο στο πλάι άφηνε το ένα της πόδι εκτεθειμένο, προσθέτοντας ακόμη μία τολμηρή λεπτομέρεια στη γραμμή του.

Pamela Anderson, 59, shows A LOT of leg while Salma Hayek, 60, is an ageless bombshell at starry Kering Foundation gala in NYC https://t.co/2s9IFgBCxU — Daily Mail (@DailyMail) September 11, 2026

Το ενδιαφέρον του φορέματος βρισκόταν στην ισορροπία ανάμεσα στην κλειστή λαιμόκοψη και στα ανοίγματά του. Η εφαρμοστή γραμμή ακολουθούσε τη σιλουέτα της, ενώ η ανοιχτή πλάτη και το σκίσιμο έδιναν τον τόνο στο σύνολο. Η Άντερσον το συνδύασε με μαύρες μυτερές γόβες και ένα clutch σε μαύρο και ασημί, αφήνοντας το ίδιο το φόρεμα να κρατήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Η βραδιά, ωστόσο, είχε έναν στόχο που ξεπερνούσε το ενδιαφέρον για τις ενδυματολογικές επιλογές των καλεσμένων. Το «Caring for Women», που διοργανώνεται από το 2022 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, συγκεντρώνει χρήματα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και τη στήριξη των ανθρώπων που την έχουν υποστεί.

Στο γκαλά συναντιούνται προσωπικότητες από τη μόδα, τον κινηματογράφο, τη μουσική, την τέχνη, τον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία. Η φετινή παρουσία της Άντερσον πρόσθεσε μια ξεχωριστή εμφάνιση στη βραδιά, φέρνοντας παράλληλα περισσότερη προσοχή στον σκοπό της διοργάνωσης.