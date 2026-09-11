Η Blasón Hidalgo Bag αποτελεί τη νεότερη έκφραση της συλλογής Blasón, μιας «οικογένειας» τσαντών που έχει σχεδιαστεί για να υπερβαίνει τον χρόνο. Η συλλογή αντλεί το όνομά της από το «blazón», το χαρακτηριστικό σύμβολο ενός οικοσήμου που αντιπροσωπεύει την κληρονομιά και την αίσθηση του ανήκειν.

Εμπνευσμένη από τον εραλδικό συμβολισμό και τη μορφή του hidalgo – ενός διαχρονικού συμβόλου τιμής, καταγωγής και υστεροφημίας – η Blasón Hidalgo Bag εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στο σύμπαν που γέννησε τη συλλογή Blasón. Αν το οικόσημο αποτυπώνει την ιστορία, τις αξίες και την ταυτότητα μιας οικογένειας, το σχέδιο hidalgo είναι εκείνο που τις ενσαρκώνει και τις μεταφέρει στο μέλλον.

Η τσάντα αποτελεί ταυτόχρονα έναν φόρο τιμής στο αριστοκρατικό παρελθόν της οικογένειας Herrera και μια σύγχρονη προσέγγιση στην έννοια της κληρονομιάς – μια κληρονομιά που μοιράζονται όσοι αναγνωρίζουν μια κοινή αισθητική γλώσσα, έναν τρόπο ζωής και αξίες που ξεπερνούν τις γενιές.

Ένα χαρακτηριστικό design με επίκεντρο το δέρμα

Το οικόσημο βρίσκεται στο επίκεντρο της Blasón Hidalgo Bag. Ένα ουσιαστικό και άμεσα αναγνωρίσιμο στοιχείο, διαμορφώνει την οπτική ταυτότητα της τσάντας και δίνει μορφή στην ιστορία που βρίσκεται πίσω από τη συλλογή. Η λιτότητά του αναδεικνύει αυτό που η τσάντα τιμά πάνω απ’ όλα: το ίδιο το δέρμα.

Η Blasón Hidalgo Bag αναδεικνύει την ομορφιά και την ποιότητα του υλικού μέσα από μια εκλεπτυσμένη κατασκευή, στην οποία κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί προσεκτικά, με στόχο να αναδειχθεί η εξαιρετική δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζει τη δημιουργία της. Μοναδικά τα handles, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε χαρακτηριστικό έμβλημα της οικογένειας Blasón, μοιράζονται το προσκήνιο με το δέρμα που αγκαλιάζει ολόκληρη την τσάντα.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι η ραφή σε σχήμα οικοσήμου. Το συγκεκριμένο μοτίβο εμφανίζεται στις 16 ραφές των handles και επεκτείνεται στο μπροστινό μέρος της τσάντας, μετατρέποντάς το σε μια άμεσα αναγνωρίσιμη υπογραφή της.

H Blasón Hidalgo Bag ενσωματώνει λεπτομέρειες σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται με φυσικότητα στον ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Αποτελεί, παράλληλα, το πρώτο σχέδιο της οικογένειας Blasón που διαθέτει αριθμημένο κούμπωμα με επιχρύσωση έως 0,5 micron σε χρυσό, καθώς και εσωτερική δερμάτινη τσέπη με την χαρακτηριστική ραφή σε σχήμα οικοσήμου, συνδέοντας κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια με το εραλδικό σύμπαν που αποτελεί πηγή έμπνευσης της συλλογής.

Η λεπτομέρεια πίσω από κάθε δημιουργία

Λειτουργική και ευρύχωρη, η Blasón Hidalgo Bag συνδυάζει χωρητικότητα, πρακτικότητα και αισθητική, προσαρμοζόμενη με ευκολία στους διαφορετικούς ρυθμούς της ημέρας.

Κάθε τσάντα δημιουργείται μέσα από μια προσεκτικά συντονισμένη διαδικασία, όπου η τεχνογνωσία και η δεξιοτεχνία συναντούν την ακρίβεια της χειροποίητης κατασκευής. Η ομορφιά και η πολυπλοκότητα της Blasón Hidalgo Bag αποτυπώνονται στα 24 κομμάτια premium δέρματος από τα οποία αποτελείται, συνθέτοντας μια δημιουργία με ξεχωριστό χαρακτήρα.