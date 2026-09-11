Η Τέιλορ Σουίφτ έχει δει το όνομά της σε εξώφυλλα, αφίσες και αμέτρητες λίστες επιτυχιών. Τώρα αποκτά και μια θέση στην εντομολογία, καθώς επιστήμονες ονόμασαν προς τιμήν της ένα νέο γένος εντόμων. Το Swiftiephylus περιλαμβάνει τέσσερα είδη και συνδέει, με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο, την επιστημονική έρευνα με την pop μουσική.

Τα ονόματα των τεσσάρων ειδών είναι Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus και Swiftiephylus poetorum. Παραπέμπουν στην ίδια την τραγουδίστρια και στα άλμπουμ της «Lover», «Fearless» και «The Tortured Poets Department», σύμφωνα με το People, που μεταφέρει την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Riverside.

Μια Swiftie πίσω από την επιλογή

Η Σάρα Σρέντερ, υποψήφια διδάκτορας και μία από τις συγγραφείς της επιστημονικής δημοσίευσης, βρήκε στην ονοματοδοσία την ευκαιρία να συνδυάσει δύο αγάπες της. Παράλληλα, θέλησε να στρέψει την προσοχή σε ένα θέμα που δύσκολα κερδίζει χώρο ανάμεσα στις καθημερινές ειδήσεις: την ποικιλομορφία των εντόμων και την ανάγκη να τη μελετήσουμε και να την προστατεύσουμε.

«Ως φανατική θαυμάστρια της Σουίφτ όλη μου τη ζωή, μου φάνηκε φυσιολογικό να τιμήσω την Τέιλορ με αυτόν τον τρόπο, αλλά και να αναδείξω την ποικιλομορφία των εντόμων που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί», δήλωσε.

Ξανθό και κόκκινο, ακόμη και στη φύση

Η επιλογή είχε και μια οπτική αφετηρία. Τα συγκεκριμένα φυτοφάγα έντομα ανήκουν στην οικογένεια των μαλακόσωμων κοριών και έχουν ανοιχτόχρωμα σώματα με κοκκινοπορτοκαλί σχηματισμούς, που θυμίζουν τα άνθη του φυτού Allocasuarina. Η Σρέντερ, ωστόσο, αναγνώρισε σε αυτόν τον χρωματικό συνδυασμό κάτι από τη χαρακτηριστική εμφάνιση της τραγουδίστριας.

«Η χαρακτηριστική εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ είναι τα ξανθά μαλλιά και τα κόκκινα χείλη της. Αυτά τα έντομα είναι ανοιχτοκίτρινα, με κόκκινες πινελιές σε όλο τους το σώμα», ανέφερε η Σρέντερ.

Περίμεναν δεκαετίες για το όνομά τους

Πάντως, η ιστορία τους δεν ξεκίνησε με τη σημερινή ονομασία τους. Αμερικανοί και Αυστραλοί ερευνητές είχαν εντοπίσει τα έντομα μεταξύ 1995 και 2004, στο πλαίσιο προγράμματος μελέτης της βιοποικιλότητας. Η συλλογή περιλάμβανε περίπου 50.000 δείγματα, οπότε η ταξινόμηση, η εξέταση και η ταυτοποίησή τους απαίτησαν χρόνια δουλειάς.

Πίσω, λοιπόν, από το όνομα που τραβά αμέσως την προσοχή, υπάρχει μια μακρόχρονη επιστημονική προσπάθεια. Και αυτή τη φορά, η μουσική έδωσε την αφορμή για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τέσσερις μικροσκοπικούς εκπροσώπους της φύσης.