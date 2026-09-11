Τα σχολεία άνοιξαν και το ζητούμενο δεν είναι να μπουν μόνο τα παιδιά σε πρόγραμμα

Τα σχολεία άνοιξαν και το ζητούμενο δεν είναι να μπουν μόνο τα παιδιά σε πρόγραμμα

Το ξυπνητήρι χτύπησε ξανά νωρίς, η σχολική τσάντα βγήκε από την ντουλάπα και στην πόρτα πριν φύγουμε ακούστηκε το γνώριμο «τα πήρες όλα;». Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τα παιδιά επιστρέφουν στα σχολεία και μαζί τους επιστρέφει μια ολόκληρη καθημερινότητα. Διαδρομές, ωράρια, συνεννοήσεις για το ποιος θα τα παραλάβει και η προσπάθεια να χωρέσουν όλα σε μια ημέρα που ξαφνικά μοιάζει μικρότερη.

Ο αγιασμός και η παραλαβή των βιβλίων σηματοδοτούν την αρχή, ενώ από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Ωστόσο, η επιστροφή στα θρανία ανοίγει και μια συζήτηση που αξίζει να κάνουμε πέρα από τις λίστες με τα τετράδια. Τι περιμένουμε τελικά από το σχολείο και πόσο χώρο αφήνουμε στα παιδιά να βρουν τον δικό τους ρυθμό μέσα σε αυτό;

Πριν από τους στόχους, υπάρχει η προσαρμογή

Στην αρχή της χρονιάς συνηθίζουμε να μιλάμε για καλύτερους βαθμούς, περισσότερη οργάνωση και λιγότερες ώρες μπροστά στις οθόνες. Όλα έχουν τη θέση τους, αλλά για ένα παιδί το πρώτο ζήτημα μπορεί να είναι πολύ πιο απλό. Με ποιον θα καθίσει; Θα συναντήσει τους φίλους του; Πώς θα είναι ο καινούργιος δάσκαλος; Θα δυσκολευτεί στα μαθήματα;

Δεν χρειάζεται κάθε τέτοια αγωνία μια μεγάλη συζήτηση ή μια έτοιμη λύση. Μερικές φορές αρκεί να ακούσουμε την απάντηση στην ερώτηση «πώς πέρασες;», χωρίς να περάσουμε αμέσως στο «τι έχετε για αύριο;». Το ενδιαφέρον για το σχολείο δεν χρειάζεται να περιορίζεται στην επίδοση. Υπάρχει και το διάλειμμα, η παρέα, κάτι αστείο που συνέβη στην τάξη ή κάτι που στενοχώρησε το παιδί και δεν ξέρει ακόμη πώς να το πει.

Οι αλλαγές έχουν αξία όταν φτάνουν στο θρανίο

Η φετινή χρονιά συνοδεύεται από παρεμβάσεις σε προγράμματα σπουδών, εξοπλισμό και σχολικά κτίρια. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφει το αρχικό δημοσίευμα, 238 σχολικές μονάδες υποδέχονται τους μαθητές με εκσυγχρονισμένες υποδομές μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ μέσα στη χρονιά προβλέπεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικών πινάκων και η παράδοση αθλητικού εξοπλισμού σε 4.550 σχολεία.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μια αίθουσα όπου το μάθημα μπορεί να γίνει πιο κατανοητό, περισσότερες δυνατότητες για άθληση, μια σχολική βιβλιοθήκη που τα παιδιά έχουν λόγο να επισκεφθούν. Εκεί θα κριθεί και η χρησιμότητα των παρεμβάσεων. Στο πόσο συχνά και ουσιαστικά θα αξιοποιούν μαθητές και εκπαιδευτικοί όσα προστίθενται στο σχολείο τους.

Το ίδιο ισχύει για τη στελέχωση. Οι προσλήψεις αποτελούν μέρος της προετοιμασίας, όμως για μια οικογένεια το πρακτικό ερώτημα παραμένει αν το παιδί της θα έχει τους εκπαιδευτικούς και την υποστήριξη που χρειάζεται, με σταθερό πρόγραμμα.

Περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς να γίνουν όλα ένας ακόμη στόχος

Στις φετινές αλλαγές περιλαμβάνονται η έναρξη του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία και η δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής εξέτασης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στη Γ΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, το υπουργείο σχεδιάζει την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου.

Οι επιπλέον επιλογές έχουν ενδιαφέρον, ειδικά όταν δίνουν πρόσβαση σε δυνατότητες που μια οικογένεια δυσκολεύεται να καλύψει οικονομικά. Χρειάζεται, όμως, να τις βλέπουμε ως εργαλεία που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν είναι απαραίτητο κάθε διαθέσιμη ευκαιρία να γίνει ακόμη μία υποχρέωση στο πρόγραμμα ενός παιδιού. Το ποια του ταιριάζει εξαρτάται και από τα ενδιαφέροντά του, τις αντοχές του και τη φάση στην οποία βρίσκεται.

Μια καλή χρονιά αφήνει χώρο και για λάθη

Αυτές τις ημέρες, το «καλή σχολική χρονιά» ακούγεται παντού. Αξίζει να σκεφτούμε τι βάζουμε μέσα σε αυτή την ευχή. Να μάθουν τα παιδιά καινούργια πράγματα, να προσπαθήσουν, να ζητήσουν βοήθεια όταν τη χρειαστούν. Να έχουν δίπλα τους ενηλίκους που ενδιαφέρονται για όσα ζουν και μπορούν να συνεργαστούν όταν προκύπτει μια δυσκολία.

Και στο σπίτι, ας μη ζητήσουμε από την πρώτη Δευτέρα να λειτουργήσουν όλα άψογα. Θα υπάρξουν ξεχασμένα τετράδια, πρωινή γκρίνια και αλλαγές στο πρόγραμμα. Μια σχολική χρονιά χτίζεται μέρα με τη μέρα. Ας αφήσουμε στα παιδιά λίγο χώρο να την ξεκινήσουν, πριν αποφασίσουμε πόσα πρέπει να πετύχουν μέχρι να τελειώσει.