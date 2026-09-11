Ένα ταξίδι στο Μπαλί είχε πολύ διαφορετική κατάληξη για έναν 27χρονο Αυστραλό, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να επιστρέψει στην Ινδονησία για δέκα χρόνια. Ο λόγος ήταν η σεξουαλική επαφή του με μια γυναίκα στην είσοδο κατοικίας, σε κοινή θέα. Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και, στη συνέχεια, στην απέλασή του.

Η υπόθεση του Μπίλι Άσπιναλ θυμίζει πόσο σοβαρές συνέπειες μπορεί να έχει μια συμπεριφορά που παραβιάζει τα όρια του δημόσιου χώρου, ακόμη κι όταν κάποιος βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Τι συνέβη στην είσοδο της κατοικίας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό συνέβη στις 22 Αυγούστου, στην περιοχή Βόρειο Κούτα. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 27χρονο και μια γυναίκα να έχουν σεξουαλική επαφή στην είσοδο ενός σπιτιού, για περίπου 15 λεπτά. Μια κάτοικος φέρεται να τους ζήτησε να σταματήσουν, όμως εκείνοι συνέχισαν. Οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν διευκρινίζουν την ταυτότητα της γυναίκας. Το δημοσίευμα αναφέρει ως πιθανότητα ότι ήταν αλλοδαπή και ότι οι δυο τους είχαν γνωριστεί λίγο νωρίτερα, χωρίς να παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία ως επιβεβαιωμένα.

Η σύλληψη λίγο πριν από την επιστροφή

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 25 Αυγούστου, οι αρχές συνέλαβαν τον Άσπιναλ στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπαλί, ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αυστραλία. Ακολούθησαν περίπου δύο εβδομάδες κράτησης, πριν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν την απέλασή του.

Μαζί με την απέλαση, του επέβαλαν απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία για δέκα χρόνια. Η απόφαση αφορά ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο το Μπαλί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mamak Neo (@berawalaundry)

Οι αντιδράσεις στη γειτονιά

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πραγματοποίησαν τελετή εξαγνισμού στο σημείο, με σκοπό να απομακρύνουν την «κακή ενέργεια».

Πέρα από τις λεπτομέρειες που τραβούν την προσοχή, υπάρχει και η πλευρά των ανθρώπων που ζουν εκεί. Η είσοδος μιας κατοικίας αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους και δικαιούνται να περιμένουν σεβασμό από όσους επισκέπτονται τη γειτονιά τους. Η χαλαρή διάθεση των διακοπών δεν καταργεί αυτή την υποχρέωση.