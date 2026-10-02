Ο Γιάννης Σπαλιάρας ετοιμάζει ταξίδι στη Γεωργία: “Θα γνωρίσω τους γονείς της”

Στη Γεωργία, όπου μένει η σύντροφός του, σχεδιάζει να ταξιδέψει ο Γιάννης Σπαλιάρας. Όπως είπε, αν οι γονείς της βρίσκονται εκεί, θέλει να τους γνωρίσει από κοντά.

Το μοντέλο διατηρεί σχέση με την 28χρονη Τάμτα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τυχαία σε παραλία της Αττικής πριν από περίπου έναν μήνα. Η απόσταση φέρνει δυσκολίες, όμως προσπαθούν να τις ξεπερνούν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Σπαλιάρας αποκάλυψε τα σχέδιά του: «Θα πάω στη Γεωργία να δω τη σύντροφό μου. Αν είναι στη χώρα θα γνωρίσω και τους γονείς της συντρόφου μου, γιατί ταξιδεύουν συνέχεια απ’ ότι μου έχει πει. Με τη μαμά έχουμε μιλήσει ήδη με βιντεοκλήση, το ήθελα εγώ για να νιώθουν ασφάλεια οι γονείς της, γιατί αφού ήρθε εδώ η κόρη τους στην Ελλάδα, επρεπε να δουν το πρόσωπό μου».

Ο ίδιος μίλησε για τη σύντροφό του και στην εκπομπή «Το Πρωινό». Όπως είπε, οι δυο τους έχουν κοινά ενδιαφέροντα και συζητούν συχνά για την ευεξία. Εκείνη έχει σπουδάσει ψυχολογία στην Τιφλίδα και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη γιόγκα και την ολιστική θεραπεία. Επικοινωνούν στα αγγλικά, ενώ η Τάμτα προσπαθεί να μάθει ελληνικά.

«Μιλάμε πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Τελείωσε ψυχολογία στο πανεπιστήμιο της Τυφλίδας και μετά ασχολήθηκε και με τη γιόγκα και την ολιστική θεραπεία. Έχουμε πάρα πολλά κοινά και συζητάμε πάρα πολύ για το well-being. Μιλάμε στα αγγλικά», είπε.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε πως είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε σχέση από απόσταση, αλλά μέχρι στιγμής θεωρεί πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά.

«Μέχρι τώρα καλά πάει η σχέση από απόσταση. Σίγουρα όταν υπάρχει απόσταση δεν υπάρχει ρουτίνα και δεν υπάρχει αυτή η αλλοίωση, αλλά είναι δύσκολο. Πρώτη φορά κάνω τέτοια σχέση, αλλά όλα καλά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που θεωρείται ένας από τους πιο σέξι άντρες στην Ελλάδα. «Όταν κοιτιέμαι καλά αισθάνομαι, αλλά καλύτερα να μιλάνε οι άλλοι για εμάς», απάντησε.

Τέλος, μίλησε για το φλερτ που δέχεται, εξηγώντας πως πλέον αναζητά κάτι πιο ουσιαστικό. Προτιμά την επικοινωνία από κοντά και, όπως είπε, μεγαλώνοντας ενδιαφέρεται περισσότερο για μια σχέση και τον έρωτα παρά για κάτι επιφανειακό.

«Υπάρχει το φλερτ στα social media και γενικά. Ωραίο είναι να υπάρχει. Προτιμώ το ζωντανό και όχι το διαδικτυακό. Μεγαλώνοντας ψάχνω περισσότερο μία σχέση, ψάχνω έρωτα, δεν ψάχνω επιφανειακά πράγματα».