Παιδιά και οθόνες: Τι δείχνει νέα μελέτη για την ανάπτυξή τους!

Τηλεόραση, κινητό, tablet και υπολογιστής έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Συχνά, όμως, οι γονείς δυσκολεύονται να υπολογίσουν πόσο χρόνο περνούν μπροστά σε μια οθόνη και αν αυτό επηρεάζει την ανάπτυξή τους.

Μια μεγάλη ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο JAMA Pediatrics εξέτασε 23 μετα-αναλύσεις με στοιχεία για περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια παιδιά σε 64 χώρες. «διαπιστώσαμε ότι, συνολικά, ο περισσότερος χρόνος μπροστά στις οθόνες συνδεόταν με χαμηλότερες επιδόσεις των παιδιών σε αρκετούς τομείς της ανάπτυξής τους, όπως ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται, μαθαίνουν, μιλούν, συμπεριφέρονται και ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους», ανέφερε η Sheri Madigan, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι και μία από τις συγγραφείς της μελέτης.

Σε ποιους τομείς εντοπίστηκαν συσχετίσεις

Οι ερευνητές συνέδεσαν τη χρήση οθονών με χαμηλότερες επιδόσεις στη γλώσσα και στο σχολείο, αλλά και με ορισμένες δυσκολίες στην ψυχική υγεία και στη συμπεριφορά. Δεν εντόπισαν, όμως, σημαντική συσχέτιση σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σαφή σχέση με τις εκτελεστικές λειτουργίες ή τις επιδόσεις στα μαθηματικά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η μελέτη αποδεικνύει πως οι οθόνες προκαλούν από μόνες τους αναπτυξιακές δυσκολίες. Η αυξημένη χρήση μπορεί να σχετίζεται με κάποια προβλήματα, αλλά είναι επίσης πιθανό παιδιά που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες να στρέφονται περισσότερο στις οθόνες. Η Esther van Sluijs, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Loughborough, υπογράμμισε ότι χρειάζεται προσοχή όταν ερμηνεύουμε τα ευρήματα, καθώς μεγάλο μέρος των δεδομένων δεν μπορεί να δείξει ποιο από τα δύο προηγείται.

Δεν χρειάζεται να εξαφανίσουμε τις οθόνες

Η Madigan προειδοποιεί ότι οι γονείς δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουν κάθε χρήση οθόνης ως επιβλαβή. Οι ψηφιακές συσκευές μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν, να δημιουργήσουν και να επικοινωνήσουν. Χρειάζεται, ωστόσο, να μην παίρνουν τη θέση του ύπνου, της κίνησης, του παιχνιδιού και της επαφής με την οικογένεια και τους φίλους.

Μια απλή αλλαγή στην καθημερινότητα είναι να μένουν τα κινητά και τα tablet στην άκρη την ώρα του φαγητού. Οι ειδικοί προτείνουν, επίσης, οι οικογένειες να βρίσκουν μέσα στην ημέρα χρόνο χωρίς συσκευές, ώστε να κάνουν κάτι μαζί.