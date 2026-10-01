Τραγανές γλυκοπατάτες με chorizo και πικάντικη σος γιαουρτιού στο air fryer

Οι γλυκοπατάτες γίνονται υπέροχα τραγανές στο air fryer και συνδυάζονται με πικάντικο chorizo, δροσερό γιαούρτι και αρωματικό βούτυρο με σκόρδο και τσίλι. Είναι μια εύκολη και χορταστική συνταγή που μπορείς να απολαύσεις μόνη της ή να τη μετατρέψεις σε ολοκληρωμένο brunch με αυγό, αβοκάντο και φρυγανισμένο ψωμί.

Υλικά

Για 3 με 4 μερίδες θα χρειαστείς:

600 γρ. γλυκοπατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους

1 κ.σ. φυτικό λάδι ή λίγο σπρέι μαγειρικής χαμηλών θερμίδων

1 κ.σ. πάπρικα

150 γρ. chorizo, κομμένο σε φέτες

1 κ.σ. βούτυρο light ή με μειωμένα λιπαρά

1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη

½ κ.γ. αποξηραμένες νιφάδες τσίλι

4 κ.σ. γιαούρτι ελληνικού τύπου

1 με 2 κ.σ. φρέσκο ψιλοκομμένο άνηθο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Προαιρετικά για το σερβίρισμα

Φρυγανισμένο ψωμί με προζύμι

Αυγά ποσέ

Λιωμένο αβοκάντο

Εκτέλεση

Βάλε τις γλυκοπατάτες σε ένα μπολ, πρόσθεσε το λάδι και την πάπρικα και ανακάτεψε καλά, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Μετέφερέ τες στο air fryer και ψήσε στους 190°C για περίπου 14 με 15 λεπτά. Στα 12 λεπτά περίπου πρόσθεσε το chorizo και συνέχισε το ψήσιμο μέχρι να ροδίσουν οι γλυκοπατάτες και να γίνει ελαφρώς τραγανό το αλλαντικό.

Όσο ψήνονται, βάλε σε ένα μικρό μπολ το βούτυρο, το τριμμένο σκόρδο και τις νιφάδες τσίλι. Ζέστανέ τα στον φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να ενωθούν τα αρώματα.

Σε ένα δεύτερο μπολ ανακάτεψε το γιαούρτι με λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Μόλις οι γλυκοπατάτες είναι έτοιμες, σέρβιρέ τες μαζί με το chorizo και πρόσθεσε από πάνω το γιαούρτι. Περιέχυσε με το ζεστό βούτυρο σκόρδου και τσίλι και ολοκλήρωσε με άφθονο φρέσκο άνηθο.

Αν θέλεις ένα πιο χορταστικό γεύμα, συνόδευσέ το με φρυγανισμένο ψωμί με προζύμι, αυγό ποσέ ή λιωμένο αβοκάντο.

Καλή απόλαυση!