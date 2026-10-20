Η ντουλάπα σου μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις το στιλ του σπιτιού σου

Όταν σε ρωτούν ποιο στιλ διακόσμησης αγαπάς, μπορεί να απαντάς «λίγο απ’ όλα». Ξέρεις τι σου αρέσει όταν το βλέπεις, αλλά δυσκολεύεσαι να φανταστείς πώς θα έμοιαζε ένα σπίτι που να σε εκφράζει. Ίσως, όμως, να έχεις ήδη αρκετές ενδείξεις γύρω σου. Μια ματιά στην ντουλάπα σου μπορεί να φανερώσει πολλά για τα χρώματα, τις υφές και τα σχέδια που προτιμάς.

Το προσωπικό σου γούστο δεν μένει μόνο στα ρούχα

Παρατήρησε τι φοράς πιο συχνά. Διαλέγεις γήινες αποχρώσεις, λινά και άνετες γραμμές; Ίσως σε ελκύουν και οι χώροι με ξύλο, φυσικά υλικά και ήρεμα χρώματα. Προτιμάς έντονες αποχρώσεις και αξεσουάρ που ξεχωρίζουν; Μπορεί να θέλεις να δώσεις λίγο περισσότερη τόλμη και στο σαλόνι σου.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι το σπίτι χρειάζεται να αντιγράφει την γκαρνταρόμπα σου. Οι επιλογές μας, όμως, συχνά μοιράζονται μια κοινή αισθητική. Τα χρώματα που φοράμε, τα αντικείμενα που κρατάμε και οι χώροι όπου αισθανόμαστε άνετα μπορούν να συνδέονται με τρόπους που δεν είχαμε προσέξει.

Δες ποιες εικόνες διαλέγεις ξανά και ξανά

Οι φωτογραφίες που αποθηκεύεις σε μια συλλογή ή σταματάς για να κοιτάξεις λίγο περισσότερο μπορεί να λειτουργήσουν σαν μικρός οδηγός. Συγκέντρωσε εικόνες από σπίτια, δωμάτια, ξενοδοχεία, καφέ ή έργα τέχνης και αναζήτησε όσα επανέρχονται. Μπορεί να είναι το ξύλο, το φυσικό φως, τα σκούρα χρώματα ή η λιτότητα.

Δεν χρειάζεται να αγαπάς ένα διακοσμητικό στιλ από την αρχή ως το τέλος. Μπορεί να σε κερδίζει η απλότητα ενός μινιμαλιστικού χώρου και συγχρόνως η ζεστασιά ενός πιο κλασικού. Αυτές οι προτιμήσεις μπορούν να συνυπάρξουν και να κάνουν το σπίτι πιο προσωπικό.

Δοκίμασε μικρές αλλαγές, χωρίς να βιαστείς

Τα χρώματα που επιλέγεις στα ρούχα, στα αντικείμενα και στις εικόνες που σε εμπνέουν μπορούν να σου δείξουν μια κατεύθυνση. Δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσεις παντού. Ξεκίνα με ένα μαξιλάρι, ένα φωτιστικό, ένα βάζο ή ένα κάδρο και δες πώς νιώθεις μέσα στον χώρο.

Το προσωπικό στιλ δεν χρειάζεται να προκύψει έτοιμο από ένα τεστ ή μια λίστα τάσεων. Μπορείς να το ανακαλύψεις δοκιμάζοντας, κρατώντας όσα σου ταιριάζουν και αλλάζοντας γνώμη όταν κάτι δεν λειτουργεί. Έτσι, το σπίτι διαμορφώνεται μαζί με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σου.

Όσα αγαπάς στην ντουλάπα σου, στις εικόνες που αποθηκεύεις και στα αντικείμενα που επιλέγεις λένε ήδη κάτι για το γούστο σου. Όταν αρχίσεις να παρατηρείς αυτές τις μικρές επαναλήψεις, θα έχεις έναν πιο προσωπικό οδηγό για τη διακόσμηση. Και τότε το σπίτι δεν θα μοιάζει απλώς με μια συλλογή από όμορφα πράγματα, αλλά με έναν χώρο που σε χωράει πραγματικά.