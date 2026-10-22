5 θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα που αξίζει να δεις αυτή τη σεζόν

Η θεατρική σεζόν στην Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει και φέρνει στη σκηνή κλασικά έργα, σύγχρονα ερωτήματα, ιστορίες με κοινωνικό βάθος αλλά και κωμωδία. Αν θέλεις να οργανώσεις τις επόμενες εξόδους σου, αυτές οι πέντε παραστάσεις ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους και καλύπτουν αρκετές διαθέσεις.

«McNEAL», για μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη

Στον Νέο Ακάδημο, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης υποδύεται τον Jacob McNeal, έναν επιτυχημένο αλλά αυτοκαταστροφικό συγγραφέα που έρχεται αντιμέτωπος με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η σχέση του με τον γιο του και το παρελθόν του κλονίζονται. Το έργο του Ayad Akhtar, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη, αγγίζει ένα θέμα που συζητάμε όλο και περισσότερο, τη σχέση της τεχνολογίας με τη δημιουργία και την ανθρώπινη σκέψη. Παίζεται από τις 7 Οκτωβρίου.

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«Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη», για τη δύναμη της λογοτεχνίας

Στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, το βιβλίο της Αζάρ Ναφίσι μεταφέρεται στη σκηνή σε διασκευή της Ηρώς Μπέζου και σκηνοθεσία της Μαρίας Ξανθοπουλίδου. Η ιστορία ακολουθεί μια καθηγήτρια που συναντά κρυφά τις πρώην φοιτήτριές της για να διαβάσουν και να συζητήσουν λογοτεχνία. Είναι μια επιλογή για όσους αναζητούν μια παράσταση με γυναικείες φωνές και θέματα όπως η ελευθερία της έκφρασης και η καταπίεση. Παίζεται έως τις 15 Δεκεμβρίου.

«Όλα… Λάθος!», για μια βραδιά κωμωδίας



Αν η έξοδός σου χρειάζεται περισσότερο γέλιο, η κωμωδία των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields επιστρέφει στο Θέατρο Αθηνά. Ένας ερασιτεχνικός θίασος προσπαθεί να ανεβάσει ένα έργο, όμως τα απρόοπτα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η παράσταση παίζεται έως τις 29 Νοεμβρίου, οπότε είναι μια επιλογή που χρειάζεται λίγο πιο άμεσο προγραμματισμό.

«Μάκμπεθ», για μια κλασική τραγωδία με δυνατούς πρωταγωνιστές

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου σκηνοθετεί το έργο του Σαίξπηρ στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, με τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η φιλοδοξία, η εξουσία και οι συνέπειες των επιλογών βρίσκονται στον πυρήνα της ιστορίας, ενώ η σύνθεση του θιάσου κάνει την παράσταση μία από τις ενδιαφέρουσες νέες παραγωγές του Νοεμβρίου. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.

«Dogville», για μια σκοτεινή θεατρική εμπειρία

Από τις 25 Νοεμβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ σε σκηνοθεσία και διασκευή του Άρη Μπινιάρη. Η κλειστή κοινότητα της ιστορίας γίνεται το φόντο για μια σκοτεινή εξερεύνηση της βίας, του φόβου και της ηθικής. Με διάρκεια 100 λεπτά και παραστάσεις έως τις 14 Φεβρουαρίου, είναι μια πρόταση για όσους προτιμούν το θέατρο που αφήνει ερωτήματα και μετά την έξοδο από την αίθουσα.

Από μια κωμωδία για χαλαρή βραδιά μέχρι έργα που καταπιάνονται με την εξουσία, την ελευθερία και την τεχνολογία, η φετινή θεατρική περίοδος προσφέρει αρκετές αφορμές για έξοδο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διαλέξεις τη διάθεση της βραδιάς και να ελέγξεις τις διαθέσιμες ημερομηνίες πριν κλείσεις εισιτήρια.