«Όχι άλλη οθόνη», λες, αλλά λίγο αργότερα δίνεις το τάμπλετ για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αυτό δεν σε κάνει κακή μητέρα. Σε κάνει έναν κουρασμένο άνθρωπο που κάποιες στιγμές δυσκολεύεται να κρατήσει όσα είχε αποφασίσει. Αν όμως οι κανόνες αλλάζουν συχνά, ανάλογα με την κούραση ή την ένταση της στιγμής, το παιδί δυσκολεύεται να καταλάβει τι ισχύει. Δεν το δυσκολεύει τόσο το όριο όσο το ότι δεν ξέρει πότε θα εφαρμοστεί. Η συνέπεια δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια. Σημαίνει να προσπαθείς να κρατάς μια σταθερή στάση, ώστε το παιδί να ξέρει τι να περιμένει.

Το παιδί δοκιμάζει αν ο κανόνας εξακολουθεί να ισχύει

Όταν σε ρωτά ξανά αν μπορεί να φάει γλυκό πριν από το φαγητό, πιθανότατα δεν έχει ξεχάσει την απάντησή σου. Θέλει να δει αν ο κανόνας παραμένει ίδιος. Αν κάποιες φορές αλλάζεις γνώμη επειδή επιμένει, κλαίει ή σε βρίσκει εξαντλημένη, μαθαίνει πως μπορεί να πετύχει αυτό που ζητά αν συνεχίσει να προσπαθεί. Δεν επιμένει απαραίτητα για να σε προκαλέσει. Έχει απλώς δει ότι κάποιες φορές η επιμονή φέρνει αποτέλεσμα.

Μπορείς να αναγνωρίσεις την απογοήτευσή του χωρίς να αλλάξεις την απόφασή σου. Ένα «καταλαβαίνω ότι απογοητεύτηκες» δείχνει πως ακούς το συναίσθημά του, ενώ παράλληλα κρατάς το όριο. Η ενσυναίσθηση δεν απαιτεί να συμφωνήσεις μαζί του. Σου επιτρέπει να μείνεις σταθερή χωρίς να μετατρέψεις τη συζήτηση σε μάχη για το ποιος θα επικρατήσει.

Οι υποχωρήσεις μπορεί να κάνουν την επιμονή πιο έντονη

Αν αρνηθείς κάτι αρκετές φορές και τελικά συμφωνήσεις, το παιδί μπορεί να θυμάται κυρίως ότι η επιμονή του έφερε το αποτέλεσμα που ήθελε. Έτσι, την επόμενη φορά ίσως επιμείνει περισσότερο. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να ενισχυθεί όταν η ανταπόκριση έρχεται απρόβλεπτα. Όταν άλλοτε υποχωρείς κι άλλοτε όχι, το παιδί δυσκολεύεται να καταλάβει ποια στάση να περιμένει.

Γι’ αυτό βοηθά να επιλέξεις λίγους, ουσιαστικούς κανόνες που μπορείς να εφαρμόζεις στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να ελέγχεις κάθε μικρή λεπτομέρεια. Εστίασε σε όσα αφορούν την ασφάλεια, τον σεβασμό και τη λειτουργία της οικογένειας. Τα όρια χρειάζεται να είναι ρεαλιστικά, ώστε να μπορείς να τα κρατήσεις και στις δύσκολες μέρες.

Μπορείς να αλλάξεις έναν κανόνα με καθαρό τρόπο

Η συνέπεια δεν σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να αναθεωρήσεις μια απόφαση. Αν ένας κανόνας δεν εξυπηρετεί πια την οικογένειά σου, μπορείς να τον αλλάξεις και να εξηγήσεις στο παιδί τι θα ισχύει από εδώ και πέρα. Μπορείς επίσης να παραδεχτείς ότι μια φορά υποχώρησες από κούραση, χωρίς να το κάνεις να νιώσει υπεύθυνο για αυτό.

Για παράδειγμα, μπορείς να πεις: «χθες άφησα περισσότερη ώρα οθόνη γιατί ήμουν πολύ κουρασμένη, σήμερα επιστρέφουμε στη συμφωνία μας». Έτσι, δείχνεις ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, αλλά μπορούν να τα αναγνωρίσουν και να διορθώσουν την πορεία τους. Βοηθά επίσης να αποφασίσεις από πριν ποια όρια παραμένουν σταθερά και σε ποια σημεία υπάρχει περιθώριο ευελιξίας.

Δεν χρειάζεται να γίνεις πιο αυστηρή για να σε ακούσει το παιδί. Χρειάζεται να λες με σαφήνεια τι ισχύει και να προσπαθείς να το τηρείς. Ένα ήρεμο, σταθερό «όχι» είναι πιο κατανοητό από ένα θυμωμένο «όχι» που αργότερα γίνεται «εντάξει, αλλά μόνο σήμερα».

Φρόντισε και τις δικές σου αντοχές. Η κούραση κάνει δύσκολη ακόμη και την εφαρμογή ενός κανόνα που θεωρείς σωστό. Ζήτησε βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι και μην απαιτείς από τον εαυτό σου να λειτουργεί πάντα άψογα. Το παιδί δεν χρειάζεται έναν γονιό που δεν κάνει ποτέ πίσω. Χρειάζεται να ξέρει τι να περιμένει και να νιώθει πως η σχέση σας παραμένει σταθερή, ακόμη κι όταν διαφωνείτε.