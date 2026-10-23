Havaianas και Zellerfeld παρουσιάζουν το νέο Top Toe Mule

Η Havaianas και η Zellerfeld ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το Top Toe Mule, ένα νέο υπόδημα που συνδυάζει τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό της Havaianas με μια σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής.

Μετά την επιτυχία της πρώτης τους συνεργασίας, τα προϊόντα της οποίας εξαντλήθηκαν διαδικτυακά μέσα σε λίγα λεπτά, οι δύο εταιρείες επιστρέφουν με μια νέα πρόταση. Το Top Toe Mule συνδυάζει στοιχεία από τις κλασικές σαγιονάρες Havaianas με τον σχεδιασμό ενός κλειστού υποδήματος, δημιουργώντας ένα διαφορετικό μοντέλο που μπορεί να φορεθεί σε πολλές περιστάσεις.

Για πρώτη φορά, η Havaianas παρουσιάζει ένα υπόδημα αυτού του τύπου, διατηρώντας τα στοιχεία που την έχουν κάνει αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Το χαρακτηριστικό λουράκι σε σχήμα V παραμένει μέρος του σχεδιασμού, ενώ το κλειστό μπροστινό μέρος προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στο πόδι. Έτσι, το νέο μοντέλο αποτελεί μια επιλογή που δεν περιορίζεται μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες.

Μια ακόμη ιδιαίτερη λεπτομέρεια είναι ότι το Top Toe Mule μπορεί να φορεθεί και με κάλτσες. Τα διακριτικά ανοίγματα στα πλαϊνά του επιτρέπουν διαφορετικούς συνδυασμούς, ενώ η Havaianas προτείνει τη δική της σειρά καλτσών, που διατίθεται σε πέντε χρώματα και έχει ειδικό σχεδιασμό με διαχωρισμό ανάμεσα στα δάχτυλα.

«Η νέα μας δημιουργία συνδυάζει γνώριμα στοιχεία με νέες ιδέες. Παρότι σχεδιάσαμε ένα πιο κλειστό και ευέλικτο υπόδημα, θέλαμε να διατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη Havaianas ξεχωριστή, όπως το λουράκι σε σχήμα V και ο διαχωρισμός ανάμεσα στα δάχτυλα. Είναι ένα σημαντικό βήμα για να παρουσιάσουμε το brand με νέους τρόπους», αναφέρει η Ieda Pavani, Global Director of Design της Havaianas.

Αυτό που κάνει το Top Toe Mule ακόμη πιο ξεχωριστό είναι ο τρόπος κατασκευής του. Χάρη στην τεχνολογία της Zellerfeld, το υπόδημα δημιουργείται με τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing), μια διαδικασία που επιτρέπει την κατασκευή του από ένα ενιαίο κομμάτι, χωρίς ραφές ή κόλλα. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιασμός, η στήριξη και η άνεση συνδυάζονται σε ένα ολοκληρωμένο προϊόν.

«Στόχος μας είναι να κάνουμε τα υποδήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης διαθέσιμα σε όλους. Η Havaianas είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, καθώς μας επιτρέπει να δώσουμε νέα μορφή σε αγαπημένα σχέδια μέσα από την τεχνολογία μας. Συνδυάζουμε ένα brand που γνωρίζουν και αγαπούν εκατομμύρια άνθρωποι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο κατασκευής υποδημάτων. Και αυτή είναι μόνο η αρχή», δηλώνει ο Cornelius Schmitt, συνιδρυτής και CEO της Zellerfeld.

Το νέο Top Toe Mule κυκλοφορεί σε πέντε χρώματα: μαύρο, μπεζ, γκρι της πέτρας, λιλά και κίτρινο, προσφέροντας επιλογές τόσο για πιο διακριτικές όσο και για πιο έντονες εμφανίσεις.

Η νέα δημιουργία παρουσιάστηκε αρχικά αποκλειστικά στα Dover Street Market στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη.