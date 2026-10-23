Το Sunday Friends & Family Brunch επιστρέφει στο St. George Lycabettus

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, το Sunday Friends & Family Brunch επιστρέφει στο La Suite Rooftop Restaurant του St. George Lycabettus, με ανανεωμένες γευστικές προτάσεις και φθινοπωρινή διάθεση.

Το αγαπημένο κυριακάτικο brunch συνδυάζει τη ζεστή ατμόσφαιρα μιας συνάντησης με φίλους και οικογένεια με τη δημιουργικότητα της σύγχρονης γαστρονομίας, προσφέροντας επιλογές για κάθε ηλικία και γούστο.

Ο Executive Chef Στέφανος Παπανικολάου επιμελείται τον πλούσιο μπουφέ και το à la carte μενού, όπου αγαπημένες κλασικές γεύσεις συναντούν νέες δημιουργικές προτάσεις. Eggs Benedict, Croque Monsieur και French Toast συνυπάρχουν με signature πιάτα, όπως Fried Chicken & Waffles με σιρόπι σφενδάμου και Smash Burger.

Το Health Corner και το Salad Bar προσφέρουν φρέσκες, ισορροπημένες επιλογές, ενώ το Sweet Corner συμπληρώνει την εμπειρία με πλούσια ποικιλία γλυκών.

Νέες αφίξεις

Στο νέο Carving Station, εκλεκτές κοπές κρέατος, όπως roast beef και porchetta, κόβονται και σερβίρονται επί τόπου.

Η νέα συλλογή Autumn Drinks Collection φέρνει αρωματικές φθινοπωρινές επιλογές: Cinnamon Roll Latte, Gingerbread Hot Chocolate και Salted Caramel Hot Chocolate. Για τους λάτρεις του matcha, προτείνονται Coconut Cloud Matcha και Strawberries & Cream Matcha Latte.

Ένα brunch για όλη την οικογένεια

Οι μικροί επισκέπτες απολαμβάνουν έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με δημιουργικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με τη Nannuka.com, καθώς και ένα Kids Reading Corner με ανταλλαγή βιβλίων: «Δώσε ένα παλιό, πάρε ένα καινούριο!».

Με νέες γαστρονομικές προτάσεις, φθινοπωρινά ροφήματα και δραστηριότητες για παιδιά, το Sunday Friends & Family Brunch ανανεώνει το κυριακάτικο ραντεβού του, με φόντο την πανοραμική θέα της Αθήνας.

Art & Wellness Experience: Ευεξία ανάμεσα στην τέχνη

Στο πλαίσιο του Sunday Friends & Family Brunch, η τέχνη συναντά την ευεξία σε μια ξεχωριστή εμπειρία χαλάρωσης και αποφόρτισης.

Την Κυριακή, στις 11:00, στο SG Art Gallery, η Ainola Terzopoulou, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στη μέθοδο pilates & yoga και NLP wellbeing coach, καθοδηγεί μια εμπειρία κίνησης, αναπνοής και ενσυνειδητότητας, ανάμεσα σε έργα τέχνης. Ένα μάθημα που συνδυάζει τη δημιουργική έμπνευση με την εσωτερική ισορροπία.

Πληροφορίες & κρατήσεις

Brunch Buffet: 45€ ανά άτομο | Παιδιά έως 12 ετών: έκπτωση 50%

Online κρατήσεις: ΕΔΩ

Art & Wellness Experience: 35 € | Κρατήσεις: 6932 210812